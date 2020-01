No más nombres falsos, alcoholímetros contarán con biométrica

La Dirección de Justicia Cívica y la Agencia Digital de Innovación Pública modernizará el sistema para que se pueda identificar a infractores del alcoholímetro en tiempo real.

Se integrará una fotografía, huella digital y acceso a la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Movilidad (Semovi), para poder corroborar la identidad e información general de quienes comentan una infracción.

"Que no tengamos esa falsedad de declaración ante una autoridad administrativa, que constituye un delito, vamos a poder acceder a la Secretaría de Movilidad para revisar la licencia de conducir y a la base de datos del Instituto Nacional Electoral para corroborar que físicamente sean similares los rasgos fisiológicos del que nos está diciendo su nombre. Ya no se va a poder inventar el nombre", declaró Alejandro Ojeda, director Ejecutivo de Justicia Cívica de la Ciudad de México.

Además reveló que con este nuevo sistema en línea se podrá crear un registro y expedientes de quienes sean infraccionados por conducir alcoholizados, se podrá saber en qué momento llegó al Torito, si tiene o no un amparado y si cumplió sus horas de castigo.

Impunidad y amparos

Desde el 6 de enero de 2019 al primer mes de 2020, mil 876 infractores detenidos por no aprobar la prueba de alcoholemia tramitaron un amparo para no cumplir con el arresto inconmutable, pero 50.3% no regresó a concluir la sanción, a pesar de que giraron una orden de presentación para hacerlo.

De este porcentaje, el domicilio de 49% (928) de los arrestados está fuera de la Ciudad de México y 0.8% (16) dio un domicilio erróneo.

El director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social conocido como El Torito, Carlos Enrique Aguilar Cueto comentó que es una práctica común debido a la facilidad que tiene tramitar un amparo.

También comentó que dar un nombre falso al momento de la fomenta la reincidencia de los conductores que manejan en estado de ebriedad y cada vez los infractores lo hacen más.

Reincidente conocido

Las autoridades dijeron que hace unas semanas en El Torito detectaron a una persona que durante 3 días seguidos la remitieron al lugar y liberaron al ofrecer tres nombres distintos durante la aplicación de pruebas de alcoholemia.

"El joven ingresó la madrugada de jueves para amanecer viernes, se amparó y se fue, vuelve a ingresar la madrugada de viernes para sábado, se ampara y se va, y vuelve a ingresar de sábado para domingo, físicamente lo ubicábamos porque tenía ciertas peculiaridades fisionómicas que era fácil distinguirlo, inclusive, se mofó de ello: ´Sí, aquí estoy otra vez, pero hoy soy otra persona´. La gente evita dar su nombre real", detalló Aguilar Cueto.

Finalmente Ojeda reveló que el ciudadano que sea puesto a disposición del juez cívico por el alcoholímetro en más de dos ocasiones, puede perder la licencia de conducir hasta por tres años, conforme lo establece la ley de Movilidad.

Con información de Excélsior

(Ameyaltzin Salazar)