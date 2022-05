"No hay argumento lógico para defender las corridas de toros": activista

Pese a que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a los animales como seres sintientes y con derecho a recibir un trato digno, el debate por la prohibición de las corridas de toros continua en mesa de discusión.

Luego de que, en diciembre pasado, la Comisión del Bienestar Animal aprobara un dictamen para reformar la Ley de Protección a los Animales en la que se prohibían los espectáculos que dañaran y/o causara la muerte de toros, esta no fue entregada a tiempo al Pleno para su aprobación, por lo que recientemente se realizó el parlamento abierto para analizar de nueva cuenta esta reforma.

Es por ello, que la activista y fundadora de la organización "Todos Somos Animales", Sandra Segovia, en entrevista con La Silla Rota aseguró que de nada sirve que en la Constitución se reconozcan los derechos de los animales, si al momento de tomar acción no se realizan las reformas adecuadas para poner en práctica la ley.

"No se trata de tomarle el pelo a la ciudadanía presentando una Constitución de ensueño, sino se trata que en los hechos los legisladores tomen cartas en el asunto".

Comentó que la abolición de las corridas de toros representa una causa por la que varias generaciones de activistas han luchado, en 2009 estuvieron cerca de lograrlo y un caso similar ocurrió en 2021, en ambos mom entos parecía que habían conseguido que se legislara contra el maltrato a estos animales, pero los dictámenes no avanzaron.

La activista aseguró que "confían en la sensatez de la Comisión" para sacar adelante este la reforma en esta Legislatura ya que si la pasan a la siguiente duda que se llegue a discutir.

Sobre las razones que presentan los interesados en mantener la fiesta brava en la capital, Sandra Segovia comentó que los argumentos que ese sector da, tienen contradicciones que hacen difícil entender cuál es el interés de mantener esta práctica por lo que deduce que el interés es económico, ya que mencionan que todo el tiempo se trata bien a los toros e incluso durante las corridas y comentan que solo el 10% de su ganado llegan a una corrida sin explicar que pasa con el 90 % restante, dejando muchas dudas.

"No hay un argumento lógico para defender una práctica tan cruel como la corrida de toros", comentó la fundadora de Todos Somos Animales.

Asimismo, explicó que le parece un error de la Comisión del Bienestar Animal dialogar con los taurinos debido a que ellos no están interesados en dejar esta práctica pese a que en el último dictamen se les daba un año para cambiar de giro.

"(Los legisladores) no deberían de negociar con ellos, por temas que tiene que ver con intereses económicos, ya que su responsabilidad es defender los derechos de los animales, y es por eso que me parece que nos están quedando a deber", comentó.

La Comisión del Bienestar Animal del Congreso de la CDMX está conformada por nueve diputados, cuatro de Morena, dos Acción Nacional, una del Revolución Democrática, una del Revolucionario Institucional y uno del Partido Verde, quien la preside.

La Silla Rota entrevistó a la diputada Ana Villagrán, integrante de esta comisión, comentó que en uno de los foros en los que se discute entorno a las corridas de toros, el secretario de Desarrollo Económico de la CDMX, Fadlala Akabani, se presentó a hablar sobre el impacto económico que esta actividad deja, pero lamentó que no se habla del sufrimiento que viven estos animales durante el espectáculo.

"Para ellos es más importante el tema de la derrama económica que justifica la existencia de las corridas taurinas, en ningún momento escuché a ninguna de las personas que expusieron tomar en cuenta el sufrimiento del animal en la corrida de toros".

Además, lamentó que no se considera dejar de torturar al animal, explicó que se podría dejar participar al toro en la corrida sin tener que lastimarlo, como actualmente ocurre en otros países como Portugal.

La diputada criticó que el presidente de la comisión, Jesús Sesma, no exija que, durante estos foros organizados dentro del Congreso, se hable del animal, el cual es el punto central de este grupo de trabajo legislativo.

Aseguró que los argumentos para mantener esta práctica son económicos y las personas que quieren parar el maltrato animal son considerados como ignorantes.

Villagrán dijo que entienden el impacto económico por lo que en el dictamen inicial se les daba un año para cambiar su modelo de negocio para que "las familias puedan encontrar otra manera digna y honesta donde no torturen a ningún animal".

Puso de ejemplo los ajustes y cambios que hubo en los circos, en específico la familia Atayde que se reinventaron para no exhibir animales en sus espectáculos, luego de la prohibición del maltrato y uso de animales en los shows circenses.

"Si algunos cirqueros pudieron transformarse, como es el ejemplo de la familia Atayde, que cambió su modelo de negocio para ya no seguir con el tema de maltrato animal y transformar la cultura del circo en una cultura basada solamente en el talento de las personas, no entendería porque no en el tema taurino no podría ser".

Asimismo, aseguró que este dictamen ya no logrará pasar al Pleno próximamente ya que solo les quedan tres sesiones y tendrán que esperar hasta el mes de septiembre, cuando inicie la nueva Legislatura.









