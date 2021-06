"Muy grave" que se hable de división en CDMX, tras elección: Sheinbaum

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum consideró que es "muy grave" que se hable de que hay una división en la Ciudad de México tras los comicios del pasado 6 de junio y pidió no promover la "división clasista y discriminatoria".

"No estoy de acuerdo con este esquema que se está planteando y creo además que no hay que promoverlo porque no puede haber esta división clasista, discriminatoria, sino todo lo contrario", afirmó Sheinbaum en conferencia de prensa.

Aseguró que, de lo contrario, lo único que se logra es profundizar las desigualdades en la capital y explicó que su Gobierno busca combatirlas.

Dijo que debe mantenerse un discurso de unidad por parte de las autoridades y que, también, por ello es importante que reabran los centros educativos, pues "es ahí donde nos encontramos las distintas personas", al tiempo que exhortó a la ciudadanía a no permitir la discriminación ni la desigualdad.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que recoge los resultados de las casillas conforme son enviados a los distritos electorales los gobiernos de las alcaldías en la Ciudad de México quedaron divididas entre la alianza opositora (PAN, PRI y PRD) y Morena.

La alianza opositora ganó en la capital: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

Morena ganó en: Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Tras estos primeros resultados, usuarios de redes sociales compartieron memes donde se muestra el mapa electoral de la capital y realizaron bromas a partir de esto.

Lo anterior desató una polémica en redes sociales entre quienes estaban de acuerdo y quienes expresaron que pensar en división es clasista.

cmo