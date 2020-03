No es de apenas: un breve recuento de las marchas feministas en CDMX

Pese a que en los últimos meses han sido notorias las protestas de mujeres y feministas contra la violencia de género en la Ciudad de México por la forma en que éstas han escalado, las manifestaciones no son ninguna novedad pues en más de un centenar de ocasiones las mujeres han convocado a protestas en la capital.

De acuerdo con un estudio de la Agencia de Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), de 2007 a 2017 se registraron al menos 124 manifestaciones en la Ciudad de México por lo que hasta este 2020 la cifra podría ser mayor a 130 manifestaciones de este tipo.

Esta cifra, pese a ser elevada, es mucho menor a las dimensiones de la violencia de género pues de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo, de 2017 a 2019 se registraron 151 feminicidios en la Ciudad de México y 2 mil 613 a nivel nacional. Es decir, en más de 10 años de manifestaciones en la capital no se cubre ni la tercera parte de los feminicidios ocurridos en el país.





Sin embargo, hay que destacar, tal como lo hace la Agencia Cimac, los feminicidios no son la única causa por las que las mujeres y colectivos feministas han convocado a manifestaciones; otros motivos por los cuales se ha convocado incluyen las desapariciones de seguridad, las declaraciones del Gobierno o actuar de servidores públicos, la exigencia de mejores condiciones de vida, de luchas por los derechos humanos y reproductivos, así como en paralelo de la defensa de la libertad de expresión.

Sin embargo, en La Silla Rota hacemos un breve recuento de las marchas más representativas en los últimos años:

2007, 2008 y 2009: Violación de Atenco

Durante varios años se registraron diversas manifestaciones frente a la Fevimtra por el caso de violación a mujeres en San Salvador Atenco, Estado de México ocurridas el 3 y 4 de mayo de 2006 en los operativos policíacos.

Cientos de mujeres alzaron su voz junto a las víctimas que reclamaron la violación a sus derechos, su integridad física, su libertad y dignidad.

2009 y 2010: Derechos reproductivos y asesinatos de periodistas

Ante la creciente ola de asesinatos de periodistas, la Ciudad de México fue testigo de varias protestas feministas en contra de los asesinatos de profesionales de la comunicación, así como de activistas.

Por otra parte, ante la inminente publicación de la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo, algunas modificaciones de la NOM-046 que buscaba legalizar la objeción de conciencia por parte de los médicos que fueran a practicar un aborto, cientos de activistas, colectivos y organizaciones protestaron de manera pacífica para solicitar a las autoridades del sector salud, una reconsideración en esta normativa.

2011: Asesinato de Marisela Escobedo

Al iniciar enero y cumplirse un mes del asesinato de Marisela Escobedo, madre de una víctima de feminicidio en Ciudad Juárez, cientos de mujeres ataviadas de blanco, velos, veladoras y pancartas cuyas consignas como "¡No + sangre!" o "Ni una más" comenzaron a tomar fuerza.

2012: El inicio de las marchas de la dignidad

La oleada de inseguridad en todos los estados así como las campañas presidenciales reavivaron las protestas de mujeres, quienes pidieron mayor seguridad en las campañas de lactancia, así como por una exigencia de alto a los feminicidios.

Sin embargo, una de las protestas más emblemáticas fue el inicio de las marchas por la dignidad, realizadas por parte de madres de desaparecidos, durante el día de las madres o en fechas cercanas.

2013 y 2014: Por la legítima defensa

El caso de Yakiri Rubio, una joven que mató a un hombre que intentó abusar sexualmente de ella, inició una serie de protestas feministas desde plataformas virtuales hasta en las calles.

Junto a la familia de la joven que estuvo presa por asesinar a su agresor, cientos de mujeres realizaron protestas pacíficas, plantones y performances en muestra de solidaridad frente a la Procuraduría capitalina en busca de visibilidad de los casos de las mujeres que ejercen la legítima defensa para impedir ser víctimas de violación o feminicidio.

2015: Feminicidio y Ayotzinapa

Tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las movilizaciones sociales en la capital se intensificaron y con ellas, los movimientos de madres de víctimas se intensificaron.

Además de las movilizaciones del 8 de marzo, las movilizaciones para exigir justicia por Mariana Lima Buendía originaron una sentencia que fue calificada como histórica por diversas organizaciones civiles puesto que la Suprema Corte de Justicia ordenó la revisión del caso, siendo el primer pronunciamiento del tribunal con respecto al feminicidio en México y la investigación con perspectiva de género.

2016: La llegada de la primavera violeta

La escalada en el acoso callejero, la violencia de género y el feminicidio derivó en una de las primeras manifestaciones más grandes de la historia reciente en materia de género.

El 24 de abril inició "La primavera violeta", una manifestación pacífica convocada a nivel nacional para demandar justicia hacia las víctimas y fin a la injusticia social.

Asimismo, el multihomicidio en Narvarte originó múltiples protestas en contra de la revictimización de las mujeres asesinadas en el caso.

2017: Lesvy Osorio, Miroslava Breach y Mara Castilla

Para este año, la cifra de entre 6 y 7 mujeres asesinadas al día comenzó a calar a nivel social y en el caso de 2017, éste fue un año mortífero para los periodistas donde uno de los casos más emblemáticos fue el de la periodista de Chihuahua, Miroslava Breach.

Sin embargo, meses más tarde el nombre de Lesvy Berlin Osorio se replicó en todo el país tras ser asesinada por su novio en Ciudad Universitaria; el caso de la joven inicialmente fue revictimizado por las autoridades capitalinas y tratado como un suicidio, lo cual desató decenas de performances en la UNAM, protestas pacíficas, veladas y manifestaciones masivas exigiendo justicia por la joven.

Posteriormente, la desaparición de Mara Castilla tras abordar un taxi Cabify en Puebla resonó en todo el país y con la noticia del feminicidio, múltiples manifestaciones fueron convocadas para exigir justicia y seguridad a empresas y autoridades.

2018: La Marea Verde

Sumado a las protestas del 8 de marzo y del 10 de mayo y a las convocatorias en contra de la violencia de género, 2018 fue un año crucial para la exigencia de las mujeres en materia de derechos reproductivos.

Luego de que a mediados de año en Argentina se analizaba la legislación a favor de la interrupción del embarazo, la famosa marea de pañuelos verdes llegó a México y por supuesto, a la capital.

2019: De la diamantina a las acciones directas

Además de las protestas tradicionales, la segunda mitad del 2019 tuvo una intensificación de las protestas feministas.

Con el caso de la denuncia de una menor de haber sido violada por policías en la alcaldía Azcapotzalco, las manifestaciones "No me cuidan, me violan" estuvieron llenas de diamantina rosa y marcaron el inicio de acciones directas en edificios públicos y monumentos pues aunque las pintas eran el común denominador de toda manifestación, la quema de edificios y pintas en monumentos no era algo muy habitual.

Desde agosto hasta diciembre, decenas de performances, protestas pacíficas, desencuentros entre policías y manifestantes, quema de oficinas y pinta de monumentos pusieron bajo la lupa a las protestas de mujeres en contra de la violencia.

2020: Justicia para Ingrid, Fátima y todas

Luego de que enero iniciara tranquilamente, febrero comenzó con intensidad luego de que el caso del feminicidio de Ingrid Escamilla tuviera notoriedad con la filtración de fotografías de su cuerpo asesinado y con ello, grupos feministas convocaran a protestar en las sedes de los medios de comunicación que publicaron dicho material de investigación pericial.

Una semana después, el feminicidio de la niña de 7 años, Fátima Cecilia, convocó a protestas y se espera que tanto por la menor como por Ingrid y todas las víctimas de feminicidio y violencia de género lleguen muchas mujeres a la protesta este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y el 9 de marzo en el Paro Nacional de Mujeres.