"Ni chairos, ni fifís", afirman en Partido Equidad, Libertad y Género

El nuevo partido recientemente registrado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Equidad, Libertad y Género es de centro y no busca dividir a la sociedad, afirma en entrevista con La Silla Rota su presidenta, Mariana Morán Salazar.

"No dividimos a la ciudadanía, no hay pobres ni ricos, ni chairos ni fifís, todos somos ciudadanos".

Con 52 mil afiliados, según la dirigente, el partido tiene entre sus banderas políticas retomar la integración familiar, que incluya a niños y niñas, que haya empleos para todos y que se garantice a la población regresar con bien a sus hogares.

Morán Salazar dice que la organización política que encabeza no se opone al aborto, pero tampoco lo promueve. Sobre las drogas, pide reflexionar sobre su regulación, que no sea solo con fines lúdicos o para el interés de algunos. Respecto a las marchas feministas que destruyen mobiliario urbano y rayan monumentos, considera que no se puede combatir la violencia con violencia.

NI DE IZQUIERDA NI DE DERECHA

-¿Qué hace diferente a este partido del resto?

-Estamos conformados por ciudadanos honestos, honorables y responsables. Ninguno de nosotros somos figura política. No son los mismos rostros de siempre, estamos conformados por académicos, profesionistas, amas de casa, comerciantes y ciudadanos en general.

-¿Por qué la ciudadanía debería votar por ustedes?

-Somos ciudadanos como todos y cada uno de los que se levantan temprano para trabajar, devengar un salario para que su familia tenga lo necesario. Es lo que queremos, que siga esa oportunidad de empleo y sistema de salud digno para todos, así como que los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar. No dividimos a la ciudadanía, no hay pobres ni ricos, ni chairos ni fifis. Nos han querido dividir como si fuéramos blancos y negros. No, somos ciudadanos y tenemos el mismo derecho.

-¿Cuándo dice que nos han querido dividir, se refiere a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador o a quién?

-Todos los de la izquierda y la derecha. Finalmente hablan de izquierda y de derecha. Nosotros somos un partido de centro, no nos inclinamos hacia ningún lado y todos tenemos la misma oportunidad de salir adelante y de conciliar.

CUALQUIERA PUEDE SER CANDIDATO

-¿Cómo y de dónde sacarán a sus candidatos?

-Todo aquel ciudadano que quiera sumarse al partido es bienvenido.

-¿No es necesaria la experiencia?

-¿Experiencia en qué?

-En cargos para ser diputado, alcalde, concejal...

-Tenemos 10 años trabajando como asociación. Lo único que creemos es que para obtener el cargo, debe tener no la experiencia política, sino las ganas para desempeñar el cargo político, siendo honorable y responsable, que no exista interés en particular, sino por el bien de la sociedad en común.

-¿Entonces los candidatos pueden ser tanto de su partido como externos?-

-No estamos cerrados. Empresarios, comerciantes, amas de casa, maestros investigadores, todos, incluso gente que haya trabajado como funcionario o en algún cargo.

-¿Podrían reciclar políticos?

-No, no necesariamente, siempre y cuando cumplan los estatutos con que nos regimos.

-¿Harán alianzas?

No, como es la primera contienda no nos es permitida la alianza, pero tal vez en el próximo proceso de 2024 no nos neguemos a participar con otro partido. Siempre y cuando tengan el mismo fin.

-¿Con Morena o el PAN?

-Cualquiera, siempre y cuando sea afín a lo que venimos proponiendo.

NO NOS UBICAN NI NOS CONOCEN

-¿Como evalúa al gobierno de Morena en la Ciudad de México?

-Ellos están realizando la labor que les corresponde por tener la titularidad en el gobierno, pero la cuestión de que Morena logró tener la mayoría (en 2018), ahí se notó el cambio porque la gente había llegado a un hartazgo político. Nosotros somos otra oportunidad, porque no nos ubican ni conocen, no somos actores políticos como tal, queremos que nos conozcan y vean que somos una nueva oportunidad y que sepan que estamos hartos de este hartazgo político.

-¿Es una desventaja no ser conocidos?

-No somos partido satélite de nadie, venimos trabajando desde hace 10 años. Vimos la oportunidad de consolidarnos como partido, contendimos con 32 asociaciones más, fuimos la única que lo logró localmente y venimos trabajando para tener ese 3 por ciento.

RESPETAMOS A SHEINBAUM; NO VENIMOS A CONFLICTUARNOS

-¿Cómo evalúa a Sheinbaum en temas como marchas, covid, inseguridad, feminicidios?

-Respetamos la postura en que está llevando a cabo su mandato, pero no venimos a conflictuarnos con nadie, somos muy respetuosos. Si ella cree que son las medidas adecuadas para combatir covid, marchas, inseguridad, respetamos eso, en su momento cuando nos toque a nosotros, haremos lo oportuno.

-¿Cuál es su postura sobre la legalización de las drogas en la capital?

-Siempre y cuando la cuestión no sea meramente lúdica, sino también demos oportunidad para que sea médica, farmacéutica e industrial.

-¿Qué opina sobre el aborto?

-Es personal de cada uno, si decide tener al bebé o la decisión del aborto, es algo que cada quien manifiesta; es de respetarse pero es algo que nosotros no promovemos.

-¿Está de acuerdo con el feminismo que sale a las calles a pintar paredes y monumentos?

-No, pero respetamos la postura de las chicas que se manifiestan contra la violencia que han sufrido como mujeres, más no estamos de acuerdo que se dañe a monumentos, se destruya o dañe a ciudadanos, como a comerciantes o restauranteros por estas violencias que se manifiestan y que ellas mismas rompen con lo que promueven. Si van contra la violencia ¿por qué la generan? Eso va en contra de su movimiento, pero es de respetarse.





(Sharira Abundez)