Niños en pandemia: ignorados, saturados y con carencias

Este 30 de abril, Día del Niño y la Niña, será una celebración histórica e inusual para los millones de niños mexicanos que se enfrentan como todos a la pandemia de covid-19.

Para algunos de ellos, la celebración será, en cierto modo, aburrida en casa mientras que para otros, los que no pueden quedarse aislados, que tienen que acompañar a sus padres a sus empleos e incluso trabajar, exponiéndose a la emergencia y a los problemas cotidianos que ya enfrentaban.

"Tristemente la pandemia viene a profundizar los problemas que ya teníamos", enfatizó Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), quien explicó que durante este periodo de aislamiento los menores de edad enfrentan tres grandes problemas: que son invisibles para las autoridades, las carencias que enfrentan para poder estudiar y la violencia.

Detalló que más del 60% de los niños no tiene computadora en casa, mientras que ocho de cada 10 adolescentes se comunica a través de celular, pero para hacerlo utiliza redes wifi gratuitas.

"Buscar información en internet para su tarea significa datos y dinero que no tienen o tienen que ir al café internet para resolverlo, cuando se supone que deben estar encerrados", señaló Pérez.

"Particularmente el tema escolar es lo más grave ahora, el debate, la discusión, está con los maestros, está con las escuelas cerradas y el calendario escolar, pero no están tomando en cuenta a niñas, niños y adolescentes que se están quejando por el exceso de tarea, totalmente absurdo y por las dificultades que tienen", destacó.

Para el director de Redim, esta situación que se vive actualmente puso en evidencia que los maestros no estaban preparados para la educación virtual a distancia y señaló que por eso están haciendo cosa absurdas y medievales.

"Tristemente, los niños siguen siendo ignorados, su voz no está siendo escuchada y llegamos a un 30 de abril particularmente histórico, porque es la primera vez en el caso mexicano en que estamos en confinamiento con niños y niñas que no podrán salir a jugar ni tener el mismo estilo de celebraciones o regalos", expresó.

Hacer frente a esta situación y mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes no es una tarea sencilla. El director deindicó que hay varias acciones, la primera es recordar al Estado sus obligaciones de protección con los menores, a quienes les debe garantizar una vida libre de violencia y el derecho a la, particularmente a aquellos que no tienen acceso a internet o que no pueden seguir los programas por televisión.

Carencias, en CDMX y en todo el país

El reto y las carencias a las que se enfrentan los menores de edad en el país frente a esta pandemia queda atravesado principalmente por la pobreza.

De acuerdo con datos del Inegi y el Coneval de 2018 recogidos por Redim, 49.6% de los niños en todo el país viven algún tipo de pobreza.

Asimismo, el 30.8% de niños de 3 a 5 años, 4.6% de niños de 6 a 11 y el 9.8% de niños de 12 a 14 años no asisten a la escuela.

En el caso de la Ciudad de México, pese a ser la capital y a la idea de un acceso mayor a servicio, muchas zonas de la entidad tienen gran marginación.

Para muestra, 41.7% de los menores en la Ciudad de México viven en algún grado de pobreza.

fmma