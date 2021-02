Mujer de 67 años reacciona a vacuna en CDMX; está estable

En el inicio de la jornada de vacunación contra el covid-19 para los adultos mayores en las alcaldías Milpa Alta, Cuajimalpa, y Magdalena Contreras una mujer de 67 años de edad presentó una reacción después de recibir la primera dosis.

Durante la conferencia de prensa ofrecida esta tarde por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que la persona fue atendida en Obrero Nacional y Progreso en la colonia Cuauhtémoc, quién fue atendida inmediatamente por personal del ERUM y fue trasladada al hospital Enrique Cabrera, en donde reportan se encuentra estable.

También informó sobre el caso de una persona en la alcaldía Magdalena Contreras que se desvaneció previo a recibir la vacuna, en donde se le brindó la atención necesaria en el lugar por lo que no requirió trasladado a ningún hospital.

Asimismo, el doctor José Jesús Trujillo, aclaró que la mujer de 67 años tuvo principios de una reacciona anafiláctica pero se está recuperando, además pidió a los adultos mayores que acudan a los centros de vacunación no suspender sus medicamentos en caso de estar bajo algún tratamiento y deben de tomar sus alimentos, ya que el ayuno no es recomendable.

Sobre las fallas detectadas durante esta primera jornada en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno explicó que la causa de los retrasos para iniciar con la aplicación de la vacuna contra la covid-19 fue que algunos centros de salud no tenían la capacidad necesaria para recibir a todas las personas por lo que fue necesario habilitar algunas escuelas, esto implicó también retrasos en la llegada del personal de salud ya que no forman parte de la alcaldía.

Por ello aseguró que para mañana se buscará afinar la estrategia para evitar más contratiempos, con lo que se ampliará la disponibilidad de sillas tanto adentro como afuera de los centros de vacunación, debido a la cantidad de adultos mayores que se forman, además de agilizar el registro en el lugar para bajar los tiempos de espera.

Debido a que muchas personas no cuentan con internet y por lo tanto no pudieron realizar su preregistro para recibir la vacuna contra el covid en la Ciudad de México con el que podrán recibir una alerta para indicarles hora y lugar de la cita, Sheinbaum aseguró que no se les negará la vacuna, que podrán formarse para recibirla aunque aclaró "que es preferible que se registren en la página".

El doctor Trujillo, comentó que los frascos de las vacunas son trasladadas en termos en donde pueden conservar la temperatura necesaria para su manejo, y en el caso de que algunos frascos no se abran pueden regresar a la red de frio con lo que se aseguran mantener la calidad de la vacuna.

















(Sharira Abundez)