"Niño de la Santa Muerte" amenaza a conductores al oriente de Edomex

LOS REYES LA PAZ.– La madrugada de este jueves fue el último día en que Javier trabajó como chofer de transporte público en la zona oriente.

Salió de su vivienda en la colonia Benito Juárez, en Nezahualcóyotl, alrededor de las cinco de la mañana y manejó la combi de su patrón hasta la base de la ruta 69, ubicada en la colonia Ancón, de Los Reyes La Paz.

"El salió a trabajar como todos los días y tenía que regresar a su casa, fue el último día que va a volver", lamentaron sus amigos.

El llamado "triqui" de Neza quería iniciar con su ruta diaria hacia el metro Ciudad Azteca, pero un comando armado truncó su vida a balazos alrededor de las seis de la mañana.

"El joven era mi amigo, era mi compañero de años y darle una noticia a su familia de esta magnitud tú crees que es grato cuando estamos haciendo lo correcto", explicaron.

Acordonan la zona en la que Javier perdió la vida / Fotografía: Especial

VÍCTIMAS DE EXTORSIÓN

Javier se convirtió en una de las víctimas más recientes que han dejado grupos criminales que operan en la región oriente del Valle de México.

De acuerdo con operadores de transporte, desde hace más de cinco años las rutas que prestan servicio en municipios como Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco y Los Reyes La Paz son víctimas de extorsión.

En promedio, en estas localidades los conductores tienen que aportar una cuota "voluntaria" de 120 pesos por unidad al mes para recibir "protección".

Pedro, como prefiere ser llamado por temor, es uno de ellos. Al igual que Javier, maneja una de las unidades de la ruta 69, que en diciembre de 2015 sufrieron la quema de dos unidades por no pagar "renta".

Prenden veladoras en memoria de Javier / Fotografía: Especial

Cada mañana se dirige hacia el centro comercial Plaza Aragón, en Ecatepec, desde los límites con Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz, para subir pasaje sobre avenidas Pantitlán, Ciudad Lago y Periférico Oriente.

"Aquí si hay amenaza todo se arregla, todo tiene un arreglo, si hay extorsión por lo mismo", dice.

"Lo malo es ahorita que no habían avisado de esta situación y ve lo que ahorita está cobrando esta situación, esta vida de mi compañero".

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en el municipio de Los Reyes La Paz durante los primeros cuatro meses de este año se han registrado ocho casos de extorsión.

TEMEN NUEVAS AGRESIONES

Javier era padre de dos niños y esposo ejemplar, dicen sus compañeros de trabajo, que tras su asesinato, decidieron suspender el servicio este jueves y viernes por temor a ser atacados.

"Yo me siento mal porque no tenía que pasar esto, no teníamos que llegar a estas consecuencias, porque si hay una amenaza o una extorsión se paga", comentan.

En esta ruta la mayoría de los operadores se encuentran desconcertados. Aún no saben por qué asesinaron a su compañero si habían realizado el pago del mes en las oficinas de la ruta.

"Se paga mensual o mes por mes, 125 o 120 pesos por unidad, a dirigentes o las oficinas. Yo te puedo decir que tengo más de cinco años aquí trabajando y la he pagado, yo no sé si venga de más atrás, pero yo vengo de trabajar", afirman.

Para recibir el tarjetón de la semana y poder trabajar, los operadores de la ruta 69 tienen que aportar su cuota "voluntaria" que les brinde seguridad, tal y como lo hicieron en este mes, dicen.

"Yo lo que quiero es que me dejen trabajar, si tengo que pagar 100 pesos por mes los pago ¿no?, a lo mejor no es mucho. En este caso si ya estábamos pagando prácticamente por qué vienen a hacer esto", dijeron.

Coinciden en que la muerte de Javier, ocurrida ayer por la madrugada y justo debajo de un poste con cámaras de videovigilancia del Gobierno del Estado de México y del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, no tuvo que pasar.

"Esto no tuvo que haber pasado porque si el dirigente de la ruta pagara como les piden esto no hubiera pasado, pero aquí el mensaje venía directamente al dirigente de la ruta".

"Y aquí los choferes exigimos una protección porque por eso se está pagando una cuota, entonces cómo lo ves no salimos a trabajar porque no sabemos qué nos va a pasar en el camino".

EL "NIÑO DE LA SANTA MUERTE", LIGADO AL HOMICIDIO

De acuerdo con fuentes de seguridad, en el homicidio de Javier estaría relacionado un presunto grupo criminal que pretende pelear la plaza a integrantes de la "Familia Michoacana", principal grupo delictivo con presencia en el oriente del estado.

Los sicarios estarían encabezados por un sujeto autodenominado el "niño de la Santa Muerte", que ha dejado narcomensajes tras atacar a sus víctimas.

En los hechos más recientes dos conductores de mototaxis fueron heridos de bala cuando prestaban un servicio en la colonia El Salado y colindante con la colonia Ancón, donde fue asesinado Javier.

