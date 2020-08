Naucalpan adeuda una parte de su presupuesto por juicios y amparos

"Mil 500 millones de pesos es una deuda imposible de pagar en una administración, ni siquiera pidiendo un crédito, pues si bien no tenemos objeción en pagar estos juicios porque no hay justificación para no hacerlo y se tienen que salvaguardar los derechos laborales, no se cuenta con los recursos para hacerlo", comentó el presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, Maximiliano Alexander Rábago.