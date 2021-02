"No importa cómo vaya vestida, odio ser vulnerable al acoso"

Venía cargando una bolsa de pan a las 4 de la tarde, estaba con mi tía y un hombre que pasó a mi lado me murmuró algo y me manoseó, tocó mi pompa y me apretó y siguió caminando tranquilamente… me quedé pasmada y comencé a gritarle a media calle, el tipo no corrió ni nada, huyó caminando mientras todos me veían como loca a mi y algunos miraban al tipo. Quise llorar y me sentí avergonzada con mi tía aunque no debía, cuenta.