"Necesitamos más apoyo para el skate, piensan que nos drogamos y no es cierto"

"Sinceramente he crecido mucho en la patineta, llevo siete años patinando, he tenido muchas experiencias, he participado en concursos nacionales de Red Bull pero sí, necesitamos más apoyo acá en Toluca porque todavía piensan que nos drogamos y que salimos a tomar y no, salimos a practicar un deporte", comentó Carlos Yaus, un ingeniero mecánico automotriz que decidió vivir de su pasión e incluso ya tiene patrocinios por su destreza en la tabla.