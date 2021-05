Mujeres del Valle de México, víctimas de crímenes seriales que no habían sido detectados

A pesar de que tanto en la Ciudad de México como en algunos municipios del vecino Estado de México hay alerta de género y en ambas entidades se cuenta con legislación para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, recientes hallazgos en el Valle de México dan cuenta de una situación en la que criminales siguen violentado a un número no determinado de mujeres, y lo han hecho durante mucho tiempo sin que se hubiera detectado que se trataba de delincuentes seriales.

La existencia de un violador serial y la detención de dos feminicidas seriales en el Valle de México son casos que han cimbrado a la ciudadanía en los últimos días. Sin embargo, los expertos opinan que no son situaciones nuevas, pero que es difícil ubicar a este tipo de criminales debido a las deficiencias que existen en las investigaciones, lo cual no permite establecer si existe una relación entre distintos crímenes.

Por otra parte, expertos como la doctora Alejandra Pascasio, del Instituto Nacional de Psiquiatría, señalan que los feminicidas seriales cometen sus crímenes solamente por placer, a diferencia de los sicarios que lo hacen por dinero.

El caso es que en la Ciudad de México, desde 2019 y hasta finales de abril del presente año, es decir, en lo que va de la actual administración, se han cometido 172 feminicidios; y en el Edomex, desde 2018 hasta abril de 2021, la cifra llega 435. Todo ello de acuerdo con Reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por lo que señalan los expertos, será poco probable establecer si hay otros posibles asesinos seriales sueltos relacionados con esos crímenes.

Por lo que se refiere al delito de violación, de enero a abril de 2021 se registraron 637 en la Ciudad de México, 154 más respecto al mismo periodo del 2020, por lo que la tasa delictiva aumentó 31.88 por ciento, de acuerdo con el Reporte de incidencia delictiva y procuración de justicia de delitos contra las mujeres.

El reporte detalló que la tasa delictiva por violación simple creció 6.47 por ciento de 2018 a 2021, mientras que la violación equiparada se disparó hasta 473 por ciento en el mismo periodo.

Por lo que respecta al Edomex, la información del Secretariado reporta que desde 2018 se han cometido casi 7 mil violaciones y violaciones equiparadas (6 mil 928).

EL ASESINO SERIAL DE ATIZAPÁN

El 18 de mayo pasado elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a Andrés "N", de 72 años, por estar relacionado presuntamente con el feminicidio de una mujer llamada Reyna, quien tenía una pequeña tienda de teléfonos en el municipio de Atizapán, donde también vivía y conoció a su asesino.

Pero su arresto era solo el principio del descubrimiento de un escenario de violencia de género persistente y que, todo parece indicar, ocurrió durante muchos años, pues las autoridades localizaron en el domicilio del sujeto el cuerpo destazado de la víctima y prendas de vestir e identificaciones de otras mujeres. De acuerdo con las primeras declaraciones que este sujeto habría hecho a la policía, en su haber había 30 asesinatos de mujeres.

Hasta ahora se han encontrado más de dos mil restos óseos que estaban enterrados en el sótano de la casa de Andrés "N", quien era considerado por la comunidad como un hombre bondadoso y que la gente estimaba. De hecho era amigo de la familia de Reyna.

ESPOSO DE REYNA ES POLICÍA Y DESCUBRIÓ AL ASESINO SERIAL

Andrés era tan allegado a la familia que el esposo de la víctima de nombre Bruno, quien es comandante de la Policía municipal de esa zona, con frecuencia lo invitaba a comer a su casa y por lo mismo, el día 14 de mayo Andrés" N" acompañó a la mujer a hacer unas compras a la Plaza Meave en el centro de la Ciudad de México. Pero aquel día Bruno perdió contacto con su esposa.

Al interrogar a Andrés "N" sobre su paradero, éste dijo ignorar su ubicación. El comandante se presentó a la Fiscalía mexiquense a reportar la desaparición de su pareja, pero al no recibir una respuesta positiva decidió realizar una investigación por su cuenta, debido a que tenía los medios y los recursos.

Al revisar cámaras de seguridad de los alrededores de la casa de Andrés "N", el marido de Reyna se percató que la mujer entró al domicilio pero que ya nunca salió. Por esto Bruno regresó a la casa del adulto mayor acompañado por el hermano de Reyna.

Andrés se puso nervioso, pero permitió que Bruno ingresara a su hogar, diciéndole que no iba a encontrar nada. Y al principio así fue.

Pero luego Bruno llamó al teléfono de Reyna y lo escuchó sonando abajo, en lo que resultó ser un sótano improvisado con una pequeña entrada. Encontró lo que quedaba del cuerpo de su esposa. Fue así que el comandante descubrió lo que era como un "calabozo", donde hay aún más víctimas.

Mientras que las autoridades llevaban a cabo las diligencias en el hogar del feminicida, un juez de Control vinculó a proceso a Andrés "N" por el asesinato de Reyna, pero dos días más tarde (20 de mayo) se celebró un nuevo acto judicial para que el individuo fuera trasladado al penal de Tarango, debido a que en el que estaba los internos presuntamente intentaron agredirlo.

Hasta la fecha las autoridades no han dado a conocer a cuántas mujeres mató este sujeto, pero los peritos habrían encontrado una libreta en la que Andrés escribió que uno de sus primeros crímenes ocurrió en diciembre de 1994.

ASESINOS SERIALES SON DIFÍCILES DE UBICAR POR DEFICIENCIAS EN INVESTIGACIONES

Un perito experto en psicología de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México aseguró que aunque los asesinos seriales no son frecuentes, "sí existen en nuestra sociedad pero algunos factores impiden que sean ubicados".

En entrevista con La Silla Rota el servidor público que prefirió guardar el anonimato señaló que uno de los motivos son las deficiencias que según dijo existen en las indagatorias.

"Hay muchas inconsistencias y deficiencias en las indagatorias, y no siempre es culpa del personal sino que no se cuentan con recursos, y ¿cómo ligamos los casos si no tenemos esos recursos? También existen los malos elementos que le dan carpetazo a los casos y puede que los homicidios estén relacionados pero tampoco se les da continuidad, y a veces es por la carga de trabajo", declaró.

En este sentido el especialista dijo que a través de los análisis que hace con los sujetos que se les imputa algún homicidio ha llegado a detectar rasgos de un asesino serial, pero que en la mayoría de las veces solo se les acusa de un crimen y no de más.

"Si todos hiciéramos nuestro trabajo como se debe, si nos pusiéramos a relacionar carpetas rezagadas con nuevos casos o tener una base datos eficiente, ¿se imagina cuántos casos sin resolver se resolverían?, pero eso nunca lo sabremos porque no va a pasar", recalcó.

LA FISCALÍA CAPITALINA TAMBIÉN DETUVO Y PROCESÓ A UN FEMINICIDA SERIAL

Al día siguiente de que Andrés "N", conocido ya como el feminicida de Atizapán, fuera trasladado de penal, Ernestina Godoy, fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, dio a conocer que la institución había detenido en diciembre pasado a un individuo que estaba relacionado con cuatro feminicidios.

"Hoy quiero hablarles de una investigación de gran relevancia, que realizan agentes de la Policía de Investigación, los Ministerios Públicos y los peritos, adscritos a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, que nos ha permitido vincular a proceso con prisión preventiva a un posible feminicida serial, para quien buscamos castigo con todo el rigor de la Ley", declaró la funcionaria en una conferencia celebrada el 21 de mayo.

A esta persona, identificada como Arturo "N", le fue ejecutada una orden de aprehensión el 11 de diciembre del 2020, por su probable participación en el delito de feminicidio en agravio de su entonces pareja sentimental, una mujer de 39 años; actualmente se encuentra en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México.

"Al continuar con las investigaciones, utilizando pruebas científicas periciales y ser positivos los perfiles genéticos, fue posible establecer que Arturo "N", de 44 años de edad, está relacionado con la autoría material de otros tres feminicidios, al tenerse conocimiento de hechos coincidentes que ocurrieron en el 2016, en 2018 y en el 2019", dijo.

Las autoridades lograron vincular a este sujeto con otros casos debido a que hubo denominadores y similitudes en todos, como lo fue el lugar de los hechos, ya que el individuo abandonó en diversas colonias de la alcaldía Tlalpan los cuerpos de sus víctimas.

De acuerdo con las investigaciones, Arturo "N" era conductor de un taxi y fue así que conoció a sus víctimas, de quienes se ganó su confianza y las hizo sus clientas, tres de ellas eran empleadas domésticas y todas tenían como destino la alcaldía Tlalpan.

La detención de este sujeto se logró debido a que una agente de la Policía de Investigación (PDI) adscrita a la Fiscalía de Feminicidios realizó una investigación encubierta y abordó el taxi que conducía el sospechoso.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN SICARIO Y UN ASESINO SERIAL?

La doctora Alejandra Pascasio del Instituto Nacional de Psiquiatría afirmó que los feminicidas seriales cometen sus crímenes solamente por placer, a diferencia de los sicarios que lo hacen por dinero.

"Los sicarios lo hacen por una ganancia. Pueden ser considerados asesinos seriales cuando la ganancia pasa a segundo término o deja de importarles; esto pasa cuando el placer que les produce el matar o el respeto que les da entre sus cómplices los seduce más que cualquier otra cosa material", indicó la doctora Pascasio.

Sin embargo, detalló que los sicarios más que ser considerados como asesinos seriales son catalogados como psicópatas.

Informó que un criminal es considerado como asesino serial cuando comete cuatro crímenes gradualmente; "después del tercer asesinato lo comienzan a disfrutar, el primero es improvisado y el segundo es para perfeccionar", puntualizó.

BUSCAN A VIOLADOR SERIAL EN LA CDMX; SUMA YA 26 CASOS

En el marco de la aparición de los dos feminicidas seriales, la Fiscalía General de Justicia (FJG) de la Ciudad de México dio a conocer el retrato hablado de un presunto violador serial que podría estar vinculado con 26 casos cometidos en un corredor paralelo al Anillo Periférico, de norte hacia el sur; desde la alcaldía Miguel Hidalgo hasta Magdalena Contreras.

Investigaciones realizadas por personal ministerial y de la Policía de Investigación (PDI) señalan que su modus operandi consiste en acercarse a sus víctimas con el pretexto de preguntar sobre cómo llegar a algún lugar.

Posteriormente utilizaría un arma punzocortante, con la cual amedrenta a las víctimas; después las abraza y las conduce normalmente a espacios públicos, como un jardín o un prado, y así cometer los delitos.

La descripción, hecha por sus víctimas, muestra que el hombre tiene entre 45 y 50 años, mide cerca de 1.65 metros, es de complexión delgada, tez morena clara, cabello ondulado entrecano, cara ovalada, cejas semipobladas, ojos medianos, nariz chata, boca grande, labios gruesos y mentón oval.





(SAB)