Personal médico del hospital Adolfo López Mateos, perteneciente al ISSSTE, bloquearon el cruce de Avenida Universidad y Churubusco para exigir equipo anticovid-19 y pedir la renuncia de la subdirectora administrativa, Elizmara Aguilar Ayala, a quien acusan de no adquirir dicho equipamiento.

“Eso no es posible y el día de hoy dijimos ni un compañero más infectado, ni un compañero más meuerto por covid 19, exigimos la destitución del subdirector administrativo”, exclamó un médico en la oficina de la funcionaria, acompañado de más personal médico, según se ve en un video que circula en las redes sociales.

El médico que hace el aireado reclamo critica que en ese momento la oficina de quien debe encontrar los insumos para el covid 19, esté cerrada.

“Así como han sido cerrados el pensamiento desde hace más de dos meses, cuando le pedimos que comprara los insumos adecuados para la protección de nuestros compañeros. Así no habrá medicos, enfermeras, camilleros y nadie del personal médico que combata esta pandemia, por gente inepta, incapaz porque recursos nos han dicho que existen pero no saben cómo pagarlos, y como no saben a partir de este momento exigimos la renuncia y la destitución por su incompetencia”, explicó a los presentes.

Además, advirtió que permanecerían en esa zona administrativa hasta que fueran atendidos por la autoridad correspondiente para entregar la renuncia irrevocable de la funcionaria, que en otro video se observa que ante los reclamos de sus compañeros debió huir del hospital, escoltada por policías

Afuera, quienes protestaron llevaban pancartas y cartulinas con mensajes como el siguiente: “no negamos la atención al derechohabiente, ¡Necesitamos equipo adecuado para trabajar! Todos tenemos derecho a la salud”.

#SaludEnCrisis Personal médico del hospital Adolfo López Mateos @ISSSTE_mx, bloquean Av. Universidad y Río Churubusco, exigen insumos para continuar atendiendo a enfermos de #COVID19 #NiUnContagiadoMás pic.twitter.com/5lBGsNvINA — La Silla Rota (@lasillarota) May 27, 2020





(Sharira Abundez)