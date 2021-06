Ninguna víctima del incidente de la L12 ha rechazado apoyos: Atención a Víctimas CDMX

El comisionado de Atención Especial a Víctimas de la Ciudad de México, Armando Ocampo Zambrano dijo a La Silla Rota que ninguna de las víctimas directas o indirectas del incidente de la Línea 12, ha rechazado las indemnizaciones otorgadas.

"Se les generó acceso médico y cobertura. Tenemos contacto con todas las víctimas, hay un compromiso social y humanista con ellos", afirmó.

En el incidente ocurrido el 3 de mayo, se cayó una trabe en el tramo Olivos-Tezonco de la Línea 12, dejó 26 personas fallecidas y 106 heridas, de las cuales 7 siguen hospitalizadas, 9 no requirieron hospitalización y 90 fueron hospitalizadas, pero ya están fuera.

Al cuestionarlo al comisionado sobre Marisol Tapia, mamá del adolescente Brandon Giovanni, víctima mortal del incidente, y quien interpuso una demanda contra la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y la directora del Metro, Florencia Serranía, su respuesta fue que nadie ha rechazado la indemnización.

"Como comisión no hemos tenido rechazo, desde nuestra óptica la reparación es en el contexto de la ley de víctimas para la Ciudad de México y pueden converger las acciones legales, legítimas que una víctima en su proceso de verdad, justicia y reparación puedan implementar. Eso corre, por un lado, pero la reparación del daño desde la comisión no no excluye al otro".

Otro tema que respondió es sobre las zonas más afectadas y aunque no lo tiene por colonia, dijo que se trata de Tláhuac, en la Ciudad de México, y Chalco, en el Estado de México, y afirmó que a las víctimas de ambas entidades se les atiende por igual.

"A todas las personas se les atiende, sin distinción de territorio".

Se refirió al caso del señor Enrique Bonilla, quien, de acuerdo con Ricardo Contreras, asesor del abogado Teófilo Benítez, no fue llevado al hospital, y al día siguiente se sentía con dolor de cuerpo y tiene secuelas psicológicas y ahora tiene la intención de sumarse a la demanda de Tapia.

"Se le generó acceso médico y cobertura integral. Yo platiqué con él y se le dio el servicio correspondiente. Tenemos contacto con todas las víctimas y es nuestro compromiso social y humanista y hemos estado presente generando apoyos en cada caso".

Al preguntarle sobre cuántas personas resultaron afectadas, además de quienes perdieron la vida y resultaron lesionados, contestó que al 3 de junio con certeza hay directamente 132 personas afectadas, "la otra parte indirecta es con muchas variables".

También se le preguntó por el número de niñas, niños y adolescentes que quedaron en orfandad, pero dijo que la cifra no la tiene y se comprometió a entregarla.

ENTREGAN 27 VIVIENDAS

El 2 de junio la CEAV informó que entregó 27 departamentos a personas afectadas por el incidente del metro del 3 de mayo. Se le preguntó al comisionado si la cifra tenía que ver con los 26 fallecidos.

"No necesariamente, a este mes ya tenemos mucha información recopilada, identificadas las necesidades y la gravedad del daño y cómo se comporta en cada núcleo de familia, de tal suerte que no necesariamente estos 27 departamentos, entregados a través del Instituto de Vivienda, solo aplica a las familias de las personas fallecidas. Más bien es una acción de tipo reparatorio con efecto transformador, duradero que impacta en la familia, atiende una vulnerabilidad, pero no necesariamente está vinculado al tema de un sensible fallecimiento".

Explicó que hay gente que tiene casa propia y ahí se requirieron 114 acciones de mejoramiento de vivienda, se generaron intervenciones estructurales, de accesibilidad y de inclusión que se requieren.

153 BECAS

Respecto a los heridos, se mantienen las medidas emergentes de las 7 personas hospitalizadas y en el sitio se mantiene la cobertura de alimentación, hospedaje y traslado de los familiares que lo requieran.

"En personas lesionadas en general ya contamos con evidencia técnica-médica respecto a las afectaciones en la salud, ya sea temporal y en algunos casos de una cuestión que requiere rehabilitación de larga data y se habilitó el acceso al Instituto Nacional de Rehabilitación".

También se inició el procedimiento de indemnización de las personas lesionadas que se atiende de acuerdo con la gravedad y daño en cada persona.

"Hemos otorgado 153 becas a niños, niñas y adolescentes que derivado de la sensible situación implicó un impacto y para garantizar el acceso universal a la educación, se otorgaron pagos mensuales, de 2 mil 125 hasta 6 mil 376 pesos, según el rango de edad de 0 años hasta que concluyen sus estudios de nivel superior. Se elevó a programa social para tener seguridad jurídica, de tal manera que el universo de estos niños tenga garantizada su educación".

COLOCACIÓN LABORAL

Añadió que la indemnización económica es solo una parte, y como parte de la reparación, 145 personas se incorporaron al mercado laboral, tanto en la iniciativa privada o en el gobierno de la ciudad.

Dijo que algunas personas colocadas, fueron directamente lesionadas, otras son afectados directos, hablamos de esposos, esposas, concubinas, algunos hijos mayores de edad, integrantes del grupo esencial y nuclear en cada familia.

"Se les coloca a través de dos vías. Luego de detectar a través de brigadas que acudieron a casas habitación de lesionadas del universo de 132 personas afectadas y a través de esas brigadas se le canalizó a asistencia médica, psicológica y se hizo un trabajo social para registrar su toma de necesidades, perfil, experiencia y hacer coincidencia de trabajo tanto a tanto a nivel público y privado".

Contaron también con la ayuda de la iniciativa privada, que hizo llegar una oferta disponible a la comisión, agregó.

Otro apoyo que han brindado es que ayudaron a las víctimas al pago de 32 colegiaturas en escuelas privadas, y a agilizar trámites ante el IMSS o ISSSTE para el cobro de pensiones por orfandad, viudez o incapacidades laborales que llevan meses.

"Las tramitamos en un día, justo en la mesa centralizada concentrada donde damos los servicios acompañamiento y orientación jurídica, la suma de todo es la reparación integral y no solo la indemnización de tipo económico", concluyó.





