"No entras, eres hombre vestido de mujer"; discriminan a Mitzy Castro en Bar 27

"Aquí en Bar 27 me acaban de decir que no me dejan entrar porque soy un hombre vestido de mujer", denunció la actriz Mitzy Castro a través de sus redes sociales, quien expresó su coraje tras haber sido discriminada en este lugar de la Ciudad de México.

La actriz, egresada del Centro de Educación Artística, denunció que en pleno Mes del Orgullo fue discriminada en este bar porque quienes estaban en la puerta creyeron que era una mujer transexual, aunque es cisgénero, es decir, que es una mujer que se identifica con ese mismo género.

En los videos que Mitzy Castro subió a Instagram se observa como tras impedirle el paso, los sujetos que estaban en la puerta de Bar 27 se burlaron e incluso la grabaron también, mientras le decían que ya estaba completo el aforo.

Tras los hechos ocurridos la noche del jueves, la actriz subió otro video a sus historias de Instagram, en donde con los ojos llorosos reflexionó sobre todo lo que le sucedió y cómo impactó en ella, pues antes de llegar al Bar 27 se sentía bonita y segura con el vestido rosa entallado que usaba.

"Como mujeres luchamos con cierta presión social de cómo nos tenemos que ver, actuar. No estoy para contarles de mi pasado, pero no saben lo mucho que me cuesta a mí ponerme estos vestidos tan pegados, disfrutar de mi sensualidad, de mi femineidad", expresó la joven actriz.

"Realmente me sentía hermosa, divina, empoderada, me gusté, me gusté mucho ayer, anoche, y cuando me sucedió esto... obviamente yo sé como mujer cis (cisgénero) sus palabras nunca me podrán atravesar como a una mujer trans que ha vivido todo un proceso tanto físico como psicológico, yo tengo otras heridas, mis heridas son otras", enfatizó.

Mitzy Castro destacó que cuando fue discriminada en este bar capitalino pensó en sus amigas trans y en que no quiere que nadie vuelva a pasar por una situación así, en la que se burlen de ella por su identidad de género. "De verdad no quiero que ninguna mujer trans o cis, pase por esto", enfatizó.

MRV