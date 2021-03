Niño pinta figuras de yeso para comprar una laptop para tomar clases

TEPETLIXPA.- Apenas tiene 10 años, pero Alan Javier es un consumado ayudante de un alfarero del pueblo de Tepetlixpa que, mientras decora las figuras, sueña con reunir todos sus sueldos posibles para comprarse una computadora con Internet para poder cumplir con sus clases y tareas que solo se realizan de manera virtual por la pandemia.

Ya casi tiene un año sin acudir a un salón de clases y sus padres no pueden cubrir totalmente los gastos para el pago de las recargas en el teléfono celular.

"Se terminan rápido, por eso quiero comprarme una computadora y seguir estudiando", aseguró el menor de edad.

Por la falta de dinero para la compra de tiempo aire de Internet, el niño dejó sus estudios casi al inicio de la pandemia.

Su pueblo Tepetlixpa carece de servicio de Internet público sólo se consigue con contratos con Telmex o comparar recargas, gasto que es difícil cubrir.

Para no atrasarse en su aprendizaje, buscó a su maestra de quinto grado para pedirle que mejor que le diera clases con sus viejos libros y él acudiría al domicilio de la profesora para que le calificarán su tarea.

Así es como ocasionalmente acude al domicilio de su maestra que le deja trabajos que califica, cuando ella tiene tiempo.

"Mi trabajo me gusta mucho, me apuro hacer mis deberes porque mi mamá esta recién operada y me da permiso de venir a ayudar pintando figuras de cerámica yeso y de barro para luego llevarlas a vender a los tianguis de Ozumba o de Amecameca", expresó el menor con sus ojos vivarachos.

Aunque no le va muy bien con sus ingresos, porque las ventas de la artesanía son muy bajas por las consecuencias de la misma pandemia.

El alfarero se vio obligado a cambiar temporalmente de giro y empezó a elaborar figuras de yeso para que el pequeño Alan Javier pueda pintarlas y venderlas.

"Ojalá alguien me puedan ayudar para comprar una computadora o una tableta electrónica para tomar mis clases".

