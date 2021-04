Niegan vacuna contra covid a Marco Rascón en la Cuauhtémoc

Marco Rascón, quien será candidato de Movimiento Ciudadano para la alcaldía de Cuauhtémoc, denunció este viernes que le fue negada la aplicación de la vacuna contra la covid-19.

A través de su cuenta de Twitter, Rascón, también conocido como SuperBarrio, explicó que no le aceptaron la copia de su credencial del INE como comprobante de domicilio, ya que este documento lo tiene embargado en el propio Instituto Nacional Electoral por fines de registro de candidatura.

"Por no presentar mi original del INE, se me ha negado la aplicación de la vacuna, no tengo el INE original pues lo tiene retenido el INE por fines de registro de candidatura, sólo para dejar testimonio", explicó el aspirante.

Se prevé que Marco Rascón se enfrente a la morenista Dolores Padierna por la alcaldía Cuauhtémoc.

"Se me olvidó que el militarismo no tiene criterio y solo recibe órdenes", destacó en su tuit, el cual borró luego de algunos minutos.





(Luis Ramos)