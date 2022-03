Mujeres convierten monumento en mural de denuncia en Ciudad Neza

Esta noche, el monumento a José María Morelos y Pavón, ubicado sobre el camellón de la avenida Chimalhuacán, frente al Palacio Municipal de Ciudad Neza, se convirtió en un mural de denuncia realizado por feministas, para exigir la erradicación de la violencia de género.

Este grupo caminó desde el Monumento al Coyote, en avenida Pantitlán y Adolfo López Mateos, para seguir con las protestas por el Día Internacional de la Mujer.

En Ecatepec, cerca de las 18:00 horas, un grupo feminista usó varios féretros para exhibir las muertes que se han registrado en los últimos días en este municipio mexiquense.

Este contingente partió desde la Vía Morelos con dirección al Palacio Municipal, para exigir mayor seguridad.

A tres años de los asesinatos de Angie y Karla, madre e hija, quienes fueron encontradas con huellas de tortura en un terreno baldío de la colonia Jardines de Morelos tras asistir a un baile, Angélica Ramírez, hija y hermana de las víctimas, salió a la calle a sumarse a las movilizaciones contra la violencia de género.

"Salimos hoy para que nos escuchen y ellas no sean olvidadas, ni las demás mujeres que han sido asesinadas aquí en Ecatepec", dijo.

Explicó que pese a que hubo tres detenidos por la muerte de sus familiares, el castigo que estos sujetos recibieron fue insuficiente, pues uno de ellos ya está por salir de la cárcel.

"Christian García Olvera fue uno de los sentenciados, pero como era menor de edad solo le dieron cuatro años 22 días, lo cual no se me hace justo, porque el año que viene él ya va a salir, con esos años no va a pagar la vida de mi familia"

"A los que están en el reclusorio de Chiconautla les dieron 47 años y el papá del menor de edad, se burla de mí y me ofende", aseguró frente al Palacio Municipal de Ecatepec, donde este martes se llevaron a cabo diversas manifestaciones de colectivos feministas.

Mientras tanto, en el municipio de Nicolás Romero un grupo de mujeres se manifestó pacíficamente frente al Palacio Municipal, esto para "hacernos visibles ante quienes no nos quieren ver" y "para que nuestra voz sea escuchada".

Las inconformes pidieron equidad de género, respeto y justicia para las víctimas de feminicidio, además de mayor seguridad en las calles.

Grupos radicales lograron ingresar a las instalaciones de la Secretaría de las Mujeres, institución que, recriminaron, no ha servido para bajar los índices de violencia, pues desde su creación, lejos de que bajen los casos de víctimas de violencia de género, este fenómeno ha recrudecido.

Alrededor de las 15:21 horas, un grupo de mujeres bloqueó la Vía López Portillo, en Coacalco, a la altura de Cosmopol, esto en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, 8M, y para exigir un alto a los feminicidios.

En tanto, en Ecatepec, una mujer se presentó ante el Centro de Justicia para las Mujeres de ese municipio para iniciar una denuncia.

La víctima, de unos 25 años, llegó en muletas, con varios golpes en el cuerpo y con un collarín en el cuello. A su llegada, el grupo feminista le dijo "no estás sola". El personal de la fiscalía la ingresó para atenderla.

Alrededor de la misma hora, más de mil mujeres llegaron al centro de Toluca, donde, en total, siete bloques partieron al corazón de la capital mexiquense desde distintos puntos del Valle de Toluca. Realizaron actos de iconoclasia en especial de Los Portales y en la Cámara de Diputados.

En el municipio mexiquense de Naucalpan de Juárez, se manifestó un grupo de 50 mujeres aproximadamente en la explanada de las Torres de Satélite, las cuales se localizan en Periférico Norte. Pidieron equidad y alto al feminicidio.

En la explanada Gustavo Baz, en Tlalnepantla, un centenar de mujeres se reunieron para conmemorar el 8 de marzo. Ellas, quienes portaban globos color lila y blancos, estuvieron 30 minutos en el lugar y luego se fueron.

Asimismo, en las instalaciones del Metro Cuatro Caminos, unas 400 feministas de la ENEP Acatlán, CCH Naucalpan y algunas otras escuelas de municipios metropolitanos se reunieron ahí para partir a la Ciudad de México y participar en la movilización que se realizará allá.

En tanto, en Atizapán, un grupo de unas 30 mujeres se colocaron frente al Monumento a la Democracia en el Boulevard López Mateos para corear consignas alusivas al Día Internacional de la Mujer, ellas no obstruyeron vialidades y no causaron destrozos, solo mostraron carteles y corearon consignas pidiendo igualdad de derechos.

Desde las 10:00 horas el grupo de mujeres de comunidades como San Martín de Porres, Calacoaya, Lomas de Guadalupe, Ignacio López Rayón, y Cabecera Municipal cruzaron la avenida Boulevard López Mateos para llegar al lado del Monumento a la Democracia.

Desde la orilla de la vialidad mostraron algunos de sus carteles pidiendo igualdad de género, sin obstruir la vialidad, sólo coreando sus consignas.

En Naucalpan un grupo de feministas se reúne frente al Colegio de Ciencias y Humanidades de Naucalpan, desde allí esperarán un transporte que las lleve a la concentración en la Ciudad de México.

Desde el transporte público mujeres de la periferia se movilizan para llegar a la manifestación.

En Cuautitlán Izcalli un grupo de personas piden justicia por la abogada Yasmín Martínez Jiménez, quien era vecina del pueblo de Santa María Tianguistengo y fue vista por última vez en Axotlán, Cuautitlán Izcalli. La cual fue encontrada sin vida en el Estado de Veracruz.

Sus familiares y amigos pidieron por diferentes medios justicia para ella, ya que presumiblemente su agresor, que era su pareja sentimental habría sido detenido en el penal de Cuautitlán, pero no se le ha vinculado a proceso por este feminicidio.

Con otros grupos feministas, solicitan un cese a los feminicidios en el Estado de México que en el primer mes del año acumularon 19 casos, de los cuales no en todos se ha actuado penalmente, según datos vertidos por la diputada local Karina Labastida Sotelo.

MOVILIZACIONES EN TOLUCA Y ECATEPEC

Como parte de las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, colectivos de mujeres comenzaron a reunirse en diversos puntos de la ciudad de Toluca.

Estas movilizaciones en la capital mexiquense se llevan a cabo en el monumento al Maestro de donde partirán hacia el centro de la capital.

Dentro de sus consignas y reclamos, las manifestantes señalan que ellas también luchan.

De igual forma, las marchas por parte de colectivos de mujeres dieron inicio en el municipio de Ecatepec.

La primera, de tres manifestaciones programadas en esta entidad, tuvo cita en el "puente de fierro" en donde un colectivo de mujeres partió con dirección hacia el centro de la ciudad.

"Ni una más, ni una más, ni una asesinada más", exigieron grupos feministas al arribar al Palacio Municipal de Ecatepec, el municipio más poblado del Estado de México y uno de los 11 con alerta de género.

Asimismo se registró que las integrantes de dicha movilización realizaron diversas pintas en diversas estaciones del Mexibus que se encontraron a su paso.

Colectivas protestan en Toluca





OPERATIVO DE SEGURIDAD POR 8M

Se desplegará un operativo de 2 mil 17 elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) con el objetivo de proteger a las personas que participen en las diversas movilizaciones en torno al Día Internacional de la Mujer en el Estado de México.

Dentro de estos oficiales, 600 son mujeres quienes, de acuerdo con las autoridades, buscarán que nadie interfiera en las movilizaciones de mujeres.

Asimismo, se anunció que 58 vehículos oficiales dentro de los cuales se encuentra una ambulancia, realizarán labores de vigilancia en diversos puntos donde se llevarán a cabo las marchas.

De igual forma, se anunció que en dichas operaciones participarán elementos de la Policía de Género que acompañarán a la distancia a los colectivos con el fin de apoyarlas en lo que sea necesario.

También participará el Agrupamiento Femenil de Fuerzas Especiales (AFFE) que permanecerá atento a las actividades que se desarrollen por las calles de la capital mexiquense.

Por otro lado, la SS mencionó que las y los uniformados actuarán en lugares estratégicos y con estricto apego a los derechos humanos.

De acuerdo con las autoridades, dentro de los puntos donde habrá bases de vigilancia se encuentran el Palacio de Gobierno, Teatro Morelos, La Cámara de Diputados, Edificio de Rectoría, Parque de la Ciencia Fundadores, Planetario, el Cosmovitral, entre otros.

