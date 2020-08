Ni la covid-19 aceleró la entrega de Hospital Regional de Tlalnepantla

TLALNEPANTLA.- A pesar de que este municipio se ubica entre los cinco del Estado de México con más casos de covid-19 y entre los 10 con más fallecimientos a causa de este virus, el Hospital Regional de Tlalnepantla sigue siendo un elefante blanco para quienes habitan la zona oriente, a pesar de que se inició su construcción hace siete años.

Y es que el nosocomio que se edifica en la colonia Jorge Jiménez Cantú, ubicada en la Zona Oriente de esta localidad, y que presuntamente contará con 110 camas, un área de hospitalización para hombres y otra para mujeres, una más para atención pediátrica, cuatro quirófanos, un área de recuperación postquirúrgica, dos salas de expulsión, terapia intensiva, banco de sangre, rayos X, cuneros neonatales, así como salas de mastografía y ultrasonido, se mantiene en obra negra, a pesar de que éste apareció como una obra concluida en el Quinto Informe de Gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, aunque no ha funcionado nunca.

Por tanto, tres legisladores locales hacen un exhorto para que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el cual ahora administra los recursos en materia de salud, acelere los trabajos y el equipamientos para se pueda poner en operación.

El inmueble, localizado en la esquina de las calles Chiapas y Cerro Cantera, en lo que eran terrenos del Deportivo Caracoles, continúa cercado y sin equipamiento, debido a que la obra se mantiene con un avance de al menos 70 por ciento, a pesar de que está contemplado que sustituya al Hospital General de Valle Ceylán, el cual quedó inservible a raíz del sismo de 2017, y aunque se prevé que tendrá una capacidad para beneficiar a cerca de 600 mil personas de los municipios de Tlalnepantla y Ecatepec, éste último también con el primer lugar de contagio y muertes a causa del covid-19.

Mendigan atención médica

Carmen vive en la Unidad Habitacional El Rosario I desde hace 35 años y hasta 2017 se atendió, al igual que su familia, en el Hospital General de Valle Ceylán, ubicado en la zona centro de Tlalnepantla. Ahí, nacieron sus hijos y los médicos los vieron una y otra vez cuando se enfermaban; sin embargo, el sismo del 19 de septiembre de 2017 causó daños estructurales en éste, por lo que tuvo que ser cerrado al público, bajo la promesa de que pronto sería puesto en funcionamiento un nuevo hospital en este municipio, en donde ella y miles de ciudadanos beneficiarios del entonces Seguro Popular podrían seguir contando con servicios médicos.

No obstante, se quedó en solo una promesa, pues hasta ahora tiene que "mendigar" atención en alguno de los nosocomios estatales que existen en la región para ser atendidos ante cualquier padecimiento.

"Digo mendigar porque eso es lo que tenemos que hacer. Nos mandan al Hospital General de Atizapán y ahí nos dicen que no nos pueden ofrecer la atención y tenemos que ver si nos atienden en Naucalpan o Cuautitlán Izcalli. Llevan años prometiéndonos que pronto abrirá el Hospital de la Zona Oriente de Tlalnepantla, pero así nos lo dicen y no hay anuncio de que ya vaya a abrir, a pesar de que hoy la salud es lo más importante", dice, mientras camina por el centro de Tlalnepantla.

Carmen no es la única que lo piensa, pues centenas de vecinos que eran atendidos en Valle Ceylán ahora deben trasladarse a municipios vecinos o a la Ciudad de México, o usar servicios privados para poder tener una revisión médica.

"Este hospital hubiera sido muy funcional para atender la contingencia sanitaria del covid-19, sin embargo, así lleva años, cerrado y en obra negra. De pronto, traen maquinaria por un tiempo y vemos a algunos obreros trabajando, pero se van a los dos o tres meses. Es una obra interminable que ni siquiera la pandemia no hizo verlo funcionar", sostiene Francisco, vecino de la calle Cerro de los Tepozanes.

Presionan al Insabi

Gabriel Gutiérrez Cureño

El diputado local por el Distrito 37, Gabriel Gutiérrez Cureño, lamentó que el Hospital Regional de Tlalnepantla sea uno de los nosocomios a los que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, se refiriera cuando aseguró que la capacidad hospitalaria se vio reducida por las instalaciones que quedaron en obra negra por gobiernos anteriores.

"El hecho de que este hospital no haya sido entregado aún es terrible, pues afecta mucho a la población que vive en las zonas más populares de Tlalnepantla, pues supuestamente éste sustituiría al que quedó inservible en Valle Ceylán y es momento en que no se echa andar. ¿Se imagina todo lo que hubiera podido ayudar durante la pandemia", cuestionó.

El legislador morenista señaló que, hasta ahora, no se reportan avances significantes en la obra, a pesar del exhorto que, en junio de 2019, promovió junto con sus compañeros de bancada Max Correa Hernández y Faustino de la Cruz Pérez, para exigir a las secretarías de Salud y Finanzas del Estado de México que concluyeran la obra de este nosocomio y que restablecieran el servicio en el Centro de Salud "Dr. Jiménez Cantú" que también fue cerrado en esta localidad.

Apuntó que, ante la nula respuesta de las autoridades, en las últimas semanas, ha solicitado una reunión con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), a efecto de que ahora que esta dependencia administrará los recursos en materia de salud, informe el estado que guarda el nosocomio y cuándo se pondrá en marcha en beneficio de los tlalnepantlenses.

"El hospital ya no se puede aplazar más, es frustrante que no sepamos como autoridades qué pasa con la obra. No lo hemos recorrido por dentro, pero ahora pediremos al gobierno federal que nos diga qué falta en esta obra que el gobierno estatal anterior y éste no han podido terminar", dijo.

Exigen que se concluya el hospital

El alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, recordó que, desde el inicio de su administración, ha solicitado públicamente en tres ocasiones al gobierno estatal la conclusión del Hospital Regional de la colonia Jorge Jiménez Cantú.

"Hemos turnado oficios de manera reiterada y hemos pedido en la plaza pública que se resuelva el problema del Hospital de Valle Ceylán que daba atención a un gran número de ciudadanos y de comunidades aledañas. Desde hace dos años que estaba en campaña, el problema saltaba como exigencia de la gente y no se ha podido resolver. He visto el avance obra del hospital de la Jorge Jiménez Cantú y yo esperaría que no se demore más por decisiones e injerencia del Gobierno del Estado de México", subrayó.

La Silla Rota solicitó información a la Secretaría de Salud del Estado de México sobre el estatus que guarda la obra de este hospital, pero al momento de la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.

Se encareció la obra

Sin embargo, con los datos brindados por la dependencia en 2019, se ha podido establecer que la obra se había encarecido en al menos 63 por ciento, pues cuando el entonces gobernador Eruviel Ávila Villegas colocó la primera piedra anunció una inversión de 550 millones de pesos, pero las autoridades sanitarias informaron, en septiembre del año pasado, que ésta había aumentado a 900 millones de pesos.

En diciembre de 2017, La Silla Rota informó que la Auditoría Superior de la Federación había observado al Gobierno del Estado de México por opacidad, al no comprobar la aplicación de 79 millones 922 mil pesos en esta obra, aunque, hasta ahora, no existe un proceso sancionatorio en contra de alguna autoridad por los retrasos en la entrega de este nosocomio.

Mientras tanto, quienes habitan en las colonias Jorge Jimenéz Cantú y Valle Ceylán se encuentran entre los más afectados por el covid-19, al igual que quienes habitan las comunidades aledañas de Lázaro Cárdenas, San Juan Ixtacala, Ex Hacienda de Santa Mónica, Viveros del Valle, Santa Cecilia, El Tenayo, Los Reyes Ixtacala, Prensa Nacional, Tlalnepantla Centro, San Javier, San Juan Ixhuatepec, Tlalnemex, Cuauhtémoc y La Romana.

