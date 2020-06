Neza, la ciudad dormitorio que recibió apoyo de Qatar

Entre Qatar, país árabe que se ubica en una península y el municipio de Nezahualcóyotl, los une algo en común, la solidaridad y su lucha contra el covid-19; sin embargo, en ese país de más de dos millones de habitantes, las medidas son sumamente estrictas y existen multas de 60 mil dólares para aquella persona que viole las reglas sanitarias.

En Nezahualcóyotl existe, "Quédate en Casa", la "Sana Distancia" y todo el estado de México está en semáforo rojo, pero los vecinos se Nezahualcóyotl no las cumplen, las calles están llenas de gente. No existe alguna multa o sanción si alguien no cumple las medidas sanitarias, pero, en Qatar, se impuso cárcel de tres años a quién no porte cubrebocas, aquí sólo se les exhorta a usarlo.

En Qatar, el 7 de junio pasado apenas sumaban 54 las personas muertas por el coronavirus y una cifra global de 68 mil 790 contagiados, pero con 44 mil 338 recuperados.

Número de contagiados crece cada día en Neza

En Nezahualcóyotl, los muertos y contagiados son cada vez más. El alcalde Juan Hugo de la Rosa, informó que ya se llegó al caso de "100 contagiados por día".

En esta ciudad, de acuerdo al reporte de la subsecretaría de Salud federal, es de 2 mil 377 contagiados y de 335 muertos.

Aunque Qatar es un país rico en gas natural y Nezahualcóyotl un municipio "dormitorio" con miles de tianguistas y desempleados, en población solo hay una diferencia de unos 800 mil habitantes.

De acuerdo al alcalde de Nezahualcóyotl, en su ciudad hay un millón 200 mil vecinos, en Qatar, dos millones, pero hay una gran diferencia en el combate al coronavirus; en Qatar existe dureza con los que incumplan las reglas sanitarias en Nezahualcóyotl y el estado de México mucha tibieza.

El embajador de Qatar en México, Mohamed Al Kuwari, que llegó a Nezahualcóyotl a donar 500 despensas y cubrebocas, reconoció que en su país es muy rígida la disciplina para las normas sanitarias.

En Qatar el gobierno no permite que vayan más de dos personas en un automóvil, si van tres, se le impone una multa de 60 mil dólares o dos años de cárcel, expresó el embajador.

Además, cada persona tiene en su celular los colores de las zonas en donde pueden entrar, y las medidas son muy estrictas para ingresar a una zona contaminada.

Aseguró que su gobierno trabaja mucho contra el covid-19 y gracias a eso, su mortalidad es baja, de cero a uno, de uno a cero.

Pero entre Qatar y Nezahualcóyotl hay una gran diferencia social, el país árabe es rico en gas natural, ya que posee la tercera mayor reserva mundial.

Además, su riqueza en este combustible le ha permitido ser un país con mayor renta per cápita y su economía es es reconocida como de altos ingresos por el Banco Mundial.

En ese país, ningún ciudadano paga impuestos.

Mientras que en Nezahualcóyotl, nació en medio de las carencias de las familias que emigraban del interior de la República para comprar un terreno en el ex lago de Texcoco y construir colonias.

De acuerdo al alcalde Juan Hugo de la Rosa, por casa kilómetro cuadrado hay más de 17 mil personas.

Y sí, en Nezahualcóyotl se pagan impuestos por los servicios públicos y sólo tiene una zona industrial.

Nezahualcóyotl es una ciudad dormitorio, de trabajadores, oficinistas, tianguistas, pero la pandemia dejó miles de desempleados y hogares sin sustento alimentario.

El gobierno de Nezahualcóyotl ha repartido más de 70 mil despensas para adultos mayores y otra cantidad similar a grupos vulnerables, entre ellos desempleados y familias que no tienen alimentos.

En el caso de la donación de las 500 despensas de Qatar, el propio personal de esa embajada las repartirá en colonias como El Sol, Esperanza, Benito Juárez, Estado de México, Ciudad Lago y San Agustín.

El embajador Mohamed Al Kuwari externo que la política exterior de Qatar es apostar por la solidaridad. "Nos sentimos sensibles y solidarios con el pueblo de México".

Juan Hugo de la Rosa reconoció la solidaridad de Qatar con Nezahualcóyotl y destacó que se hablara con los alcalde de toda la región oriente de la CDMX y el Edomex para endurecer las medidas contra el covid-19.

"No vemos la punta", expresó el alcalde de Nezahualcóyotl al reconocer que el número de contagiados crece cada día.

fmma