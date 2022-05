Naucalpan con dificultades para salir del buró de crédito por deudas heredadas

Naucalpan.- Por adeudos e incumplimientos de compromisos bancarios de la administración municipal anterior, el gobierno actual que encabeza Angélica Moya Marín ha permanecido inhabilitado para contratar nuevos créditos que contribuyan a sanear las finanzas de la alcaldía, ya que incluso se encuentra en Buró de Crédito.

La administración municipal anterior dejó adeudos en pasivos por un monto superior a los 3 mil 174 millones de pesos, por mal manejo de las finanzas municipales, como lo informó el 16 de febrero de 2022, la actual alcaldesa Angélica Moya Marín, quien en esa fecha se comprometió a interponer las denuncias penales correspondientes por el mal manejo de los recursos públicos.

Entonces la alcaldesa actual informó que de "Servicios personales no pagados", el pasivo correspondió a más de mil 348 millones de pesos de los cuales de adeudos por nómina hasta esa fecha eran de 109 millones 827 mil 875 pesos, de aguinaldos 259 millones 739 mil 250n de obligaciones no enteradas por ISR e ISSEMYM 793 millones 607 mil 255 pesos, adeudos por prima vacacional y pensiones alimenticias no pagadas 54 millones 834 mil 10, por retenciones 130 millones 68 mil 966 pesos.

Además Angélica Moya apuntó, en la fecha señalada, que se tenía un pasivo por casi 200 millones de pesos a contratistas, 73 millones de pesos por el crédito de corto plazo contratado con Santander, 461.5 millones de pesos por un crédito de largo plazo con Banobras, así como 60.5 millones de pesos por una demanda de un proveedor que exigió su pago.

La alcaldesa Moya afirmó en el mes de febrero que se investiga si el pasivo es consecuencia de actos de corrupción y si es el caso se presentarán las denuncias respectivas.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) en una de las auditorias especiales que detectó lo que pudiera ser constitutivo de un acto de corrupción. En el primer año de gobierno de Patricia Durán encontró que a quien fungía como secretario de Servicios Públicos, Carlos Alberto Trujillo Anell, le hicieron sobrepagos en su salario por 735 mil 190 pesos, es decir que le hicieron depósitos de más en su sueldo base, en compensación de aguinaldo, prima vacacional y gratificación, que debieron haber sido aclarados en su momento. El hecho fue considerado como un aberrante exceso por parte del ex regidor Anselmo Cruz.

Según el documento del OSFEM, que en su momento trascendió en diversos medios de comunicación, señala que el exfuncionario Carlos Alberto Trujillo Anell debió cobrar en ese año la cantidad de 976 mil 170 pesos de sus percepciones salariales y demás conceptos, sin embargo, le fueron hechos depósitos por un millón 711 mil 360 pesos, es decir que se le pagó 73% más de lo que marcaba su salario real.

Sin embargo, Carlos Alberto Trujillo no fue el único funcionario de la administración anterior que recibió sobresueldos, según consta en el resultado de una de las auditorias especiales del OSFEM, ya que otros 17 funcionarios que fungían como secretarios del gobierno municipal, también se les benefició con pagos adicionales por un monto de 6.5 millones de pesos.

El OSFEM habría determinado con base en lo anterior que el gobierno de Naucalpan hizo pagos no justificados e improcedentes, que fueron causa de un posible daño a la Hacienda Pública por un monto de mil 208 millones 232 mil 316 pesos, sólo en el primer año de la gestión de Patricia Durán Reveles.

Otra de las anomalías observadas por el organismo fiscalizador fue que el municipio aprobó un presupuesto mil 999 millones de pesos para el Capítulo 1000 "Servicios Personales", pero gastó 2 mil 650 millones, sin justificar el porqué erogó 650 millones de pesos más en el primero año de gestión.

El miércoles anterior, la alcaldesa Angélica Moya Marín dio a conocer otros actos que pueden ser considerados como corrupción.

El 28 de diciembre de 2021, el gobierno anterior pagó 28 millones de pesos a una empresa privada por sanitización de escuelas, cuando estas estaban cerradas por la pandemia.

Además, informó del pago de 4.5 millones de pesos que hizo la administración anterior por una máquina barredora adaptada para sanitizar, cuando su costo real era de poco más de un millón de pesos.

La edil informó, además, que el actual gobierno de Naucalpan ya pagó 68 millones de pesos que adeudaba al banco Santander, con lo que saldó el crédito por 275 millones de pesos contratado por la anterior administración municipal, lo que da a Naucalpan las posibilidades de salir del Buró de Crédito, y poder contratar nuevos créditos.

Por lo anterior, informó la alcaldesa que el pasado 10 de mayo su gobierno presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por el uso abusivo de funciones, uso ilícito de atribuciones y facultades, y lo que resulte, bajo el número de carpeta TLA/CCF/SPP/104/135835/22/05, señalando como probables responsables al extesorero Leopoldo Corona y los exsecretarios de Administración y Servicios Públicos, Domitilo Pérez Urquiza y Carlos Alberto Trujillo Anell.









(SAB)