"No hay quimio y la gente se está muriendo", protestan en AICM por desabasto

El director de la organización Nariz Roja, Alejandro Barbosa, comentó que "en los estados que han estado, con o sin Insabi, gobierno quien gobierne, no hay quimio y la gente se está muriendo".

Durante la protesta en el aeropuerto capitalino, destacó que no se puede distribuir algo que no se compra, las mismas autoridades dijeron que sólo tenían el 30% de medicamentos al cierre de septiembre. Remarcó que no importa a quién le compren las medicinas, sino que se reactive la farmacéutica en el país.

"No hay misión cumplida, no hay medicamentos en los hospitales y nos espera un frío 2022", alertó Barbosa.

Añadió que esta protesta va dirigida a la gente, para que haga consciencia de en dónde estamos parados con el tema del desabasto de medicamentos.

A su vez, Andrés Castañeda, coordinador de las causas de Salud y Bienestar en Nosotrxs, explicó que 2021 es el año en el que más se agudizó el problema de desabasto de medicamentos.

"El problema del desabasto es generalizado y es consecuencia de las malas decisiones que se tomaron para la compra de medicamentos", expuso.

"El desabasto de medicamentos no es solamente para una sola patología. Tendemos la mano a autoridad para resolverlo en colectivo", indicó.

Organizaciones de la sociedad y pacientes se manifestaron este martes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para exigir que termine la crisis del desabasto de medicamentos en el país y que se implemente un plan de emergencia.

El colectivo Cero Desabasto y la organización Nariz Roja convocaron al movimiento #ACmosParo y #MedicinasParaTodos con el objetivo de visibilizar el problema de la falta de medicamentos y exigir una respuesta a las autoridades.

Pacientes de varios estados de la República como Veracruz, Quintana Roo, Jalisco y Ciudad de México arribaron a la puerta tres del aeropuerto para manifestarse.

Las organizaciones responsabilizan del problema al director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer; al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, por negar que hay desabasto.

Los manifestantes se reunieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Las organizaciones solicitaron a las autoridades federales que se trabaje en cinco puntos: que reconozcan la problemática; que termine el menosprecio y la politización de las quejas y denuncias; que se establezca diálogo; que haya transparencia en los procesos de compra y distribución, y que se implemente un plan de emergencia para garantizar que los medicamentos lleguen cuanto antes a las manos de los pacientes.

Las organizaciones recordaron que la falta de medicamentos en el sector público es un problema de años y que tiene un profundo impacto en las condiciones de vida actuales.

Detallaron que sólo en 2021, el número de casos de negativa de entrega de medicamentos se ha mantenido a la alza, cómo ejemplo los primeros seis meses, tan solo en el IMSS se han negado casi 9 millones de recetas, comparativamente con las 6.5 millones de recetas negadas en 2017, 2018 y 2019.

"Reconocemos que la actual administración del Ejecutivo federal ha emprendido acciones para garantizar de manera plena el derecho a la salud y al acceso efectivo a servicios e insumos médicos; sin embargo, el acceso a los medicamentos no se ha garantizado y se encuentra en crisis que no se ha dejado de agudizar en los últimos años, con base en datos públicos generados por las propias autoridades de salud y pacientes", señalaron.

Sin embargo, manifestaron su preocupación por la reiterada postura del gobierno, que afirma que los medicamentos e insumos fueron adquiridos en totalidad.

"Aunadas a las recientes declaraciones del INSABI y UNOPS donde asevera que el primer semestre del 2022 estará cubierta la demanda, sin embargo pese a estas declaraciones la realidad es otra", enfatizaron.

