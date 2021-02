No hay evidencia de que al Aeropuerto Felipe Ángeles sea rentable: ASF

En cuatro informes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), determinó que no hay evidencias que la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) sea un proyecto rentable, carece de un estudio de costo real y de beneficios, su planeación y edificación, inició sin un permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), no existe documentación e información en relación a la obra, no tiene un análisis de impacto social y hay desvío de más de 236 millones de pesos en el pago de terrenos, contratos, y modificaciones al cambio de dólar que llevaron al beneficio de los proveedores, así como con empresas inhabilitadas.

En la tercera entrega de informes individuales sobre la revisión de la Cuenta Pública 2019, la ASF emitió 58 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), institución encargada de la construcción, así como tres sugerencias a la Cámara de Diputados, entre ellas, para que especifique en la Ley de Aeropuertos ¿qué es un aeropuerto civilmilitar?, las características que debe de tener, las reglas generales y específicas para planear la construcción, así como los procedimientos la edificación.

"Proyecto del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles"

En la primera auditoría "Proyecto del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles", la ASF realizó un análisis con limitaciones ya que la Sedena determinó que "los estudios sobre la factibilidad técnica, legal y ambiental del proyecto de inversión del AIFA están clasificados como información reservada por determinarse como un asunto de seguridad nacional".

Al analizar los pocos documentos disponibles, la ASF concluyó que el proyecto del AIFA estimó movilizar al 53.4% de los usuarios hasta 2052 "cuando el aeropuerto esté en su máxima etapa de operación". Sin embargo, no existen modelos matemáticos que sustenten las proyecciones para movilizar a los usuarios de las dos terminales de la Ciudad de México, así como de Toluca.

"La memoria de cálculo con las proyecciones de la demanda no contiene los supuestos descritos en el modelo matemático que sustenta las estimaciones, ni el método de cálculo utilizado para cuantificar la demanda, por lo que no fue posible analizar la razonabilidad de los supuestos utilizados; además, para la distribución: 1) no se consideraron los datos históricos reales de la demanda atendida por el AICM y el AIT, 2".

En la misma auditoría, la ASF menciona que el proyecto del AIFA no hay evidencia que determine que la construcción será rentable para el gobierno.

"No se cumplirían las condiciones requeridas para determinar que el proyecto es rentable. Al respecto, la ASF considera pertinente que, como parte del análisis de sensibilidad, no sólo se utilice el VPN (Valor Presente Neto), sino que conjuntamente ocupe la (Tasa Interna de Retorno) TIR y la (Tasa de Rendimiento Inmediata) TRI, ya que los tres indicadores son las unidades de medida que emplea la (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) SHCP para aprobar o rechazar los proyectos de inversión".

"Efectos Regionales y Urbanos del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles"

En una segunda auditoría, la ASF menciona que la construcción del AIFA inició sin "una regulación de la planeación para un aeropuerto de modalidad civil-militar", ya que la Secretaría de la Defensa Nacional no se apegó a la normativa establecida para la construcción de aeropuertos, en la Ley de Aeropuertos y su reglamento;

"Se comprobó que no hay normas, ni reglas para planear la construcción de un aeropuerto bajo la modalidad civil-militar, lo que puede presentar problemas futuros en caso de que en el país se construya un proyecto similar, así como en el proceso de operación del (Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles) AIGFA y las operaciones militares propias de la base aérea".

En el mismo documento, la ASF menciona que la construcción del AIFA inició sin la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que la Sedena carece de un centro de documentación e información relativo al inmueble de construcción

"En cuanto a la SCT, ésta no especificó las causas por las cuales no otorgó concesión o permiso a la SEDENA para construir el AIGFA. - Con la revisión del Plan Maestro del AIGFA, se comprobaron las características del proyecto en construcción, de las cuales se identificó que la Sedena no cuenta con un centro de documentación e información relativo al inmueble de construcción del AIGFA, asimismo se comprobó que el desarrollo del AIGFA se realiza en una zona antropogénica y agrícola, pero en el documento no se desarrolló un pronunciamiento sobre el impacto que tendrá la construcción del aeropuerto en estos alrededores".

"Estudios de Preinversión para la Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil-Militar y Construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, en el Estado de México"

En otra de las auditorías, la ASF concluye que la construcción del AIFA inició sin contar el proyecto totalmente terminado y autorizado, o en su caso, con un avance en su desarrollo que permitiera ejecutarlo; ni con diversos estudios previamente a la realización de los trabajos (17/10/2019)".

"No se presentó el Acuerdo por Administración Directa ni el programa de ejecución de los trabajos. Indebida contratación del servicio relacionado con la obra pública "Estudio Costo Beneficio", por no adjudicar a la propuesta económica más baja por 614.0 miles de pesos. No se verificó que las empresas licitantes contarán con la capacidad de respuesta inmediata por no estar inscritas en el Registro Único de Contratistas (en 17 contratos)".

Los hallazgos encontrados por la ASF incluyen un posible desvío por más de 236 millones de pesos relacionado con la adquisición de los predios para la construcción del AIFA, modificaciones al tipo de cambio de dólar, así como pagos de más en arrendamiento de servicios.

"Diferencia por comprobar de 235,519.9 miles de pesos respecto de la adquisición de predios reportados por la SEDENA contra lo verificado por la ASF. Utilización de un tipo de cambio distinto al que se encontraba vigente al momento del pago de los servicios por 812.9 miles de pesos (en 4 contratos). Diferencia de horas pagadas en un contrato de arrendamiento de equipos en noviembre y diciembre de 2019 las cuales se ejecutaron hasta enero de 2020 (Reintegro de intereses financieros por 78.9 miles de pesos)".

