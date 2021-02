Niega Caballero vínculo con casa de espionaje detectada

El 6 de diciembre La Silla Rota publicó una nota en la que se señalaba que de acuerdo con reportes de la Procuraduría de la Ciudad de México en un centro de investigación de esa dependencia en el sexenio pasado se hacía espionaje. Gustavo Caballero, quien fue funcionario en la pasada administración envió una carta que se transcribe íntegra a continuación.

Ciudad de México, a 7 de diciembre de 2018





SR. ROBERTO ROCK LECHÓN

DIRECTOR DEL PORTAL “LA SILLA ROTA”

PRESENTE





El que suscribe, Mtro. Gustavo Caballero, por mi propio derecho y por este conducto, me permito referirme a su nota publicada en este medio, escrita por el Sr. Antonio nieto, titulada “Espionaje en Gobierno de Mancera apuntaba a Ebrard y a morenistas”. En la misma se hace referencia a un presunto centro cuyo objetivo era realizar actos de espionaje contra políticos, específicamente el señor Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal y también se menciona que yo me encontraba al frente de las operaciones para ese fin.

Al respecto le manifiesto a usted que, niego esa presunción, pues jamás en mis más de 17 años en la Procuraduría, en los que ocupé diferentes cargos, cometí un acto fuera de los procedimientos legales, que la institución a la que serví me instruyera, durante todo ese tiempo.

Muy por el contrario, he de decirle que mi formación más consistente, fue precisamente al lado del Lic. Marcelo Ebrard, a quien reconozco como un magnífico gobernante y apoyé en forma directa en asuntos relevantes para la seguridad de la Ciudad, durante la vigencia de su gobierno.

Efectivamente de forma natural y por mi desempeño, he trabajado con el Dr. Miguel Ángel Mancera, cuando fue procurador, así como con Rodolfo Félix Cárdenas, Jesús Rodríguez Almeida, Rodolfo Ríos Garza y Edmundo Garrido; es decir, yo he servido a la institución con lealtad. De manera personal, jamás he servido a nadie.

He de destacar que una de mis aportaciones a la institución fue la creación de la Unidad de Inteligencia Cibernética y el combate frontal a la pornografía infantil y delitos contra menores, así como la innovación de diferentes tecnologías en el área de análisis y metodologías de la investigación.

No omito mencionar que en cada una de esas administraciones participé en diferentes casos con éxito para combatir actos que tuvieron impacto en nuestra Ciudad y que por secrecía, no menciono por obviedad, pero que existen antecedentes documentales.

Así mismo, manifiesto que laboré como coordinador de la Coordinación General de Políticas de Administración de Planeación y de Organización, de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, donde se ubica el supuesto centro de espionaje, de marzo de 2015 a mayo de 2017; y jamás observé comportamiento distinto a los establecidos en los manuales procedimentales.

No obstante mis conocimientos en materia de planeación, nunca participé en la creación de esa coordinación y según sé, la misma se creó, operativamente, en el 2006 y formalizó su creación en el 2011.

La presente es para negar rotundamente el contenido de su nota, aclarando lo arriba expuesto solicitándole se sirva hacerla pública en su propio medio, atendiendo mi derecho de réplica.





MTRO. GUSTAVO CABALLERO TORRES