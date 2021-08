"No hay condiciones para recibir a los alumnos": docentes de telesecundaria en Edomex

VALLE DE CHALCO.- En este arranque de ciclo escolar, más de 220 alumnos no pudieron regresar a clases en la Telesecundaria Álvaro Gálvez y Fuentes, localizada en el municipio de Valle de Chalco, porque su plantel continúa dañado a consecuencia de los sismos de 2017.

Aunque padres de familia llevaron a sus hijos con las medidas sanitarias correspondientes, como uso de cubrebocas caretas y gel antibacterial, para retomar la asistencia presencial los profesores reconocieron que no había condiciones para recibir a los estudiantes por la falta de espacios.

Telesecundaria Álvaro Gálvez y Fuentes

"Mi hijo lleva más de 3 años y sin poder venir a la escuela, primero por el sismo y porque se dañó su salón y luego por el covid-19. Ya pasaron más de 4 años y las autoridades no pueden arreglar los salones que están igual desde que pasó lo del sismo", explicó la señora Guadalupe, madre de familia.

"Lamentablemente las autoridades no nos han respondido acerca de estos daños que tenemos en los salones y los baños, con esto es imposible que los alumnos puedan volver aquí a la escuela porque no hay las condiciones, no tenemos dónde lavarnos las manos ni tampoco las aulas suficientes", agregó Jacinto Román Montes, director de la escuela.

Desde hace cuatro años, la escuela carece de cinco salones de clases, de los 11 en total que hay en la escuela, así como el módulo sanitario destinado para uso de los estudiantes, los cuales tuvieron daños estructurales con separación de juntas, grietas en paredes y levantamiento de losetas por los sismos que azotaron al país.

En todos ellos, las autoridades de Protección Civil del gobierno del Estado de México dictaminó que los años ponen en riesgo a la población estudiantil por lo que no podrían ser utilizados hasta su demolición y reconstrucción total por parte de las autoridades federales, sin embargo, los trabajos nunca se realizaron.

"Hace como un año vinieron autoridades de educación para revisar el caso y se comprometieron a regresar para iniciar con los trabajos, pero es fecha que no se presentan. Sólo pintaron y arreglaron la fachada de cuatro salones que no estaban tan afectados y lo reportaron como reconstrucción algo que en la realidad no sucedió", explicó el director.

Algunos padres de familia propusieron a la comunidad iniciar una manifestación en la ciudad de Toluca en los próximos días para exigir la reconstrucción de las aulas, así como cierres parciales de la autopista México-Puebla si las autoridades no otorgan una respuesta favorable a la petición de la escuela.





(SAB)