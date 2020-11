"No esperaremos a que pase algo más", organizan "Guardias Blancas"

NAUCALPAN.- En la colonia La Mancha I de Naucalpan, 42 vecinos, en su mayoría, hombres, han comenzado a organizarse para patrullar sus calles a todas horas del día y evitar que los grupos delictivos continúen afectando a la población que aquí habita, pues su orografía, al encontrarse entre barrancas, lo posicionan como uno de los sitios favoritos de los delincuentes para robar a transeúntes, autopartes y vehículos, además de cometer asaltos a casa-habitación y en el transporte público. Ya hubo una persona que perdió la vida al resistirse a un asalto.

El modelo de organización vecinal ha sido nombrado "guardias blancas" y consiste en la conformación de grupos que patrullan las 32 calles que conforman esta localidad, a bordo de vehículos particulares y con el uso de algunas herramientas como machetes, tubos, palos y toletes, entre otros, para que, en caso de detectar algún evento delictivo, puedan evitar el robo, detener al o los responsables del hurto, así como salvar a la víctima.

El líder de estas "guardias blancas" (se llaman así por no tener armas de fuego), Eugenio Tapia, señaló que el objetivo de estos grupos, los cuales están basados en el modelo de las autodefensas de Michoacán y Guerrero, no busca confrontar directamente a los delincuentes que afectan a esta comunidad, sino que pretenden demostrar la unión vecinal y que quienes habitan este lugar están dispuestos a hacer justicia por cuenta propia, si las autoridades no atienden el llamado de reforzar la seguridad en La Mancha, pues ha sido una demanda reiterada de la ciudadanía que no ha sido atendida.

NACEN DEL HARTAZGO VECINAL

La idea de conformar las "guardias blancas" surge a partir del asesinato de la joven Beatríz Aguirre, estudiante de Criminalística, ocurrido el pasado28 de agosto sobre la Avenida Molinos del Viento, a quien sujetos en motocicleta le habrían tratado de arrebatar su celular, para luego, dispararle en el rostro y quitarle la vida frente al comercio de su familia.

Este hecho provocó el enojo de su familia y de los vecinos de esta comunidad, quienes decidieron dejar de depender de la policía municipal para combatir a la delincuencia y, en su lugar, optaron por salir a las calles y realizar los patrullajes para detener a los responsables de estos hechos, los cuales cometen estos actos a bordo de motocicletas, vehículos particulares y hasta en una combi.

"Este hecho detona la organización vecinal, porque lo que le pasó a la familia Aguirre, nos puede pasar a cualquiera. Llevamos 30 años viviendo en este lugar, vemos que la inseguridad se va multiplicando, van aumentando los asaltos y no nos podemos esperar a que pase algo más grave, especialmente, porque vemos que la mayoría de las víctimas son mujeres y jóvenes, además que las formas a las que recurren estas bandas cada día son más violentas", indicó Eugenio Tapia, militar en retiro.

De acuerdo con los participantes, hasta el momento, se han conformado tres grupos que patrullan cada uno un radio distinto y tienen base en los puntos que son considerados como los más peligrosos, como lo son Miguel de Cervantes Saavedra y Tomelloso, Don Quijote y Sancho Panza, así como Molinos del Viento, en los cuales se han logrado reducir los asaltos, los cuales se denunciaban con una frecuencia de hasta ocho eventos por semana.

DESCONOCE AUTORIDAD PRESENCIA DE "GUARDIAS BLANCAS"

Pese a la organización vecinal que mantienen los habitantes de La Mancha I, el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito, Lázaro Gaytán Aguirre, aseveró que el Ayuntamiento de Naucalpan no cuenta con algún reporte sobre la conformación de estos grupos de seguridad.

Reconoció que el tema se abordó en el Consejo Intermunicipal de Seguridad y en la mesa de Seguridad para la Paz, en los que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad mexiquense y del Centro Nacional de Información, descartaron la presencia de estas guardias.

Puntualizó que, tras la difusión de algunas publicaciones en donde se alertaba sobre la existencia de estos grupos de defensa, se realizó un trabajo de investigación, el cual arrojó que no hay registro de ellas en esta demarcación.

Por su parte, el Ayuntamiento de Naucalpan manifestó que las imágenes que se han difundido y en las que se aprecia a ciudadanos armados fueron sacadas de contexto, pues éstas corresponden a acontecimientos ocurridos en otros sitios ajenos a esta localidad del Valle de México.

No obstante, el comisario Lázaro Gaytán aseguró que estas mismas autoridades, junto con personal de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la propia policía municipal, vienen realizando hasta 12 operativos distintos en esta zona, considerada como conflictiva, para reducir la incidencia delictiva y los cuales están orientados a combatir delitos como el robo al transporte público y a transeúnte, así como a reducir, con la participación de la Secretaría de Desarrollo Económico, el número de "chelerías" clandestinas, mismas que pudieran también estar relacionada con la comisión de delitos.

Sin embargo, a través de un oficio entregado el pasado 29 de septiembre en la Oficialía de Partes de la Secretaría del Ayuntamiento, los vecinos notificaron a la alcaldesa Patricia Durán, al secretario de Gobierno, Mauricio Aguirre Lozano; y al comisario Lázaro Gaytán, sobre la conformación de estos grupos vecinales, los cuales se turnarían la vigilancia de las calles, pues no habían sido atendidas sus solicitudes relacionadas con la reactivación del módulo de la policía que se ubica en esta colonia, así como un aumento en el patrullaje.

LOGRAN REDUCIR DELITOS EN LA ZONA

Aunque los vecinos reconocen que recientemente se han llevado a cabo operativos por parte de las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales en la zona, aseguran que éstos responden a una presión que ha originado la propia organización vecinal que ya ha comenzado a dar algunos resultados, toda vez que la incidencia delictiva se ha reducido considerablemente desde estos dos meses en los que están operando las "guardias blancas".

"El temor es natural del ser humano, pero lo único que nos queda es vencer el miedo y hacer algo por nuestros hijos y nietos que también viven aquí, porque ya no estamos tranquilos ni en el día. Nos hemos llegado a cuestionar qué pasaría si un día le dispararan a uno o quizá a dos de nosotros, pero siempre nos decimos que ellos tampoco salen de aquí, si eso sucede", comentó otro de los participantes de estas guardias.

Los vecinos aclararon que los mensajes colocados en cada calle, en donde se advierte a los delincuentes sobre la organización vecinal, junto con los patrullajes, en ningún momento responden a un confrontamiento directo con la delincuencia, sino que se trata de un mensaje para las autoridades de seguridad de que los vecinos ya no están dispuestos a dejar pasar más tiempo para que avance la delincuencia en esta región, por lo que, si no actúan los policías, lo harán los propios ciudadanos.

Además, como una forma para reducir el riesgo que implican los patrullajes, han comenzado a organizarse para comprar sus propias alarmas y cámaras de seguridad por calle, con la intención de que se haga un monitoreo vecinal y, en caso de que alguno se active, salgan los vecinos con las herramientas que tengan para impedir que se agreda a la población.

REFUERZA HUIXQUILUCAN SEGURIDAD EN ZONAS LIMÍTROFES

Ante la conformación de estas guardias y debido a que las colonias tienen una colindancia con Huixquilucan, el alcalde de ese municipio, Enrique Vargas del Villar, aseveró que se hará un reforzamiento de los patrullajes en dichas zonas, para evitar que los delincuentes se trasladen a esta localidad a delinquir.

Reconoció que en la última Sesión del Consejo Intermunicipal se habló sobre el tema y el comisario Lázaro Gaytán negó la existencia de estos grupos de defensa.

"Estamos reforzando los operativos no solo en las zonas limítrofes sino en las colonias más cercanas para cualquier situación, esperando que Naucalpan pueda dar información cierta sobre esto, aunque él dijo que no existían", comentó.













(Sharira Abundez)