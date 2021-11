Ni una gota o sucia, el sufrimiento de mexiquenses por el agua

Imagine usted que para contar con unos cuantos litros de agua al día tuviera que pasar la noche en vela para "cachar" algunos litros que caen en la madrugada, debiera manifestarse, bloquear vialidades o bien, tener que comprar agua embotellada porque la que le llega a su casa está café o negra, y ya ha provocado infecciones a sus hijos.

Es parte de la cotidianidad de amplios sectores de población de los Valles de México y de Toluca, a quienes la sequía, la falta de infraestructura, el agotamiento de los pozos y la irresponsabilidad de los constructores de vivienda hacen vivir en una permanente escasez e insalubridad.

Tan sólo en septiembre, en Ecatepec, la reducción del volumen que recibe del Sistema Cutzamala fue de 34 millones litros de agua diarios, lo cual ha afectado a más de un millón de habitantes.

Son 13 los municipios afectados por el recorte del líquido por parte de las cuencas del Sistema Cutzamala, lo que podría mantenerse hasta diciembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esos municipios son: Toluca, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero, Coacalco, Tultitlán, Tecámac, Acolman, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla.

Nada menos Atizapán de Zaragoza tiene un recorte de 100 litros por segundo; Cuautitlán Izcalli, 120 litros sobre segundo; Naucalpan, 128 litros sobre segundo y Tlalnepantla 200; litros sobre segundo.

Y en Toluca, los vecinos del conjunto habitacional Misiones I han hecho analizar el líquido gris, negro o café que difícilmente se podría llamar agua, que les llega a sus casas, y encontraron bacterias como la E.coli, pseudomonas (que pueden causar infecciones de vías aéreas superiores, otitis, infecciones de las válvulas cardiacas, infecciones de vías urinarias, entre otras) además de hongos.

Ello ya ha provocado diarreas, infecciones en los ojos, en la boca y en la piel en los vecinos de esta zona.

EL VIACRUCIS EN ECATEPEC DESDE HACE DÉCADAS

Pedro tiene que desvelarse un día a la semana para recolectar agua. En su vivienda de la colonia El Chamizal el suministro es intermitente y no saben en qué momento va a llegar a la red. "A mí me tocó esta madrugada, pero el fin de semana le toca a mi abuelo y así nos vamos turnando todos en la familia para estar cazando cuando caiga porque no hay horario", explica.

Desde que llegaron a vivir al municipio de Ecatepec, hace más 50 años, siempre les ha faltado el líquido. Aquí no hay día en que no carezcan del servicio.

-Se organizan para "cazarla"

Su familia en particular se las ha ingeniado para juntar una poca, aunque sea para lavar trastes. Junto con sus primos, sus tíos y sus abuelos organizaron guardias para revisar si llega el suministro e intentar juntarla en botes.

"Ya tenemos como dos o tres semanas que no tenemos nada de agua, pero esto no es de ahorita es de hace 20 años. Yo llevo 15 años aquí y mi abuelo que lleva como 50 y me comenta que esto de la falta de agua es de siempre", explica.

-Vivir sin cisterna

En su vivienda, localizada sobre la calle Toluca, solo hay una pequeña pileta de unos tres metros de ancho. No tienen cisterna y apenas pueden reunir unos mil litros en dos pequeños tinacos que tienen en la azotea.

"Nada más tenemos una piletita y dos tinacos pequeños, la verdad aquí no hay cisterna por eso hay que estar en la madrugada checando si llega y juntar lo más que se pueda"

Durante las temporadas de mayor escasez, esta familia tiene que comprar unos litros a camiones particulares.

- Un desafío comprar a particulares

En las calles llenas de baches, los camiones llegan a vender la recarga de los depósitos familiares hasta en 500 pesos, gasto que no muchos pueden costear.

"Tratamos de no gastar porque la verdad está cara, aquí somos más de 20 entonces imagínate cuánto tiempo nos dura. Por eso lo poco que cae tratamos de no desperdiciarlo y reciclar porque luego no hay ni para bañarse".

- Les cae sucia

Por si no fuera poco, en ocasiones en esta colonia, colindante con la Ciudad de México y la recién inaugurada autopista urbana Siervo de la Nación, el caudal llega con pequeñas partículas que los residentes tienen que filtrar para no contaminar los depósitos.

"Hay veces que sale como sucia, con lodo, la verdad no sabemos a qué se deba, pero tenemos que poner una telita en la llave para filtrarla, si no, no nos sirve porque se llena toda de suciedad y nos quedamos sin nada", dice.

Esta situación se replica en la mayoría de las viviendas del municipio de Ecatepec, donde la falta del suministro es una constante.

- Desabasto por falta de infraestructura y recortes de la CAEM

Mario Luna, director general del Organismo Público Descentralizado de Agua de Ecatepec (SAPASE) reconoció que el municipio tiene un problema histórico de falta de agua por la falta de inversión en fuentes propias para generar el líquido.

Además, en fechas recientes un recorte de Comisión de Agua del Estado de México (CAEM), ha obstaculizado el reparto de agua a través de la red en zonas como la Quinta Zona, principal punto donde hay escasez.

Explicó que, en 2019, cuando tomaron control de la administración local, diagnosticaron una carencía de agua potable del 40 por ciento para las necesidades del 1 millón 950 mil habitantes que tiene esta localidad.

-Pozos y Cutzamala, las llaves para Ecatepec

"Ecatepec se abastece de dos fuentes principales de agua, el agua que producimos nosotros con nuestros pozos que es el 57 por ciento, pero hay 43 por ciento del agua que nos viene del Sistema Cutzamala que nos entrega el Sistema de Agua del Estado de México"

"Pero el problema que tenemos es que estamos cumpliendo 18 meses de un desabasto continuo del sistema Cutzamala, que nosotros estimamos para el mes de septiembre, representó una disminución de 34 millones litros de agua diarios"

Afirma que no se puede resolver el problema porque tendría que haber fuentes alternas de suministro y eso representaría meter en operación 6 u 8 pozos de manera inmediata, "y eso es imposible"

-Reduce Conagua el abasto y CAEM cierra más la llave

Desde abril pasado la Conagua reportó bajos nivel en las presas por la falta de lluvias, lo que disminuyó en 5 por ciento el reparto de agua en bloque para 13 municipios de la región, como Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán, Tultitlán y Acolman, entre otros.

Sin embargo, esta reducción se elevó al pasar el suministro por la CAEM, órgano encargado de la distribución del agua para algunas las localidades del norte de Valle de México, cuando bajó más de 20 por ciento el agua para Ecatepec.

"En lugar que disminuyera el mismo porcentaje a los 13 municipios que nos abastecemos del Cutzamala, solo a Ecatepec se lo disminuyeron, la reducción (en el siniestro) obedece a eso", reprochó el funcionario.

Señaló que, para septiembre, cuando las presas que alimentan el sistema Cutzamala ya habían recuperado sus niveles, a Ecatepec le suministraron la menor cantidad de líquido de toda la administración 2019-2021.

"Realmente el problema de fondo radica en el desabasto en que nos tiene sumidos la Comisión del Agua del Estado de México a Ecatepec en los últimos 17 meses"

-Colonias sin agua

Además de El Chamizal, otras colonias que carecen de forma intermitente del servicio en Ecatepec son Sauces, Héroes de la Independencia, Miguel Hidalgo, Granjas de Guadalupe, Cardonal Xalostoc, Rustica Xalostoc, San Francisco Xalostoc, CTM 14, Sauces 1, 2, 3, Polígonos 1, 2, 3.

Estas zonas son abastecidas en su mayoría por el Cutzamala, donde hay cerca de un millón de habitantes del municipio de Ecatepec, los cuales resultan afectados cuando el sistema reduce su capacidad.

Hace dos años, en el municipio funcionaban 66 pozos de agua que abastecían a los habitantes de esta localidad, sin embargo, dos años después esta cifra se elevó a 91, luego de que las autoridades locales implementaron un plan hídrico que contempla la perforación y rehabilitación de 40 pozos.

"Hoy hemos metido 27, de esos 8 son pozos que ya están operando y 19 corresponden a pozos que fueron rehabilitados, pero a finales de año vamos a estar metiendo un pozo cada semana; aunque el objetivo de los 40 pozos no se va a lograr, pero si vamos a llegar a 35 más operando, con lo cual hemos de alguna manera compensado el desabasto"

EN EL NORPONIENTE DEL VALLE DE MÉXICO, UNA CRISIS LARGAMENTE ANUNCIADA

De los municipios del norponiente del Valle de México, los que enfrentan con mayor incidencia el problema de agua son Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Nicolás Romero y Atizapán de Zaragoza (además de Ecatepec), que son abastecidos por el Sistema Cutzamala, pozos propios y en algunos casos por la Presa Madín. No obstante, enfrentan actualmente una crisis vaticinada desde años anteriores.

En los últimos meses son algunas alcaldías del Valle de México las que enfrentan situaciones adversas de abasto en sus comunidades, a causa de la reducción del agua en bloque que la Comisión de Aguas del Estado de México les vende en bloques.

Particularmente las alcaldías de Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, han registrado protestas de sus habitantes por la falta de suministro del hídrico en sus casas.

Estos municipios dependen del abasto por el Sistema Cutzamala, pozos propios y en algunos casos de la potabilizadora de la Comisión Nacional del Agua que se encuentra en la cortina de la Presa Madín.

Este cuerpo de agua de la presa Madín coadyuva al abasto de agua de 32 comunidades, colonias y fraccionamientos de los municipios de Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla y Naucalpan.

Las alcaldías de Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli (con Ecatepec) son las que actualmente presentan problemas de abasto, que ha generado que los habitantes salgan a las calles a exigir a las autoridades el servicio de abasto que están pagando ordinariamente.

La anterior fue propiciado debido al recorte del suministro de agua en bloque del Sistema Cutzamala, que en octubre de 2020 les hizo a 13 alcaldías el organismo estatal CAEM, entre ellas a Atizapán, Tlalnepantla, Naucalpan y Cuautitlán Izcalli.

Derivado de lo anterior en marzo de 2021 los titulares de los organismos descentralizados de agua potable de las alcaldías de Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Naucalpan y Tlalnepantla, anunciaron medidas conjuntas para contrarrestar la reducción del suministro en bloque.

Entre esas medidas fue el compromiso de rehabilitar los pozos que se tuvieran sin operar por alguna razón, como lo expuso Esteban Quiroz de SAPASA en la conferencia de prensa realizada el 23 de marzo del 2021 en el Club de Golf de Bellavista.

En esa fecha cada organismo explicó su propio plan de acción: Atizapán reforzaría la conexión al tanque Lázaro Cárdenas, Cuautitlán Izcalli tiene proyectada la perforación de dos pozos y la rehabilitación de 15 más, Naucalpan mantendría su cuadrilla de atención inmediata de fugas, y Tlalnepantla anunció la reactivación de tres pozos que estaban en desuso o que no operaban en su totalidad.

"No podemos vivir esperanzados de que se resuelva de momento y cada uno de los municipios estamos haciendo estas acciones, estamos en el proceso de perforación de un pozo y ahora continúa la interconexión de pozos para que en corto tiempo se pueda compensar esta situación.", dijo en esa fecha Mauricio Juan Ramírez Rosaldo, de Tlalnepantla.

En la conferencia de prensa conjunta informaron que desde octubre pasado, 13 municipios enfrentan el recorte del líquido por parte de las cuencas del Sistema Cutzamala, lo que podría mantenerse hasta diciembre en caso de que no cambien las condiciones de estiaje, de acuerdo a la Conagua.

De acuerdo con los representantes de cada organismo, Atizapán de Zaragoza tiene un recorte de 100 litros por segundo; Cuautitlán Izcalli 120 litros sobre segundo, Naucalpan 128 litros sobre segundo y Tlalnepantla 200 litros sobre segundo.

Durante su intervención, el titular del organismo de agua de Atizapán de Zaragoza, Esteban Quiroz Aguilar, señaló que la falta de agua no es un tema local sino metropolitano que se complicó debido al confinamiento por la pandemia, toda vez que se elevó el consumo del líquido hasta 40 por ciento en las viviendas.

VECINOS SE MANIFIESTAN POR FALTA DE AGUA

Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla ha registrado conflictos en comunidades, por manifestaciones y bloqueos viales a causa de la carencia de agua en los hogares, de algunas colonias en específico.

En Atizapán de Zaragoza el agua escasea en el norte de la localidad, pero con mayor medida en el Cerro de San Martín, y particularmente en la colonia Lomas de Guadalupe donde por más de 6 meses unas 300 familias no han tenido agua en sus tomas domiciliarias, como lo explica Guadalupe Sánchez vecina de Lomas de Guadalupe.

Lo anterior ha originado al menos dos manifestaciones y bloqueos de vialidades, además de un enfrentamiento con vecinos de El Chaparral y policías municipales, como el ocurrido el 20 de octubre de 2021.

Rosa González vecina de El Chaparral en Atizapán, refirió que el organismo SAPASA pretende conectar una red de distribución de agua de esta comunidad para abastecer a Lomas de Guadalupe lo que ocasionaría desabasto en su comunidad, y por ello no lo permitieron.

El 24 de octubre de 2021 se realizó una asamblea en el deportivo Finito López, donde autoridades conminaban a los vecinos de El Chaparral para que les permitieran conectar la red de ese lugar para dotar del líquido a Lomas de Guadalupe. No lograron consenso.

El funcionario de SAPASA Marco Antonio Becerra dijo amenazante que entonces tampoco les daría agua a los vecinos de El Chaparral, lo que ha cumplido y desde hace dos semanas tienen servicio intermitente.

En Tlalnepantla los conflictos por la falta de agua se centran en Lomas de San Andrés, San Andrés Atenco, Los Reyes Iztacala, parte del oriente de la alcaldía, el área de La Blanca y entornos.

En el caso específico del pueblo de San Andrés se han manifestado bloqueando la avenida de Los Maestros por varias horas; lograron que las autoridades les doten del líquido por medio de pipas, a la vez que se repararía el pozo de la localidad.

En semanas pasadas también vecinos de El Mirador bloquearon Gustavo Baz en demanda del servicio de agua, acusando que el líquido se desperdiciaba en una enorme fuga que no había sido atendida.

Una persona del organismo de agua OPDM informó que a los ciudadanos inconformes se les ha estado apoyando con pipas pero ellos ya están desesperados, y acudieron a protestar a la sede en demanda de una solución definitiva al problema de escasez que sufren en su comunidad.

Explicaron voceros del organismo de agua que la situación que tienen es que por la baja del caudal que les manda la CAEM, "a diario ha impactado en el suministro del Tanque Tulpan, que es de donde se abastece parte de San Andrés y otras comunidades como El Mirador".

Refirió la vocera del organismo que en días pasados se cortó el suministro al tanque Tulpan y se paró la dispersión del agua a la línea de Lomas Verdes-Tequexquináhuac, por parte de la CAEM, lo que se adjudicó al hecho de que se estaban haciendo arreglos en una línea de distribución de Calacoaya (de la Presa Madín), y requirió del cierre del suministro y esto causó que los tanques de almacenamiento no alcanzaran nivel, y por ende, no se tuviera suficiente caudal para distribuir a estas colonias de San Andrés.

Les quieren quitar agua para abastecer a otra colonia en Cuautitlán Izcalli

En Cuautitlán Izcalli, la situación no ha sido diferente. Las movilizaciones y protestas han sido recurrentes, la más reciente ocurrió cuando habitantes de Tepalcapa (Infonavit), protestaron en la avenida Primero de Mayo exigiendo el servicio de agua potable, tal como lo hicieron en meses anteriores vecinos de Lomas de Cuautitlán, Luis Echeverria, La Piedad y otras localidades del sur del municipio.

En esta alcaldía en anteriores fechas, el director de Construcción y Operación Hidráulica de Operagua, Ramón Moreno Montoya, informó ante las demandas vecinales, que el problema es solo en la parte alta donde, por el escaso suministro de agua del Sistema Cutzamala, las redes del organismo municipal no alcanzan a bombear el vital líquido a los edificios de esas zonas, donde sí hay problema de desabasto que resuelven con pipas.

En el caso de Naucalpan se ha garantizado el abasto a las comunidades con la rehabilitación de pozos, el impulso de una cultura de ahorro del agua y con una atención inmediata a las fugas, lo que les ha permitido evitar crisis de desabasto, que van de la mano con finanzas sanas del organismo de agua potable OAPAS.

En el Valle de México radica la mayor parte de la población del Estado de México, y el consumo de agua por habitante en un día llega hasta los 366 litros.

México se encuentra entre los cinco países que más agua consume por habitante en el mundo, siendo la CDMX la que tiene los mayores problemas de abastecimiento debido a la sobrepoblación, lo anterior con base en un reporte del Foro Económico Mundial (WEF) por sus siglas en inglés, el cual revela que en EU se consumen 575 litros por habitante al día, Australia 493 litros, Italia 386 litros, Japón 374 litros, México 366 litros, España 366 litros y Noruega con 301 litros.

En un estudio relacionado con la situación hídrica de la región, denominado "Las Representaciones Sociales de los Problemas del Agua en el Valle de México", de Manuel Perló Cohen y Arsenio Ernesto González Reynoso, se señala que en el Valle de México no hay disponibilidad "natural" de agua.

Las sociedades que han habitado el Valle de México generaron un efecto acumulativo común: la expulsión de las lagunas mediante obras hidráulicas. Alfonso Reyes sintetizó este hecho histórico:

"En la desecación del Valle desde el año de 1449 hasta el año de 1900, tres razas han trabajado en ella y casi tres civilizaciones. Tres regímenes monárquicos que son aquí un ejemplo de cómo crece y se corrige la obra del Estado, ante las mismas amenazas de la naturaleza y la misma tierra donde se cava. Desde Netzahualcóyotl hasta el periodo de Porfirio Díaz parece correr la consigna de secar las tierras. Nuestro siglo nos encontró todavía echando la última palada y abriendo la última zanja". (Alfonso Reyes 2004) nota de Texto del estudio: "Del Agua Amenazante al Agua Amenazada" de Manuel Perló Cohen y Arsenio Ernesto González Reynoso.

CASI LODO EN VEZ DE AGUA EN TOLUCA

Los vecinos de Misiones I quieren abrir la llave del agua para lavar los trastes, cepillarse los dientes, lavar ropa o bañarse y sale un líquido con residuos de color gris, café o negro. Esa es la realidad que viven los habitantes de esta unidad habitacional Misiones I, ubicada en Toluca.

Diarrea y infecciones en los ojos y en la piel son algunas de las consecuencias que el agua que llega a los vecinos de esta zona ha acarreado consigo.

De acuerdo con el último estudio que le realizaron al líquido, contiene bacterias coliformes (como E.coli), pseudomonas (que pueden causar infecciones de vías aéreas superiores, como por ejemplo otitis; infecciones de las válvulas cardiacas, infecciones de vías urinarias, entre otras), además de hongos.

Para Aglae, vivir desde hace más de siete años con esta situación, se ha convertido en insostenible, por ello no deja de lado la oportunidad para resaltar que la constructora ARA les vendió otro panorama y por ello decidió invertir 1 millón 200 mil pesos en lo que pensó, sería el patrimonio de su vida.

"Supuestamente a nosotros como residentes, tanto la constructora como la administración, nos informaron que teníamos un pozo que nos abastece pero desde hace dos años pedimos que nos dijeran dónde está ese pozo; ellos nos dicen que en el ´predio Barboza´ pero nosotros no sabemos en dónde está. El pozo que vemos no nos abastece, vemos que luego incluso llenan pipas ahí, no sabemos a dónde se va el agua de ahí, porque a Misiones no es, creemos que abastece a otros fraccionamientos".

- Se filtran aguas negras al subsuelo

En el conjunto Misiones I también existe un cárcamo, cuyo objetivo es evitar que residuos como heces fecales lleguen al río Lerma, que corre por la zona, y en donde desemboca el drenaje, sin embargo, aseguran los vecinos que no funciona.

"Nunca hemos visto que el cárcamo esté en funcionamiento, nos damos vueltas constantemente y nunca se ha visto operando, incluso los vecinos que viven enfrente dicen que en las noches el olor es insoportable. Ellos han hecho pruebas de agua y dicen que el agua que nos llega es apta para el consumo humano, pero no es cierto, el agua sale negra, con sedimentos".





- Es una cuestión de salud

Para poder tener calidad de vida, los vecinos han colocado filtros, no solo en las tomas principales de agua, también en los tinacos y en cada grifo, esto los lleva a invertir entre 500 y mil pesos al mes, pero no ha sido suficiente.

Isis Valdés es vecina y madre, sus hijos se han enfermado por el líquido con el que conviven a diario.

"El agua viene sumamente contaminada, sucia, sale con partículas grandes, negra. El consumo humano de esto es imposible. Aquí en el Fraccionamiento tenemos muchos niños enfermos del estómago, tienen alergias, afectaciones en los ojos".

Para que su hijo se cepillen los dientes, compra agua embotellada, pues le comenzaron a salir úlceras en la boca y el médico le dijo que seguramente era por el líquido que llega a su casa.

"Tenía muchos puntitos y el médico le recomendó que cambiáramos de agua, que eso es lo que le afectaba".

- Un problema de miles

Tan sólo en el conjunto urbano Misiones I existen mil 760 casas con un promedio de cuatro habitantes en cada una, por lo que la afectación no es menor, aseguran los vecinos.

"Nadie nos resuelve nada, el ayuntamiento de Toluca y ARA se echan la pelota. La obra aún no está municipalizada y ese es el problema, de hecho no pagamos agua justamente por eso y nosotros hemos pedido que se nos dé un buen servicio sin importar el costo pero no, nadie nos hace caso".

Además de lavadoras descompuestas, enfermedades, cañerías tapadas, gastos en filtros, en limpiezas semanales de tinacos y el enojo que la situación genera, los vecinos mantienen una lucha legal contra la constructora ARA para que la obra sea entregada al fraccionamiento y puedan gestionar servicios de calidad.

"Aún no pagamos nada y estamos muy preocupados porque no tenemos el medidor de agua, en teoría ya lo pagamos cuando compramos las casas pero no lo han puesto, imagínate, la deuda millonaria que va a ocasionar esto. Nada está claro, nos tienen en el olvido".

- El conflicto legal

Juan Treviño, otro vecino de Misiones I, relata para La Silla Rota que desde 2016 existe un conflicto legal con la administración del conjunto por lo que la obra no ha podido ser entregada al municipio, lo que ha generado conflictos como el servicio de agua potable, pero ese, señaló, es solo una muestra de la corrupción que rodea a lo que pensaron sería el fraccionamiento de sus sueños para criar a sus familias.

"Por si fuera poco, están obligando a la gente a pagar 501 pesos por el acceso a su domicilio, desde el ingreso al conjunto establecieron plumas eléctricas y mecánicas que, incluso el presiente municipal, Juan Rodolfo (Sánchez Gómez) informó que no tienen ni permiso ni licencia para su instalación".

El problema con la administración se ha arrastrado por siete años y ha afectado todos los servicios, incluso la recolección de basura y el barrido de las calles del conjunto ubicado en los límites con el municipio de Xonacatlán.

Aunque se buscó la versión de la constructora ARA, no se obtuvo respuesta.