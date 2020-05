"No ha sido fácil para nadie", así viven maestras la cuarentena

Aracely y Brenda son hermanas y maestras de secundarias públicas, imparten una materia en común (danza) y viven en la Ciudad de México y aunque pareciera lo contrario, viven situaciones muy distintas por la zona en donde dan clases y el contexto que viven sus alumnos.

Este 15 de mayo celebran el gusto de impartir clases de una manera muy diferente a la que solían vivir. Sus herramientas para dar clase han cambiado, la adaptación tuvo que ser inmediata, sus horarios se extendieron mientras llevan un balance entre familia, casa, escuela y trabajo.

Brenda, profesora de Danza y Formación Cívica y Ética en una secundaria de la alcaldía Cuauhtémoc, y Aracely de Danza y Radio Escolar en una secundaria de la alcaldía Azcapotzalco, comentan con La Silla Rota sus experiencias como maestras en medio de la cuarentena y la pandemia:

"Es un tema muy complicado porque no depende que seas de la Ciudad de México, muchos de mis estudiantes, no todos, no tienen los recursos para entrar a clases por TV mucho menos por computadora y si tienen celular a veces su mamá o papá lo ocupan para sus trabajos; entiendo que los adultos ahorita lo que quieren es llevar el alimento a casa", explica Aracely.

Al respecto, Brenda abona diciendo que este proceso no ha sido fácil para nadie pues "entrar al modo tecnología de un momento a otro fue muy complicado" además de que algunos estudiantes no prestan el mismo interés.

Un proceso difícil para los estudiantes

De todos los grupos que tienen, ambas maestras coinciden que para los estudiantes de tercero de secundaria ha sido mucho más complicado que para el resto, pues estas fechas suelen ser para despedirse y están perdiendo momentos clave.

"Ya no pudieron despedirse ni disfrutar de los momentos en su escuela, de bailar y aunque con el tiempo lo entenderán, ahorita es algo que les duele mucho", lamenta Brenda.

Aracely concuerda con la tristeza de sus estudiantes por no poder presentar sus montajes y proyectos pero agrega que muchos de ellos se han sentido vulnerables por varios motivos.

"Tengo alumnas y alumnos que lamentablemente han fallecido algunos de sus familiares por covid o ven preocupados a sus papas porque no tienen económicamente para darles de comer".

Trabajar de más y convivir en casa

Aunque trabajar en casa pareciera una opción idónea para terminar el trabajo con mayor agilidad y poder pasar más tiempo con la familia, para muchos mexicanos ha sido totalmente lejano y los horarios se han extendido.

"Siempre decía no llevo trabajo a casa y ahora lo involucro hasta con mi familia; ahora tuve que aprender a manejar otro tipo de herramienta como saber utilizar zoom para mis clases, aclarar dudas de alumnas, juntas con autoridades y compañeros de trabajo en horario diferentes", explica Aracely.

"Aunque estoy disfrutando mucho de mi familia y de mi hija en especial hay a veces 4 horas seguidas que no les puedo dar la atención que yo quisiera porque nos piden estar atentos y conectados. En días normales contaba con algunas horas libres entre clase y clase, y ahorita no hay tiempo, porque hay que calificar actividades y dar retroalimentación alumno por alumno y organizar las nuevas actividades para enviarlas por semana", relata Brenda.

Tal como el 30 de abril y 10 de mayo, ahora todos los profesores a distintos niveles tendrán que pasar por una celebración distinta esperando a que todo pase lo más pronto posible.