Mujeres se rapan y piden amnistía para los "injustamente presos", en Edomex

El 17 de diciembre del 2017 Carlos Alberto Estrada Montoya fue detenido, lo acusaron de homicidio pero de esto se enteró hasta que se llevó a cabo su primera audiencia en el penal de Almoloya de Juárez, un día después. Este jueves su madre, María Luisa, tomó una máquina de afeitar frente al Poder Judicial del Estado de México, con el altavoz en mano y las lágrimas cayendo al suelo llenas de impotencia, comenzó a raparse.

Con ella, 22 madres, hijas, hermanas y esposas de igual número de los llamados "injustamente presos" se raparon. "No tenemos dinero, no tenemos nada más que nuestro cabello y nuestra dignidad, tómenla, aquí está", gritaban mientras los rizos, los cabellos lacios, su esperanza de ver a sus familiares libres sin cargos, caían. En todos los casos se metió la solicitud de amnistía, en todos fue negada.



"Para mí el cabello es lo más hermoso que puede tener una mujer, a pesar de que está corto es algo muy bello, para mí es el amor que representa hacia la libertad de mi hijo; es una amor tan grande pero cuando te roban a tu hijo y no puedes pagar más que con tu cabello a que le den su libertad. Fue detenido un 18 de diciembre, lo acusaron de un homicidio, un homicidio que él no cometió, violentaron sus derechos humanos, a él nunca le notificaron, yo hice una denuncia, lo di por desaparecido en la Procuraduría, levanté un acta, el día 19 fui a Almoloya de Juárez, al penal de Santiaguito, y ya estaba en su primera audiencia; mi hijo desconocía por qué motivo estaba ahí, lo acusaron de un homicidio, de un delito que no cometió", relató María Luisa.



En el caso de Carlos Alberto, padre de dos niños y originario de la delegación de Santiago Miltepec en Toluca, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) revisó su caso, determinó que existen pruebas de que sus derechos fueron violados por lo que podría acceder a la libertad, aún así, el Poder Judicial rechazó la petición de su familia y cumple su sentencia de 47 años de prisión.

"El penal es un infierno para todos los seres humanos, más para los injustamente presos, ¿por qué le llamo ´infierno´ y ´máquina de tortura´? Porque ahí en vez de ayudar los corrompen más, les destrozan las entrañas porque tienen a inocentes mezclados con personas que no se tocan el corazón para hacer daño, ¡qué crueldad les ponen en el camino al tenerlos presos por algo que no cometieron!".



A la fecha, la CODHEM ha recibido 582 solicitudes de amnistía , de las cuales 35 han sido remitidas con opinión favorable al Poder Judicial para que las dictamine, de éstas 17 se rechazaron "por restricciones legales", seis, están en estudio, una más en prevención y sólo en una se ha concedido la libertad.

Madre de Daniel Placido se suma a las 23 mujeres que se raparon por los "Injustamente Presos" / Fotografía: Facebook Haz Valer Mi Libertad

Con gritos de rabia, de impotencia, una a una fueron rapadas, las máquinas avanzaban sobre sus cabelleras y aseguraban que era el precio que podían pagar. Su cabello representaba todo toque tenían para dar, muchas de ellas han quedado en bancarrota por defender a los que ellas afirman son injustamente acusados de un delito de alto impacto como violación y homicidio.



Datos del Centro de Derechos Humanos "Zeferino Ladrillero" señalan que al menos una veintena de personas privadas de la libertad en los penales mexiquenses sufrieron alguna violación a sus derechos, por lo que consideran que son candidatos para la Ley de Amnistía.



¿QUÉ DICE LA LEY?

La Ley de Amnistía en el Estado de México busca beneficiar a personas de escasos recursos o grupos vulnerables como indígenas, adultos mayores y mujeres, que por falta de una buena defensa permanecen en la cárcel, o bien que haya habido violaciones al debido proceso o a los derechos humanos de los imputados.



De acuerdo con lo aprobado por los diputados locales, la amnistía solo procederá en casos de delitos no graves, y cuando se trate de un ilícito de alto impacto como secuestro, homicidio, violación o extorsión, el caso deberá ser analizado por la propia Legislatura o la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, quienes pronunciarán si es viable o no otorgarla.



La Amnistía es una forma de extinguir la acción penal y las sanciones impuestas, con lo que, quienes comenten delitos no graves, pueden acceder al derecho al olvido legal favoreciendo a aquellas personas sin antecedentes.



Algunos de los delitos por los que las personas privadas de la libertad pueden solicitar la amnistía son: contra la salud, algunas modalidades de robo, relacionados con el medio ambiente, abigeato, aborto, resistencia, sedición, mujeres acusadas o sentenciadas por exceso de legítima defensa en la protección de su vida e integridad o la de sus descendientes y personas mayores de 65 años de edad.



A decir de Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), hasta este mes se han iniciado 2 mil 067 carpetas de amnistía de las cuales 62 se han presentado por familiares, 786 por el imputado, mil 191 por el defensor y 28 por la CODHEM. En total, sólo se han concedido 579 desde abril de este año.



"Muchas de ellas, aclaro, han sido gestionadas oficiosamente por el Poder Judicial; hemos hecho un análisis de confrontación de datos para ver quiénes son los posibles candidatos a una amnistía y oficiosamente el Poder Judicial ha decretado el 30 por ciento de éstas, es decir, ha sido un esfuerzo propositivo, no esperamos a que lleguen las solicitudes. Algunas se han desechado por notoriamente improcedentes".

En entrevista, destacó que los delitos de alto impacto no están contemplados en la ley ya que, para la revisión del caso, tienen una dinámica diferente en las que una comisión del Poder Legislativo estatal es la que debe hacer la evaluación pero ellos sólo dan una opinión, la propuesta se la tienen que hacer al Poder Ejecutivo por lo que ya no le compete al Poder Judicial la determinación.

"No tiene caso darles trámite porque, si se refieren a delitos de alto impacto que no son parte de la Ley de Amnistía no hay trámite y no podemos reabrir casos que ya son causa juzgada, por eso la Comisión Legislativa se creó, se anunció ya y fijaron sus lineamientos".

"Pierdo lo más valioso que tengo, que es mi cabello. Ya no me queda nada, estoy en bancarrota" / Fotografía: Facebook Haz Valer Mi Libertad

Entre las primeras razones por las que se rechaza otorgar el indulto bajo este nuevo esquema resalta que el interesado no sea primodelincuente.



Respecto a las mujeres que se raparon frente al Poder Judicial Sodi Cuéllar aseguró que la institución se solidariza con ellas y consideró respetable su expresión.



"Siempre es muy importante escuchar estos mensajes que manda la ciudadanía, ellas están mandando un mensaje, un mensaje de desesperación, uno de que no encuentran los cauces institucionales para poder resolver sus problemas, lo que puedo ofrecer con muchísimo gusto a estas 23 madres es recibirlas personalmente en mis oficinas, platicamos e instalamos mesa de análisis, de orientación. Como Poder Judicial también tenemos la obligación de servir a la ciudadanía, es un mensaje muy fuerte, lo acogemos con gusto, es importante conocer caso por caso".



Finalmente destacó que, para estos 23 casos podría aplicar la revisión extraordinaria y el reconocimiento de inocencia, los que se deben llevar con pruebas y para los que no basta un reconocimiento unilateral, además de que es un camino legal distinto a la Amnistía.







Protestan por "delitos que no cometieron" / Fotografía: Facebook Haz Valer Mi Libertad

