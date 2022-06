Municipios del Edomex, sin un "quinto"... con Morena, al buró de crédito

NAUCALPAN.- Las últimas administraciones municipales de Morena en el Estado de México recibieron finanzas poco saludables, problema identificado desde hace una década; pero en manos del morenismo han ido a parar hasta el buró de crédito.

Estos hechos han dejado una marca negativa en la situación financiera de los gobiernos municipales actuales que, además de las deudas, enfrentan problemas para nuevos préstamos bancarios por incumplimientos de sus antecesores.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso del Estado de México, Francisco Santos Arreola (PAN), al cierre del ejercicio fiscal 2021, cerca de 100 de los 125 municipios del Estado de México registraron deuda, sumando más de 7 mil millones de pesos, solo en lo referente a pagos pendientes a sus trabajadores.

"Las anteriores administraciones ya entraron con problemas financieros, pero un mal manejo terminó por agravarlas aún más", explicó el legislador panista.

La deuda global de las alcaldías del país, de acuerdo con el informe final del Centro de estudios de las Finanzas Pública (CEFP) de la Cámara de Diputados para 2021, asciende a 39 mil 435.9 millones de pesos. De esos, 3 mil 428 millones de pesos corresponden a 10 municipios del Estado de México.





Aunque la deuda total de estos municipios aparece aún con semáforo verde en el portal de disciplina financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), eran números no vistos en otros años. Algunos municipios incluso pasaron a amarillo o rojo.

Por ejemplo, Coacalco de Berriozábal incrementó considerablemente su deuda con proveedores durante el gobierno de Darwin Eslava, quien representó a Morena de 2019 a 2021 en la demarcación.

En marzo de 2019, el municipio marcaba un endeudamiento del 15.7 %; para septiembre de 2021, el endeudamiento era de 21.9 %. Coacalco cerró la administración de Eslava con un 30.7 % de deuda a sus proveedores. Hoy aparece con semáforo rojo dentro de la medición de Hacienda.

Sin embargo, Coacalco apenas ocupa el lugar 6 de los municipios más endeudados del Estado de México y el 34 a nivel nacional, con 316.7 millones de pesos de deuda total. Para que lo entienda mejor: cada habitante de Coacalco debe mil 13 pesos a los proveedores de su gobierno.

A su vez, Coacalco es el único municipio del Estado de México que aparece en el ranking de los 25 municipios más endeudados respecto a su porcentaje de ingresos del país. Ocupa el lugar 13 de la lista con un endeudamiento del 30.1 % de sus ingresos.





En las elecciones intermedias de 2021, Coacalco fue uno de los municipios de la zona conurbada de la Ciudad de México que dejó un gobierno de Morena y regresó a un gobierno del PRI, a cargo del hoy alcalde David Sánchez.

LE QUEDARON A DEBER A TRABAJADORES

El diputado Francisco Santos Arreola –que representa el Distrito de Cuautitlán Izcalli– destacó que la deuda de los municipios por laudos laborales en el Estado de México ascendió a más de 7 mil millones de pesos y que cada día aumenta más.

La Silla Rota documentó los adeudos que la administración de Patricia Durán tuvo con los más de 8 mil trabajadores del municipio de Naucalpan, representando al primer gobierno emanado de Morena en la demarcación, mismos que provocaron cierres viales y paros de servicios.

Solo Naucalpan tenía adeudos por laudos laborales de hasta mil 600 millones de pesos, Cuautitlán Izcalli llegó a tener deuda con sus trabajadores de hasta mil 100 millones de pesos. Esas deudas no pueden pagarlas ni con el presupuesto de un año, pues representan un porcentaje cercano al 50 % de sus ingresos anuales.

El legislador panista advirtió que "esos problemas dejarían sin dormir a los presidentes municipales de varios los partidos políticos, porque sus cuentas bancarias corren el peligro de ser embargadas todos los días".

De entre los 25 municipios más endeudados del país se ubicó a Ecatepec, con 635.1 millones de pesos de deuda general; Naucalpan con 528.8 millones de pesos. Le siguen Tlalnepantla de Baz, con 412 millones y Huixquilucan con 407.2 millones.

Aunque Toluca presenta números sanos en el índice de disciplina financiera de Hacienda, es el décimo municipio más endeudado de la entidad. Además, mantiene juicios administrativos por más de 52 millones de pesos y juicios civiles y mercantiles por 66 millones de pesos.

Durante el inicio de 2022, La Silla Rota documentó que la deuda millonaria de Toluca con sus trabajadores y proveedores pasó a una crisis de servicios nunca antes vista en la ciudad: los policías no tenían uniformes ni patrullas porque las retiró el prestador.

El gobierno de la capital del Estado de México, en la administración anterior, encabezada por el morenista Juan Rodolfo Sánchez, adquirió al menos 4 contratos de deuda con distintas instituciones bancarias por un monto superior a los 400 millones de pesos.

Toluca es otro municipio que, luego de probar la alternancia con Morena, en las elecciones de 2021 decidió volver a un representante municipal emanado del PRI, con el alcalde actual Raymundo Edgar Martínez Carbajal.

NAUCALPAN: LA DEUDA INTERMINABLE

En Naucalpan, Anselmo García Cruz, quien fuera regidor de la demarcación, dijo en entrevista con La Silla Rota –al término de la gestión anterior– que "el gobierno saliente no tenía explicación alguna para dejar deuda por salarios, ya que, en los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021, se sobre-ejerció el Capitulo 1000" (de gastos personales y salarios).

"Se encontró, incluso, un sobre ejercicio de los recursos, que entenderíamos que se pagó incluso dinero de más en nómina, pero no a los trabajadores", dijo entonces el también representante de Movimiento Ciudadano en el municipio.

Según datos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), en los tres años del gobierno anterior, el ayuntamiento gastó de nómina 2 mil 400 millones de pesos de manera adicional a lo establecido en el presupuesto de ingresos y egresos de los años 2019, 2020 y 2021, sobre lo aprobado por el cabildo.

Tan solo en el último año de la administración de Patricia Durán, la deuda de Naucalpan subió casi al doble, pues pasó de 469.6 millones de pesos, en 2019; a 713 millones de pesos al final de 2020.



Naucalpan conoció la alternancia del PRI en 1997 –mismo año que en la Ciudad de México, entidad con la que comparte frontera territorial– cuando comenzó a ser gobernado por el PAN. Para 2009, el municipio regresó a los gobiernos emanados del PRI pero en alianza; para 2018, sus habitantes eligieron al primer gobierno de Morena.

Luego de la administración de Patricia Durán, que dejó una crisis en el abastecimiento de servicios y laudos laborales a sus trabajadores –incluso regidores de Morena no cobraron su salario para "donarlo" a la deuda–, el municipio regresó a un gobierno del PAN, que hoy encabeza Angélica Moya, quien ya había sido alcaldesa de 2003 a 2006.

El exsíndico Maximiliano Alexander Rábago señaló que, por su cuenta, levantó 34 denuncias penales y ante los órganos internos de fiscalización en contra de la exalcaldesa Patricia Durán y el extesorero Leopoldo Corona, por "mal uso de los recursos públicos y abuso del ejercicio público".

En febrero de 2022, la hoy alcaldesa de Naucalpan informó que recibió una deuda de más de 3 mil 174 millones de pesos con los trabajadores, es decir, una deuda diferente a la que se tiene con proveedores, bancos y el gobierno federal, a través de la banca de desarrollo, que se muestra en los gráficos de este texto. En ese informe se dijo que dicha deuda equivaldría a 70 % del presupuesto del municipio.

Solo en el apartado "Servicios personales no pagados", el pasivo corresponde a más de mil 348 millones de pesos que comprenden a nómina, 109 millones 827 mil 875 pesos; aguinaldo, 259 millones 739 mil 250; obligaciones no enteradas (ISR, ISSEMYM, 3%), 793 millones 607 mil 255; otras obligaciones no pagadas (prima vacacional, pensiones alimenticias), 54 millones 834 mil 10; y por retenciones, 130 millones 68 mil 966 pesos.

De lo anterior el gobierno que hoy dirige Naucalpan ya ha realizado las denuncias correspondientes, pues –a decir de la alcaldesa– se han encontrado más anomalías, como la contratación de un financiamiento bancario por medio de un pagaré por más de 120 millones de pesos.

Para febrero de 2022, Naucalpan aparecía con una "mala nota en el Buró de Crédito", cuestión que imposibilitó al nuevo gobierno panista para acceder a créditos bancarios que les permitan una estabilidad financiera y pagar lo que aún deben en salarios y prestaciones a sus trabajadores.

EL RESCATE QUE COMPROMETIÓ AL EDOMEX

A inicios de 2022, la 61 Legislatura del Congreso del Estado de México autorizó que las alcaldías –de nueva administración y con problemas financieros– pudieran contratar nuevos endeudamientos hasta por 5 mil 500 millones de pesos, a largo plazo; y por 3 mil 400 millones de pesos, a corto plazo. Dichos recursos pueden ser usados en amortizaciones financieras para obras de infraestructura o sanear finanzas.

La propuesta llegó desde el gobernador Alfredo del Mazo, para que los nuevos alcaldes pudieran pagar su deuda con el estado hasta en 30 años, pero la Comisión de Finanzas del congreso local solo autorizó un plazo de 15 años, con el fin de no colapsar las finanzas estatales a futuro.

Lo anterior, porque la medida de ayuda a los alcaldes comprometió 30 % de la partida para el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM); mientras que las deudas a corto plazo deberán pagarse en 3 años, pero comprometieron 25 % del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF).

La deuda a largo plazo de las alcaldías, según lo aprobado en la Legislatura local, no solo compromete los ingresos que desde el gobierno federal llegan al Estado de México, sino que compromete el presupuesto de –al menos– las futuras 5 administraciones municipales.

