Mujeres policías, víctimas de piropos ofensivos y acoso

De las mujeres policías, estatales y municipales, 68% ha sido víctima de violencia de género como acoso sexual, verbal e intentos de violación desde que fueron estudiantes de la academia.

Esto se dio a conocer gracias al estudio "Ser Mujer Policía en México", que se presentó esta mañana en Casa Lamm, donde se reveló que 7 de cada 10 mujeres sufre de violencia de género en la academia.

Maribel Cervantes, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, indicó que en la entidad hay 6 mil mujeres policías y que estas prácticas de acoso persisten al interior del cuerpo de seguridad a su cargo.

También reafirmó su labor para erradicar estas prácticas y que se sancionen a los culpables con talleres de sensibilización de género, particularmente entre mandos e instructores y dar seguimiento a los procesos de investigación de casos de violencia de género, así como asegurar la integridad de la víctima después de su denuncia.

El acoso y la impunidad

En la encuesta, entre mujeres policías del Estado de México y de Nezahualcóyotl, más de la mitad de las oficiales afirmaron que recibieron piropos ofensivos o comentarios lascivos

El cuestionario constó de 60 preguntas que contestaron de manera anónima y confidencial

Pilar Déziga, investigadora de esa organización, reveló que gracias al cuestionario se descubrió que al menos 68% recibió piropos ofensivos, comentarios lascivos, solicitudes o insinuaciones sexuales, así como mensajes, fotos, insultos en la academia, manoseos o hasta intentos de violación.

Sin embargo sólo 17% lo denunció a su "compañero" agresor"; y sólo al 5% le tomaron la denuncia y en ocasiones se inició la investigación, pero no hubo avances.

30% de los casos de las mujeres quienes fueron víctimas y que denunciaron sí conocieron de sanciones al agresor.

"Es decir, que vemos que en el interior de las corporaciones policiales no hay unas ganas de denunciar desde las víctimas y bien puede ser por desconocimiento o bien puede ser porque no se observa que haya sanciones a los agresores", aseveró la investigadora Pilar

También destacó el desaliento y miedo que hay entre las mujeres policías para denunciar debido a que en la mayoría de los casos no se sanciona al agresor, otras sintieron miedo a represalias, no sabían dónde denunciar, no sabían que podía denunciar o pensaban que la violencia de género era algo normal y que no se debía proceder legalmente.

Desde 1930 la mujer ingresó como miembro de las fuerzas policiacas y actualmente 20% de los elementos son mujeres.

Sin embargo las cifras de violencia e impunidad son alarmantes, pero la investigadora Pilar afirma que se trabaja en cuestiones de género para garantizar la integridad de sus elementos femeninos.

"Es decir; que las mujeres policías entran a la academia y son grandes objetos de alguna de estas conductas indebidas y durante su carrera policial estas conductas indebidas se reducen", acotó Déziga.

Desigualdad laboral

Desafortunamente eso no fue todo lo que reveló el estudio, las oficiales también denunciaron que se enfrentan a la desigualdad laboral, debido a que menos 3 de cada 10 policías mujeres en México no participa en los concursos de ascenso.

Además 2 de cada 10 nunca ha recibido un ascenso y 5 de cada 10 mujeres considera que hay discriminación.

Con información de Reforma

(Ameyaltzin Salazar)