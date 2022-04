¿Mujer que asesinó a su violador podría volver a la cárcel? Esto sabemos

Nezahualcóyotl.- "Sí me arrepiento de lo que hice, pero de no haberlo hecho yo sería la que estaría muerta, no me pudieron ver muerta y ahorita me quieren ver encarcelada".

Roxana "N", la mujer indígena que privó de la vida a su presunto violador, podría regresar a prisión luego de que el Tribunal de Alza con sede en Texcoco revocara las modificaciones de las medidas cautelares interpuestas por un Juez con sede en Nezahualcóyotl.

La joven indígena, originaria de Pinotepa Nacional, permaneció nueve meses recluida en el Penal Neza-Bordo, por el delito de homicidio en agravio de Sinaí "N", su presunto agresor sexual.

Sin embargo, en febrero de este año, luego de que la defensa demostrara que la mujer actuó en defensa propia, el delito se tipificó como homicidio con exceso de legítima defensa y la autoridad judicial de Nezahualcóyotl determinó modificar las medidas cautelares, para que Roxana enfrentara su proceso en libertad.

"Que si hay un delito sí, que cometí sí, pero yo no lo quise hacer, lo ponen como exceso de legítima defensa, mi vida estaba en riesgo, no le veo el exceso de legítima defensa, yo me defendí", aseguró en entrevista Roxana.

FGJEM y deudos apelaron

El abogado defensor de Roxana, Ángel Carrera, explicó que, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la familia de Sinaí "N", su supuesto violador, apelaran la decisión de un juez y la resolución salió a su favor.

"El Tribunal de Alzada dice que las condiciones por las que ingresó en su momento Roxana al penal no han variado, nosotros decimos que si. Cuando viene la etapa en la que se precisa el detalle de la acusación se precisa que la Fiscalía acusa por homicidio pero con exceso en la legítima defensa, la pena que se señala en la hipótesis de que saliera responsable es una pena mínima de seis meses y máxima de siete años", dijo.

Realizan plantón

Roxana "N" fue notificada por el Tribunal de Alzada el domingo pasado, por lo que, este lunes 11 de abril de 2022 su defensa acudió a los Juzgados Federales con sede en Nezahualcóyotl para interponer un amparo y evitar que sea recluida, pues de acuerdo con la notificación, el próximo 18 de abril, después de una audiencia deberá afrontar la medida cautelar de prisión preventiva.

Integrantes de colectivos feministas que apoyan el caso de Roxana, acudieron para colocar un plantón junto con la defensa y exigir la agilización del trámite para promover el amparo.

"Se interpuso un amparo y ahora queremos que se pronuncie y que resuelva realmente es lo único que estamos exigiendo", agregó la defensa.

Roxana "N" fue detenida en mayo de 2021 cuando vecinos la sorprendieron mientras intentó abandonar el cuerpo de Sinaí "N" en calle Organillero y avenida Chimalhuacán, en el municipio de Nezahualcóyotl.

Uno de los vecinos pensó que estaba tirando basura en la calle y al tratar de impedirlo, una patrulla se acercó y descubrieron que la joven trasladaba el cuerpo cercenado dentro de un costal.

Desde su detención, Roxana ha argumentado que el ahora occiso la agredió sexualmente y ella al defenderse lo privó de la vida.

