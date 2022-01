Niño de 5 años con quemaduras y golpes lucha por su vida en Toluca tras ataque

TOLUCA.-Con golpes y quemaduras en los genitales y en las piernas, el pequeño Mateo de 5 años lucha por su vida en el Hospital para el Niño. El menor, vecino de Toluca, fue agredido por la pareja de su mamá, un hombre identificado como Fernando quien hoy está prófugo de la justicia.

Afuera del hospital, Jonathan, tío de la víctima, relata para La Silla Rota el calvario que desde el 24 de enero el pequeño sufre internado, debido a la hinchazón y la gravedad de los golpes, se le tuvo que colocar una sonda pues sus vías urinarias son las más afectadas por la golpiza que recibió.

"Me hablaron del hospital, mi hermana llegó con mi sobrino en brazos, estaba en estado de shock y por eso me llamaron. Contó que cuando regresó de trabajar encontró así a su hijo, golpeado. Mi sobrino no nos ha querido decir mucho pues siente que si nos cuenta exactamente qué pasó, este tipo va a venir a golpearlo de nuevo, este sujeto no lo quiso golpear y ya, quiso marcarlo de por vida".

MALTRATO INFANTIL AUMENTÓ DESDE 2020

Tan sólo durante el año del confinamiento por la pandemia de covid-19 se reportó un aumento del 25% en las denuncias realizadas ante la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de México además de que aumentó hasta en un 10% a los centros de asistencia (albergues) del DIFEM.

La violencia física, psicológica y sexual, son las más comunes que viven los menores de edad, y son los golpes los que se reportan de manera más frecuente en infantes de entre 0 y 10 años.

Datos de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes refieren que las lesiones más recurrentes son quemaduras de cigarro en la lengua, quemaduras de plancha en la espalda, patadas, cachetadas, nalgadas, e incluso jalones de cabello.

Además, se reconoce que tras la reactivación de las clases presenciales, las denuncias por maltrato infantil, han aumentado toda vez que los niños encuentran en las escuelas espacios seguros para platicar lo que les sucede en casa.

Es de destacar que entre 2019 y 2024 se espera que casi 12 millones de niñas y niños en el país hayan sufrido algún tipo de violencia.

BUSCAN A FERNANDO

Con las lágrimas entrecortando las palabras, Jonathan, tío del peque que hoy lucha por su vida, señaló que ya levantaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para que Fernando, padrastro del pequeño, pague por lo que ha hecho aunque aún no se determina si el maltrato del que el menor fue víctima fue recurrente o en un sólo episodio.

"Mi hermana llevaba cinco-seis años de relación con este señor, al menos tres años viviendo juntos, casi no teníamos contacto. Mi sobrino es un niño típico de su edad, es tranquilo, no es hiperactivo, se le nota la falta de amor y hoy estamos aquí ante esta desgracia y esta rabia porque no podemos hacer nada más. A mi bebé le tuvieron que cortar un centímetro del prepucio para poder conectarle la sonda porque tiene el pene muy inflamado y no le encontraban las vías urinarias", declaró mientras sostenía con rabia la denuncia en contra de Fernando, quien es conductor de Uber.

La familia del pequeño Mateo, sólo espera que la justicia llegue, incluso señalaron que si se llegase a encontrar complicidad por parte de la madre del pequeño, dejarán que las autoridades apliquen todo el peso de la ley.

EN EDOMEX YA ESTÁ APROBADA LA LEY ANTICHANCLA

En marzo del 2021, la Legislatura mexiquense aprobó en el pleno las reformas conocidas popularmente como "Ley Antichancla" para prohibir el maltrato infantil, o cualquier trato humillante hacia los menores, con lo cual, golpes, quemaduras, humillaciones a niños, niñas y adolescentes, empujones, jalones de cabello, pellizcos y cualquier maltrato físico o psicológico estarán prohibidos.

De acuerdo con el dictamen de la iniciativa presentada por la diputada de Morena, Karina Labastida Sotelo, se considera maltrato infantil el abuso sexual, descuido o negligencia, explotación comercial o sexual, así como cualquier otro tipo que origine un daño real y potencial, a su integridad, ya sea omisión, supresión o transgresión a los derechos de los infantes.

Señala que las autoridades estatales encargadas de la atención y protección a las víctimas darán prioridad a niños y adolescentes, en su calidad de víctimas, mientras que las municipales establecerán unidades de primer contacto para estos casos.

Asimismo, establece que perderá la patria potestad quien ejerza castigo corporal y humillante, o cualquier tipo o forma de violencia, incluida la violencia familiar. Solo podrá recuperarla al acreditar haberse sometido satisfactoriamente a un proceso reeducativo de agresores y métodos de crianza positivos y de buenos tratos hacia menores y adolescentes, así como contar con visto bueno de la Procuraduría de Protección de este sector de la población.





