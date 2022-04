Mujer pide pena máxima para agresor sexual de su hija en Edomex

"Espero que el Ministerio Público me dé todo el apoyo que necesito y todo salga bien, lo único que exijo es pena máxima para el violador que me desgracio la vida a mi niña. Nos mató en vida y lo único que exijo es que las autoridades nos apoyen porque pues no tengo...desgració a mi niña para toda la vida...", señaló la madre de la víctima.