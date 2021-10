"No fue con dinero del erario": alcaldes de oposición, tras alfombra roja de Cuevas

Los alcaldes de oposición que integran la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (Unacdmx) aseguraron que para sus ceremonias de toma de protesta no utilizaron los recursos destinados para administrar las demarcaciones.

"Las críticas a nuestras ceremonias de protesta son evidencia de que les sigue doliendo la derrota electoral, porque de no ser así no tendrían por qué fijarse", respondieron ante el cuestionamiento de la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinabum.

Este lunes en conferencia de prensa, argumentaron que no es su culpa que los morenistas no tengan la capacidad de hacer mucho con poco.

Esta mañana, las alcaldesas y alcaldes firmamos el Acuerdo para la Formalización de la @UNACDMX_OFICIAL, comprometidos con el beneficio de las y los habitantes de las nueve alcaldías que representamos. pic.twitter.com/ob2qhQvv8M — UNACDMX (@UNACDMX_OFICIAL) October 4, 2021

Los nueve alcaldes y alcaldesas de Unacdmx junto a los siete alcaldes y alcaldesas morenistas tomaron protesta el pasado viernes y posteriormente se dirigieron a sus alcaldías en donde se llevaron a cabo las ceremonias.



Entre todos los festejos destacó el de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, en donde hubo alfombra roja, pirotecnia, liberación de mariposas, bebidas costosas y adornos florales.



Durante la toma de protesta de Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc se le ocurrió liberar pequeñas palomas, y mientras volaban, encendieron los fuegos artificiales lo cual las mató.



Mal augurio? pic.twitter.com/HqhUFyTLNA — Ana Luisa (@HNoticiasMX) October 3, 2021

En redes sociales se criticó que el festejo de Cuevas no haya sido austero y señalaron una presunta falta de ética ambiental, pues aseguran que los fuegos artificiales fueron encendidos poco después de la liberación de las mariposas, lo que les provocó la muerte.



Por su parte Claudia Sheinbaum, luego de la inauguración de la segunda etapa de intervención del Parque Lineal "Vicente Guerrero", en entrevista con los medios que asistieron, se preguntó de dónde salió el dinero para adornar así los eventos.

"Pues ahora sí que, ´¿Quién pompó?´, igual que a otros alcaldes, o sea, tuvieron salas V.I.P con bebidas de alto costo, entonces pues ¿quién se los pagó y qué favores van a deber?, pero bueno, tienen que explicarlo ellos y sobre todo explicárselo a la ciudadanía. Y esa es la gran diferencia, de la frivolidad y de lo que significa eso como forma de gobernar, a la manera en que nosotros gobernamos".

Ante esto, Cuevas explicó que todo lo que se utilizó durante su ceremonia es suyo, pues es dueña de una empresa que se dedica a la producción de eventos masivos, asimismo detalló algunos costos y advirtió que la alfombra se seguirá usando en otras ocasiones.



(Durante la toma de protesta hubo alfombra roja / Fotografía: Sandra Cuevas)

"Fue algo muy, muy modesto, pienso que el grupo de Morena cree que todos somos como ellos, que estiran la mano para que les den dinero y están acostumbrados a estar pidiendo favores", respondió.

Digno de @sandracuevas_ quien no puede quedarse atrás con su alfombra roja en este el espectáculo del derroche. pic.twitter.com/3OMsQ7dIUp — Susana Kanahuati (@susanakana) October 1, 2021

La nueva mandataria de Cuauhtémoc dijo que la lona no costó más de 7 mil pesos, en cuanto a la alfombra señaló que se usará también para otros eventos, que las flores fueron "panteoneras" y que durante el cóctel no habían tantas bebidas porque a ella no le gusta beber y no le gusta la gente que bebe.



"Pusimos canastas de flores que, si ustedes saben de flores, eran de las más baratas: rosas blancas, margaritas y nubes; esas flores se conocen como flores panteoneras y son lo más económico que hay en el mercado de Jamaica".



Sandra Cuevas nueva alcaldesa de la Cuauhtémoc, manda a adornar su oficina con 200 mil rosas, ya solto el primer contrato para que siempre tenga rosas frescas durante sus 3 años de gobierno.#LadyCachetadon lo hace de nuevo pic.twitter.com/nYamNmK4T2 — Le?ge?nd ? (@venceslav) October 2, 2021

Mientras que los fuegos pirotécnicos no fueron al estilo Disney y el sonido también corrió por parte de Sandra.

"Hubo fuegos pirotécnicos, sí, y no fue un espectáculo como en Disney que duran media hora, fueron tres minutos [...] el audio, el templete es mío, no costó nada, toda la producción es mía".

En tanto Lía Limón, quien en días pasados fue agredida frente al Congreso, apuntó que la pirámide del Zócalo que se utilizó durante la conmemoración de la Independencia de México sí fue un desperdicio de recursos, así como las giras de Sheinbaum por otros estados o los recibimientos a gobernadoras y gobernadores electos de otros estados.

"Desfalco, el que ocasionaron los alcaldes salientes en nuestras alcaldías", resaltó.