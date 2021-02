Mujer analfabeta es violada; se niegan a investigar su caso

Por ser analfabeta, un Ministerio Público se negó a levantarle una denuncia a una mujer, quien aseguró haber sido violada en la alcaldía Milpa Alta, según consta en una carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

De acuerdo con la declaración de la afectada -de la que se reservará su identidad - un hombre la agredió en tres ocasiones mientras caminaba por Camino a la Granja, San Pedro Actopan, alcaldía Milpa Alta, hechos que se suscitaron en diferentes fechas durante la pandemia del coronavirus.

En la primera ocasión, que ocurrió en marzo pasado, el individuo la jaloneó y le hizo tocamientos en sus partes íntimas, pero la mujer logró zafarse de su victimario al darle un rodillazo en los genitales, acción que envió al suelo al sospechoso. Aquella vez la afectada de 40 años no acudió con las autoridades.

Tiempo después, el mismo sujeto la volvió a interceptar, pero esta vez el agresor utilizó más fuerza, por lo que logró someterla, y violarla. Tras la agresión la víctima acudió a una de las agencias del Ministerio Público de la alcaldía Milpa Alta, donde por no saber leer, ni escribir, el representante social, no accedió a levantar la denuncia, según acusó la mujer.

Fue hasta la tercera agresión que las autoridades iniciaron una carpeta de investigación, pues la víctima volvió a ser interceptada por su agresor, quien la golpeó y amenazó de que no le denunciara, porque si no la iba a "matar".

Derivado de las lesiones físicas y emocionales la mujer acudió a un centro de salud, donde el área de Trabajo Social dio aviso a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de lo que había sucedido con la mujer, fue así que por fin se inició una querella.

MILPA ALTA, LA MENOS DELICTIVA PERO LA MÁS POBRE

Estudios recientes del Coneval revelan que la alcaldía Milpa Alta como el municipio que ocupa el primer lugar de la Ciudad de México en pobreza y la segunda en pobreza extrema. En tanto, datos de la FGJ la colocan como la alcaldía en donde se denuncian menos delitos en la capital.

Milpa Alta es una de las alcaldías con mayor superficie de la CDMX; no cuenta con estaciones de Metro o Metrobús, universidades ni grandes centros comerciales.

Esto se debe a que cuenta con un gran espacio conformado por cerros y bosques y en más de nueve mil hectáreas trabajan productores agrícolas que cultivan principalmente nopal y maíz. Además, la producción de mole y amaranto está entre sus principales actividades económicas.

HAY UNA FISCALÍA DEFICIENTE EN CDMX

María Salguero, activista y creadora del Mapa Nacional del Feminicidio comenta con La Silla Rota que casos como este siguen demostrando que hay deficiencias y fallas en la Fiscalía capitalina.

"No solo es este caso, hay muchísimos casos con deficiencias institucionales y se le han mencionado a Ernestina Godoy pero hacen caso omiso", comenta.

La activista comentó que en la Fiscalía capitalina, "la única reestructuración fue en el nombre" pues siguen ocurriendo casos como estos en los que no se abren las carpetas, no se levantan las evidencias, se pierden pruebas o no hay interés en los encargados de la investigación.

"Es una Fiscalía incapaz de garantizar el acceso a la justicia a las víctimas y lo peor es que sigue creciendo el índice de impunidad y están demostrando que el personal sigue sin ser capacitado", finaliza.

(Sharira Abundez)