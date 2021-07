Negocio del exportero del Pumas también sufrió por las lluvias en Edomex

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA.- Para Jorge A. Marcín, quien fuera portero de Los Pumas en 1977, como para unos 30 comerciantes que operan en el pueblo de Calacoaya, las pérdidas económicas por las inundaciones aún no terminan de cuantificarse, luego de que una fuerte corriente de aguas pluviales que descendió de los cerros de cedros y de La Cruz por la avenida Valle Escondido arrastrando piedras, lodo y hierbas, invadiera el interior, rompiera bardas y causara destrozos diversos.

Este miércoles el ex portero de Los Pumas, quien tiene su restaurante de carnitas de cerdo a lado del mercado municipal de Calacoaya, explicó que en su caso optará por la recuperación, pues las pérdidas de equipo o mobiliario, ya nadie se los repondrá, sólo cada quien debe velar por su propia superación.

Jorge A. Marcín, portero de Los Pumas en 1977

Marcín publicó este miércoles en redes sociales que su negocio que se encuentra al lado del mercado de Calacoaya, ya lo limpiaron entre él, su familia y personas que lo apoyaron, quienes incluso lo desinfectaron debidamente.

"Gracias a todos nuestros clientes y amigos por preocuparse por nosotros, gracias a Dios estamos bien, el negocio de Carnitas Marcín se llenó de lodo, hoy ya lo limpiamos y desinfectamos y pusimos costales de tierra afuera por si las dudas, por si sigue lloviendo tan fuerte, gracias y cuídense", escribió en su cuenta de redes sociales el deportista.

En el entronque de Camino Viejo a Calacoaya y la avenida Valle Escondido, había otro negocio de antojito mexicanos "Los Sicilianos", que quedó devastado completamente por el torrente pluvial que llegó de manera intempestiva la tarde del lunes tras una granizada inusual.

"Los Sicilianos, uno de los negocios afectados por la lluvias en Calacoaya en Atizapán de Zaragoza

Tras el puesto de antojitos mexicanos y la barda derribada el agua se introdujo hasta inundar 3 viviendas en el predio, dañar dos carros y terminar con los enseres domésticos y muebles de 3 familias, quienes vieron como el nivel del agua subió un metro y 20 centímetros en su interior dañando sus pertenencias.

"Para nosotros fueron pérdidas totales de nuestros bienes, el negocio de donde subsistíamos ya no existe, ya no tenemos equipo para reiniciar, y no contamos con recursos para reinvertir", refirió Panchito, uno de los propietarios y quien este día recibió visitas de personas solidarias que ofrecen ayuda, les llevan algunos artículos de consumo básico.

MUROS GAVIÓN NO CONTUVIERON LAS CORRIENTES POR FALTA DE MANTENIMIENTO

En la parte superior boulevard Valle Escondido y en la cuneta de los cerros de La Cruz y Cedros, hay un muro gavión de concreto, de acuerdo con el arquitecto Ricardo Salmón, "estos muros se diseñan con base en las necesidades de contención de corridas pluviales, o incluso para contener posibles deslaves de taludes de cerros".

Explica que los muros gavión se construyen para contener y/o para protección ante torrentes pluviales, como es el caso, sólo que requieren de mantenimiento constante para eliminar los azolves que limitan su capacidad de contención, señala.

En el municipio existen al menos 10 muros gavión que fueron construido por el gobierno estatal, tras las inundaciones registradas un 16 de octubre de 1992 y que causaron una veintena de muertos.

Los muros se hicieron en el marco del Plan Maestro Contra las Inundaciones y se priorizó en los ríos Moritas, El Cóporo y San Javier, además de lugares considerados con riesgo como en La Cañada y Calacoaya.

Los muros se construyeron para contener y/o para proteger ante torrentes pluviales

El objetivo fuel precisamente el contener las corrientes de agua pluviales y evitar que inundaran partes bajas de las localidades, no obstante, de poco sirvieron ya que la contención se vio mermada por el azolve abundante, ante la falta de mantenimiento por parte de las autoridades municipales.

LIMPIAN LA CASA

La dirección de Protección Civil y Bomberos de Atizapán de Zaragoza informó que continúan los trabajos de limpieza y desinfección en el Palacio Municipal y en el Hospital General Salvador González Herrejón, perteneciente al gobierno estatal, que resultaron inundados el pasado lunes tras las torrenciales lluvias con granizo registradas en el municipio.

Mañana jueves reanudarán las actividades en el edificio de gobierno, a excepción de las oficinas ubicadas en la planta baja que resultaron severamente dañadas, luego de que el agua pluvial y de drenaje alcanzó el metro de altura.

SE MANIFIESTAN EN CALACOAYA

Esta tarde vecinos de Las Huertas-Calacoaya bloquearon la única vialidad de acceso al pueblo, demandando atención de las autoridades municipales ya que no han acudido a apoyar a las familias y comercios afectados por las inundaciones del lunes por la tarde.

Amenazaron con no retirar la obstrucción hasta que el gobierno local acuda para acordar con los inconformes los apoyos.





