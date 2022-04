Niegan acceso a edil de Neza a evento del Salario Rosa y lo dejan en la calle

Ante la negativa, el edil decidió no participar en el evento "por solidaridad con su equipo de trabajo" (Foto: Especial)

Nezahualcóyotl.- Personal del Gobierno del Estado de México impidió el acceso al presidente municipal, Adolfo Cerqueda Rebollo, a un evento estatal realizado este martes en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN).

De acuerdo con el propio funcionario, elementos de logística del gobernador Alfredo del Mazo Maza le negaron el ingreso junto a varios de sus colaboradores a la entrega de las llamadas tarjetas rosas del programa "Salario Rosa".

Aunque había sido invitado por las autoridades estatales, a su llegada con su equipo cercano de trabajo de tres compañeros, personal de logística le dijo que no podían ingresar y les recomendaron permanecer sobre la calle Circuito Rey Neza.

Ante la negativa, el edil decidió no participar en el evento "por solidaridad con su equipo de trabajo", pues "no es posible que se les dé ese trato no sólo a ellos, sino a cualquier ciudadano que quiera participar en un evento de este tipo".

"El día de ayer fui invitado a un evento para hoy en mi municipio, encabezado por @alfredodelmazo, moví una serie de reuniones que tenía para poder estar, es desagradable y desafortunado el trato que recibí en el acceso junto con mi equipo, nunca permitiré maltrato de nadie", escribió en su cuenta de Twitter.

Durante el evento, el edil trataría temas como la reducción de recursos asignados al municipio, la autorización de recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) para el Ejercicio 2022 y el mantenimiento de vialidades en el municipio.

Además de la aplicación de recursos para la construcción de colectores de agua que permitan evitar inundaciones en vías como las avenidas Sor Juana y Vicente Villada, así como la conclusión del colector Villada, que por más de 17 años ha estado abandonado.

