"Ni modo"; tras 2 años de crisis, herrero sucumbe y decide cerrar su negocio en Toluca

En el Estado de México, 140 mil pequeños negocios cerraron desde que comenzó la pandemia de covid-19, 140 mil historias que se perdieron y dejaron en el desempleo a 5 millones de personas.

Una de esas historias es la de José Antonio Ortiz, quien mantuvo durante 30 años un taller de hierro forjado, pero que cerró tras sucumbir a dos años de crisis, incertidumbre y deudas.

"Desgraciadamente, ahorita no hay trabajo y voy a cerrar mi negocio, ni modo, es un ciclo más. Los últimos tres meses han sido los más complicados, todo comenzó con la pandemia, pero desde la cuesta de enero de este año no levanta".

Te puede interesar Benji esparce su talento en las calles de Toluca para poder comer

Debido a que forjar hierro es su modo de vida, don José Antonio buscará trabajo en otro taller, pero dedicado a la artesanía.

Ubicado en Toluca, el negocio que le dio para mantener a su familia está a punto de bajar la cortina con la esperanza de poder reabrir en el corto plazo.

"Cerrar este negocio, además de que entristece, significa más esfuerzo y más sacrificio para mantener mi casa. Voy a buscar trabajo un tiempo para poder ahorrar y poder reiniciar otra vez".

Los ajustes se tendrán que hacer en todos los niveles, pues a su hija la tiene en una escuela privada y de no encontrar una fuente de ingresos que le permita mantener el nivel educativo que hoy le brinda, no descarta otras opciones, aunque asegura que él lucha por darle a su hija la mejor herencia: una educación que le permita salir adelante.

Pese a que durante la pandemia se ofrecieron créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas, para el herrero fue imposible conseguir uno, por lo que cerrar fue su única opción.

"Salía para todo, pero últimamente ya no, así es esto. Tengo que buscar en otro lado, sólo nos queda echarle ganas y no caer en la ilusión del dinero fácil, eso le diría a todos los que están pasando esta crisis como yo, que no roben, que busquen un trabajo honrado".

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del cuarto trimestre de 2021, en México hay 2.2 millones de personas desocupadas, de las cuales 98 mil 515 lo son porque dejaron o cerraron un negocio propio.

Lo anterior sólo ha sido favorecedor para el comercio informal, toda vez que encuestas de de OCCMundial señalan que un 70% de los empleados dicen que el aumento de la informalidad se debe a la falta de oportunidades en las empresas y a los sueldos bajos.

Además, un 25% aseguró que sí estaría dispuesto a dejar su vida profesional para intentar obtener mejores ingresos en el empleo informal.





(SAB)