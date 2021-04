"No estás sola": así mostraron su apoyo a maestra violentada en clase en línea

"¡No estás sola!, ¡A las mujeres hay que cuidarlas, cual rosas!, ¡Denuncia al cerdo agresor!, ¡Eres Fuerte!, ¡Maestra no estás sola!, ¡Si tocan a una respondemos todas!, ¡Sé la heroína de tu vida, no tengas miedo! y ¡Maestra no estás sola, denuncia!", son algunas leyendas que han quedado plasmadas en cartulinas pegadas sobre muros de la preparatoria 5, de la Universidad Autónoma del Estado de México, ubicada en Toluca, luego de que el miércoles pasado una profesora de inglés fuera agredida por su esposo de nombre Octavio "N", quien ha sido expulsado del Partido Acción Nacional (PAN), donde militaba, y denunciado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Elider, ex alumna del plantel Dr. Ángel María Garubay Kintana, expresó que la idea de manifestarse con flores de papel y leyendas de apoyo en cartulinas de colores fluorescentes, es mostrar el apoyo incondicional que tienen con la profesora de inglés violentada por su marido, a lo que se han sumado padres de familia y hasta vecinos de la comunidad cercana a la escuela preparatoria.

"En lo personal, es una satisfacción muy grande que me deja, porque como universitaria y como mujer creo que cuando estás es una situación vulnerable es lo que necesitas: apoyo, no juzgarte. Es una situación muy gratificante, como mujer y universitaria, estar aquí. Considero que sí, el ver a mucha gente apoyándote, gente que no te conoce puede que la motive a seguir con su proceso y que deje el miedo de lado, que la fortalezca", indicó la joven.

A finales de la semana pasada, por oficio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, abrió una carpeta de investigación en contra de Octavio "N", por la agresión en contra de su esposa, mientras que ella, acompañada de jurídicos de la UAEM, ya acudió a la instancia judicial para hacer la denuncia correspondiente.

"El respaldo es necesario para ella porque recordemos que está en una situación vulnerable, no sabemos qué proceso esté viviendo personalmente, entonces, creo que sí, ver el apoyo que se está haciendo de todos los estudiantes, incluso a nivel nacional, ver todos los mensajes de apoyo considero que puede ayudarla muchísimo. No me dio clases pero no era necesario que me diera clases para que mi solidaridad y empatía hacia la mujer la pusiera en práctica, va a haber apoyo por parte de las autoridades educativas, espero que este apoyo sea permanente y no solo para la maestra, sino para todas las mujeres que sabemos que es una situación muy común, entre mujeres estamos para apoyarnos entre todas y este tipo de situaciones no podemos permitir que sigan pasando, nosotras nos tenemos a nosotras", indicó la joven.

LA UAEM

Una vez que se dio a conocer el lamentable suceso en el que el sujeto ya denunciado golpeó a la maestra de inglés cuando ella daba clases en línea solo porque había agarrado su computadora para impartir clase y según sus gritos del sujeto, también descompuso el mouse de la computadora, la UAEM otorgó apoyo legal y psicológico a la mentora.

"Y también se giraron instrucciones a la Dirección de Protección y Seguridad Universitaria para garantizar la seguridad e integridad de la profesora en las instalaciones universitarias", se leía en un comunicado.

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Este instituto político en el Estado de México, dirigido por Jorge Inzunza Armas, condenó en automático el actuar de quien señaló como Octavio García Limón.

"No se tolerará este tipo este tipo de actitudes machistas sino por el contrario se está por la defensa de las mujeres y sus libertades", al tiempo en que exigió a la Fiscalía de justicia mexiquense, "actúe de forma inmediata y se le aplique todo el rigor de la Ley, porque en Acción Nacional repudiamos al cien por ciento estas actitudes, cuando la mujer es el pilar de las familias mexiquenses y mexicanas", finalizó.

cmo