VÍCTIMA DE COLOMBIANOS

"No los deporten, por favor, son delincuentes"

De acuerdo con la policía estatal hay varias bandas delictivas conformadas por extranjeros centroamericanos que operan de diversas maneras en zonas residenciales

NORMA GARCÍA 14/12/2017 04:39 a.m.

NAUCALPAN.- Gisela estaba a punto de abordar su automóvil, salía de su casa ubicada en el fraccionamiento Bosque de Echegaray -en Naucalpan- para hacer sus actividades cuando fue interceptada por un sujeto quien le pidió apoyo para ubicar una sastrería.

Eso fue el 3 de noviembre pasado alrededor de las 13 horas.

Él tenía acento de centroamericano, argumentó que no acudía a la policía por haber sido antes extorsionado por ellos y apelando a la compasión de la mujer, logró involucrarla.

"Yo iba saliendo, iba a abordar mi coche y llegó un hombre a preguntar por la sastrería tal, yo todavía me quedé pensando y le dije que no pero que los policías sabían, él dijo "no señora por favor no, porque como soy extranjero ya me sacaron dinero", entonces va pasando una mujer de lo más fina, arreglada, atractiva, él me dice que le pregunte a ella por la sastrería, yo quería decirle que no, pero quieres ayudar, entonces le pregunté a la mujer por la sastrería, el caso es que los dos subieron a mi carro, me tuvieron como 3 horas dando vueltas, me obligaron a sacar 73 mil pesos de mi tarjeta del banco", narró la víctima.

Este miércoles, durante una mesa de trabajo con fiscales y el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, la señora Gisela pidió investigar y sancionar a los responsables, que no los deporten.

Según la señora Gisela, a raíz de que ella narró su experiencia, ha sabido de al menos 10 casos de sus vecinos atracados también por colombianos.

En su caso, los agresores dijeron llamarse Dolores y Joaquín.

"No hubo violencia física sólo psicológica, me decían que yo tenía que ayudarlos, que les diera todo lo que tenía, la verdad fue un secuestro exprés, ahora ya veo una mujer arreglada que se quiere acercar y le doy la vuelta, estoy espantada", lamentó la afectada.

De acuerdo con la policía estatal hay varias bandas delictivas conformadas por extranjeros centroamericanos que operan de diversas maneras en las zonas residenciales de fraccionamientos de Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán, Toluca, Tlalnepantla.

Generalmente se hacen pasar por vecinos de esas zonas para lograr confundirse.

