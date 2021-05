Nancy y Sergio, víctimas de L12, no pueden ser operados por falta de material, denuncian

"Yo entiendo que no es la única que está en el hospital, pero los médicos no son magos", dijo Ana solicitando apoyo de las autoridades. (Archivo)

Familiares de dos de las personas que resultaron lesionadas en el accidente de la Línea 12 del Metro denunciaron que en el Hospital General de Xoco no hay el material que se necesita para operarlos de la cadera, por lo que a casi dos días de la tragedia, siguen esperando.

En entrevista con La Silla Rota, Ana Álvarez, madre de Nancy Ramírez Álvarez, hizo un llamado a las autoridades para que agilicen el proceso, ya que por la falta de recursos su hija está a la espera de que le puedan hacer la intervención quirúrgica que necesita porque tiene fracturada la cadera derecha.

(Ana, madre de Nancy)

"Mi hija necesita una cirugía de cadera, yo entiendo que no es la única que está en el hospital, pero los médicos no son magos, las autoridades del gobierno de la ciudad, desde que estamos aquí nunca se han presentado con nosotros los familiares para ver qué se nos ofrece y por lo tanto no ha podido ser intervenida, porque no hay los recursos. Ahorita estamos en espera del material, es la fecha en que no llega y los doctores no saben para cuándo llegará. Tienen que darnos una solución", enfatizó preocupada Álvarez.

Explicó que el médico que atiende a Nancy en el Hospital General de Xoco les dijo que ya hizo la solicitud de los materiales, pero no sabe cuándo podrá contar con ellos. En tanto, Nancy ha pasado casi dos días sedada para disminuir el dolor.

La Silla Rota solicitó a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México una postura sobre la denuncia de los familiares de las víctimas del accidente en el Metro acerca de la falta de materiales en el Hospital General de Xoco. La dependencia capitalina respondió que en todos los casos se cuenta con los recursos suficientes para atender a los pacientes.

Nancy es una de los 79 heridos que dejó como saldo el accidente del lunes por la noche en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, en donde lamentablemente también fallecieron 25 personas.



A las 22:20 de la noche del lunes, la estructura de la Línea Dorada colapsó a la altura de la estación Olivos, lo que provocó que cayera el tren que cruzaba en ese momento. Hasta ahora han circulado varias versiones de lo sucedido sobre si fueron las trabes o las ballenas lo que provocó el derrumbe.

PIDO A LAS AUTORIDADES QUE SE ACERQUEN A NOSOTROS: FAMILIAR DE VÍCTIMA DE L12

En la misma situación se encuentra Sergio René Alvarado Hernández, quien también requiere una operación de cadera, pero tampoco se la han realizado por la falta de insumos, declaró su hermana Fabiola Alvarado Hernández a La Silla Rota.

"Según a como vaya evolucionando, él tuvo una fractura en la cadera, entonces quieren ver si es necesaria la cirugía. A él ya lo operaron, tuvo siete costillas rotas, le dio un infarto, tuvo en el momento inflamado el cerebro, gracias a Dios evolucionó bien. Todo esto a consecuencia del accidente", detalló.

(Fabiola, hermana de Sergio)

Alvarado Hernández indicó que su hermano es reportado como grave, pero estable, por lo que están a la expectativa de que su estado de salud mejore con la atención que recibe en el Hospital General de Xoco.

Sin embargo, destacó que nadie del gobierno de la Ciudad de México se ha acercado con ellos para saber qué necesitan ni para estar al tanto de la condición de salud de los lesionados por el accidente en la Línea Dorada, por lo que hizo un llamado a que no los dejen solos.

"Pido que nos digan, que se venga a acercar a nosotros la autoridad para ver cómo le hacemos, porque aquí me comentan que mi hermano necesita una operación, pero no hay los medios, entonces para ver cómo le hacemos, es lo único que yo pido, el apoyo, porque sí fue un accidente muy feo. Que se hagan responsables de lo sucedido y que se acerquen a nosotros los familiares afectados, no nada más pido por mí y por mi hermano, pido por todos", enfatizó.

La Silla Rota detectó que la falta de material para operar a los lesionados de la Línea 12 no es sólo del Hospital General de Xoco, ya que el martes publicó la denuncia de los familiares de Remigio Gayoso Rosales, quien tampoco ha sido intervenido de una pierna y una mano en el Hospital General de Balbuena porque el personal médico les dijo que estaban esperando los recursos para hacerlo.

