"¡No lo vuelvo a hacer!" Sancionados por fotocívicas la hacen de jardineros

Fabiola Fernández, Luis Hernández, Ana María Templos y Carlos Lieda trabajan afanosamente con azadones y talachos en mano para cortar el pasto que se acumula en el bosque de Tlalpan, junto a una fábrica. Ambos hacen una brecha cortafuego para evitar que, en época de estiaje, en caso de incendio, se expanda a la construcción vecina.

Es el mediodía soleado y caluroso del 14 de diciembre y forman parte de una brigada de 10 personas. Pero no son de ninguna dependencia ambiental, sino infractores viales. Entre ellos no se conocían hasta ese día, en que el destino los unió, debido a que tienen algo en común: no podían verificar sus autos, debido a que habían acumulado sanciones por rebasar los límites de velocidad, captados por las cámaras de las fotocívicas.

Aunque algunos hubieran preferido pagar con dinero sus faltas, en lugar de eso las secretarías del Medio Ambiente de la Ciudad de México y la de Movilidad coordinan un programa para que purguen sus faltas con trabajo comunitario de limpieza de áreas naturales y protegidas, como el Bosque de Tlalpan, Canal Nacional, La Loma, Sierra de Santa Catarina, Parque Ecológico de Xochimilco y el Centro de Cultura Ambiental Acuexcómatl.

Ellos son parte de los casi 24 mil conductores sancionados este año que han cortado pasto, podado árboles y limpiado brechas, como parte del programa.

UNA INFRACCIÓN QUE NO COMETÍ

Un caso es el de Fabiola Fernández, quien fue al Bosque de Tlalpan a hacer trabajo comunitario por una infracción que no cometió. El coche está a su nombre, pero su esposo lo manejó cuando las fotocívicas lo captaron metiéndole al acelerador. Pese a ello, la asesora en Comunicación aplaude la iniciativa de pagar con trabajo de limpieza.

"Es una excelente iniciativa. Con este trabajo del arado nos queda claro que el mal se corta de raíz y que México sí está cambiando, el cambio empieza por uno", dice a La Silla Rota mientras sostiene un azadón en sus manos enguantadas para evitar que a la hora de trabajar le salgan ampollas.

Reconoce que no es lo más "padre" estar ahí, quitar maleza y hacer la brecha cortafuegos. Comparte cómo se enteró de que debía pagar las multas con trabajo comunitario. Intentó ir a verificar su auto y se dio cuenta que no podía.

"A la hora que llegué al verificentro en Mixcoac, me dijeron ´no señora, tiene multas", añade mientras se limpia la cara, manchada de tierra.

"Se necesita mucha de esta conciencia comunitaria y compromiso porque el cambio empieza con uno", comenta mientras se limpia el sudor causado por el mediodía.

Pese a que está medio "fregadona" de su columna, lo que la obliga a usar faja, dice que no se raja para trabajar. "Los rajones aquí no tienen cabida".

De buen humor advierte que, aunque su esposo es un gran conductor, ya está pensando en hacer el cambio de propietario.

Fabiola todavía tiene horas pendientes y prevé que concluya el martes 21 de diciembre, llevará ese día a su esposo para que le ayude. Considera que el programa debería tener mejores insumos para trabajar.

"Si bien no es una tarea imposible, sí es mucho más pesada, sobre todo para las mujeres".

Como ejemplo, menciona que se puso de acuerdo con una compañera que se notaba que no tenía fuerzas para manejar la herramienta. "Le propuse que lo hiciéramos en equipo, yo utilizaba las herramientas y ella sacaba las raíces".

APRENDES A NO PASAR DE 80 KILÓMETROS

En la brigada también está Luis Hernández, un médico que trabaja en un instituto de Salud. Ha debido ir varias jornadas para pagar sus horas, pues hay turnos cada dos horas, de 9 a 11, de 11 a 13 y de 13 a 15 horas. Pero como las fue pagando paulatinamente, se volvieron a acumular y de plano pidió la semana de vacaciones para pagar todo lo que debía, 16 horas.

"Espero terminar hoy y no volver jamás", dice riendo, mientras sostiene un talacho. Luce sudoroso y agitado, pero la forma de pago le parece una buena idea.

"Es una manera de ver reflejado nuestro trabajo y las penalizaciones de manera colectiva. Cuesta trabajo, mucho tiempo y es pesado, pero aprendes a nunca más pasar de 80 kilómetros por hora y te vas con la satisfacción de que sabes dónde quedó tu dinero y tu trabajo, además de recuperar tu auto".

Para él, abrir la brecha cortafuegos es la actividad más pesada, pero entiende el beneficio, además que aprende rápido, para qué está destinada y conoce uno a gente interesante, expresa.

Pero no todos trabajan duro como él o Fabiola, son pocos los comprometidos, asegura.

"Conoces a algunos que vienen de mala gana y a tratar de flojonear, ni qué decir con los que llegan heridos, con vendajes, yesos, sillas de ruedas para eludir la labor. Pero de la gente que he conocido, todos se mantienen de buen humor. Nos hacemos amigos y el chisme se pone buenísimo y luego de un mes conoces a los de la entrada".

Ana María Templos también trabaja en la brecha. A diferencia de Luis, ella trabaja en casa y se le hizo más fácil cumplir, lo que no significa que no deba reponer esas horas.

Reconoce que le gusta lo que hace en el bosque y ve como ventaja que no participa en temas de corrupción. También por pisar el acelerador, llegó a las fotocívicas y además de limpiar la brecha, le tocó una limpieza de jardín en la entrada.

"Lo tomo de buena manera y resulta terapéutico", afirma.

CUMPLIR 24 HORAS

Carlos Liera también forma parte de la brigada. Él fue sancionado con 24 horas. Explica que 10 puntos negativos equivalen a una hora por cada uno que debe trabajarse. Pero al rebasar los 10 entonces cada hora adicional se convierte en dos. Él se pasó 7 horas más y entonces acumuló 24, las mismas que le tocó ir a trabajar.

Aunque hubiera preferido el pago económico a cambio de limpiar su historial, admite que así se concientiza más. Ese martes paga sus últimas dos horas. Además de la brecha, ha hecho otras actividades como podar árboles, abrir zanjitas en la tierra, cortar el pasto y recoger hojarasca.

"Lo más pesado es cortar el pasto, durante 7 horas en el solecito. Trataré de pisarle menos el acelerador y respetar el área de las motos y peatones", promete.

La jefa de la brigada, Blanca Solís explica que la brecha cortafuego es para impedir que en caso de incendio el fuego se expanda a la construcción vecina, que es una fábrica. Muestra una foto del antes y después, en la primera se ve el pasto crecido y seco, casi no se nota que hay un camino. La imagen actual se ve despejada.

"Con el azadón y el talacho están quitando la raíz para que no crezca el pasto tan rápido en temporada de lluvias. Este martes vinieron 10 personas en tres turnos. Su labor es muy importante en este extenso bosque de 252 hectáreas", dice la joven

"Las brigadas de fotocívicas nos ayudan en seguir limpiando las brechas", remarca.

En algunos casos algunas personas se niegan a trabajar. Ella no los obliga, ni los regaña, pero sí les avisa que tiene que avisarle al juez cívico que no han cumplido y al no hacerlo, no pueden verificar. Entonces retoman el trabajo, y aunque lo hagan de mala gana, se quedan.

Cuando los sancionados van a pagar su multa, son recibidos en una especie de cabaña, donde les dicen lo que tienen que hacer. Después, suben a una camioneta de caja que atraviesa el bosque hasta llegar a otra de sus entradas. Ahí, bajan y reciben instrucciones y la herramienta para trabajar. Quien conduce la camioneta y lleva años trabajando ahí es Don Carlos.

Mientras maneja, reconoce la labor de los brigadistas. Dice que, con la pandemia, se quedó sólo con cuatro personas para cortar hierba o hacer las brechas en el enorme bosque, y aunque hay más, tres vigilan el mismo número de entradas y el de la oficina.

Con los brigadistas el pasto ahora está podado, han hecho brechas y limpiado unas torres donde crece la hierba y también hay riesgo de incendio, entonces él está feliz de que vayan a pagar sus deudas.

LLEGAN MÁS EN ÉPOCA DE VERIFICAR

Carlos Agustín Hernández Aranda, que trabaja en la Consejería Jurídica capitalina, explica que cuando se acerca la época de verificaciones llega más gente. Hay algunos que llegan a deber hasta 40 horas por lo que han estado hasta un mes pagando sus fotocívicas. El principal motivo por el cual están casi todos, es por exceso de velocidad.

"Si no pagan no pueden realizar trámites como verificación, si hacen cambio de propietario, deben estar liberados de fotocívicas para hacer trámite. Por cada dos horas les dan una constancia impresa. En Tlalpan podemos llegar a recibir a 120 personas", concluye.





acz