Narco exhibe en CDMX "evolución armamentista" en choque de Topilejo, alertan

El tiroteo entre probables integrantes del Cártel de Sinaloa y policías, en la carretera libre México-Cuernavaca, alcaldía Tlalpan, pone en evidencia que la única vía para reducir la amenaza de los grandes grupos delictivos es desarticularlos con inteligencia y uso proporcional de la fuerza para llevar a sus miembros ante la justicia.

Expertos consultados por La Silla Rota manifestaron que la inacción de las fuerzas policiales y armadas no es la vía para frenar a los cárteles y bandas criminales, ni el cliché propagandístico de "abrazos no balazos", pues así lo demostró el exitoso operativo que llevó a cabo personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Ejército y Guardia Nacional para detener al grupo agresor.

Ricardo Márquez Blas, consultor de seguridad, así como Javier Oliva Posada, especialista en temas de delincuencia organizada, coinciden al señalar que de comprobarse que los 14 detenidos tras la balacera son del Cártel de Sinaloa, esto confirmará que no hay entidad ni región importante del país que no tenga presencia de los cárteles más poderosos, los cuales desafían a la autoridad.

(Foto: Cuartoscuro)

Sostuvieron que el enfrentamiento en la México-Cuernavaca, poblado Topilejo, no es una anécdota más de violencia, sino que plantea la necesidad de una investigación a fondo sobre estos grupos criminales que actualmente disputan el territorio de la capital del país.

Además de que, aseguraron, revela la facilidad con la que la delincuencia organizada se abastece de granadas, chalecos blindados y fusiles de asalto, incluso del temible Barret antiaéreo calibre 50, así como su evolución y grado de organización que ha alcanzado en Ciudad de México.

Ricardo Márquez Blas, autor del libro México: Seguridad, Violencia y Futuro en Crisis, realizado para el Wilson Center, afirmó que las propias autoridades han reconocido la presencia de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, por lo que el enfrentamiento en Topilejo demuestra que estos grupos están dispuestos a enfrentar a las autoridades aquí en la capital.

Sostuvo que el armamento utilizado tras la agresión a policías de la SSC, revela el nivel de desafío o de certeza que tienen los delincuentes de salir impunes en balaceras con la policía o grupos rivales.

"Este enfrentamiento ilustra la dinámica del conflicto, de la confrontación y del conflicto permanente entre la criminalidad y la autoridad. Ilustra que para resolver este desafío, la autoridad tiene que actuar, esto no se resuelve con la inacción", puntualizó.

Márquez Blas, quien próximamente publicará el texto Derrota del Estado Mexicano, manifestó que la única forma de avanzar en el tema de seguridad no sólo en México, sino en el mundo, es hacer frente a los delincuentes para llevarlos ante la justicia.

"Una acción eficiente como la que hemos visto hoy, con la detención de los agresores y aseguramiento de armamento muy poderoso, así es como se avanza en contra de la inseguridad y de la violencia", destacó.

"La balacera también ilustra el grado de organización y la evolución de las capacidades logísticas y de fuego del crimen organizado en Ciudad de México; claramente la capital, sólo por su posición estratégica, de comunicación y núcleo poblacional, es imposible que esté exenta de las actividades de los principales cárteles, por lo que operan a través de células o alianzas con grupos locales".

(Foto: Cuartoscuro)

Javier Oliva Posada, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, refiere que el armamento de alto poder que han adquirido grupos delincuenciales para operar en la capital representa una capacidad de fuego que no los hace dudar en enfrentar a balazos a las autoridades, lo mismo en entidades del norte que en Ciudad de México.

Manifestó que el operativo eficiente que se implementó para capturar a los sospechosos, demuestra la capacidad policial que se tiene para contener y someter a cualquier organización criminal.

"Se trata de una respuesta de contundencia, de fuerza donde no hubo hasta el momento muertos (un policía estaba grave), pero sí se desmanteló una expresión criminal muy peligrosa asentada en Ciudad de México y linderos de Morelos", comentó.

Destacó que en este caso fue muy importante la participación de la ciudadanía que a través de denuncias anónimas dio a conocer la operación de la célula criminal; sin embargo, debe haber más labor de inteligencia para frenar las operaciones de los cárteles.

Ambos especialistas indicaron que clichés propagandísticos como la frase "abrazos no balazos", no son una estrategia, no resuelven problemas de seguridad, por el contrario, los acentúan.

(Foto: Cuartoscuro)

TOPILEJO: NARCO Y SECUESTRO

La zona de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, es conocida por haber sido refugio de narcotraficantes y secuestradores, que han ocupado viviendas habilitadas como "casas de seguridad".

Según reportes policiales consultados por La Silla Rota, operaron células del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, así como de Edgar Valdez Villarreal, "La Barbie", quienes abrieron caminos de brecha para trasladar droga desde Acapulco, Guerrero.

El trasiego se realizaba posteriormente por Cuernavaca, Morelos, la zona del Ajusco, mientras que una parte de la droga, principalmente cocaína, se iba hacia el Estado de México por Huixquilucan, y otra hacia Ciudad de México.

Con los años, autoridades desmantelaron al cártel de los Beltrán Leyva, a su grupo aliado conocido como La Mano con Ojos, y capturaron a La Barbie.

Luego surgieron grupos como Los Maceros de "Don Agus", Los Guerreros y El Valente.

En 2021 fue detenido por la SSC Jorge Cruz Camacho, "El Lagarto", identificado como uno de los principales distribuidores de droga a gran escala para diferentes organizaciones criminales de Ciudad de México; su centro de operaciones era el Ajusco, alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con las investigaciones, operaba principalmente con la banda Los Maceros, cuyo líder, Agustín López Robles, "Don Agus", fue detenido en febrero de 2021

"El Lagarto" era "distribuidor de drogas para diversos grupos delictivos en la ciudad, además de que se dedicaba la compra venta de armas, despojo de terrenos y era un importante generador de violencia en la zona sur de la capital".

GRUPOS CRIMINALES EN CDMX

En Ciudad de México operan al menos 36 grupos criminales a través de células dedicadas a la distribución y venta de droga y de armas, secuestros, extorsiones y cobro de piso, según el informe de la SSC Evaluación de Incidencia Delictiva.

Los principales grupos delictivos están identificados como Cártel Jalisco Nueva Generación; Cártel de Sinaloa, Unión Tepito; Fuerza Anti Unión; Don Agus; Los Maceros; Los Guerreros, y Malcriados 3AD de Lenin Canchola.

También, Cártel Nuevo Imperio, Quintero Muñoz; Los Guerrero; El Güero Fresa; Los Tanzanios y Gota a Gota, este último conformado por colombianos en su mayoría.

Además de Los Tanzanios, Cártel de Tláhuac, Los Rodolfos, Los Balta, en tanto que hay otros 21 grupos sin definir claramente su origen.





MRV