"No hay cenas de navidad porque no estamos completos"

"En nuestras casas no hay cenas de Navidad, no hay regalos, no estamos completos y ellos nos faltan, mi papá me falta", así comenzó la instalación de un árbol de navidad con los nombres de los llamados injustamente presos.

El "Árbol de los Nadie" fue colocado por los integrantes del Colectivo Haz Valer Mi Libertad frente al Poder Judicial del Estado de México, en vez de esferas, lo decoran los nombres de padres, hijos, hermanos y esposos que, a decir de sus familiares, están pagando por un crimen que no cometieron.

"No hacemos cenas porque no sabemos si ellos tienen si acaso un taco decente, no la porquería que les dan. No tenemos nada que celebrar porque llevamos años luchando para que los inocentes salgan de la cárcel, porque nos hacen falta", añadieron.

Las manifestaciones de Haz Valer Mi Libertad comenzaron hace cuatro meses debido a que 24 de los casos en los que dan acompañamiento y que lleva el Centro de Derechos Humanos "Zeferino Ladrillero" ya cuentan con un dictamen por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

"Porque tienen nombre y tienen rostro, nosotros somos su voz, la voz de los inocentes que están pagando por un delito que no cometieron. Cada uno de estos hombres de estas mujeres tienen una historia que fintarnos y nosotros la estamos contando hoy aquí en el Estado de México", añadió Lady Plácido, hermana de uno de los injustamente presos.

Continúa análisis de casos

El 25 de noviembre se otorgó la primera amnistía a una mujer, Ana Silvia Salazar, acusada de un delito grave, por lo que permanecen en revisión de la Comisión de Amnistía de la Legislatura Mexiquense y del Poder Judicial al menos 22 casos de personas privadas de la libertad acusadas de cometer un delito grave.

