Mujer acusa a juez de Cuautitlán de liberar a sujeto que intentó asesinarla

Cuautitlán Izcalli.- "Mary" es una joven mujer que luchó con un grupo de familiares y amigos para que un individuo que la violó e intentó matarla fuera detenido y procesado penalmente; sin embargo, ahora enfrenta, además de frustración, miedo debido a que el sujeto, de nombre Carlos "N", fue liberado por un juez de Cuautitlán en la primera audiencia.

Frente a la Fiscalía Especializada en Delitos para la Mujer que se encuentra en este municipio, "Mary" informó a los medios de comunicación convocados en el lugar que ha vivido una situación difícil, primero tuvieron dificultades para que se girará la orden de aprehensión contra su agresor para que fuese detenido por violación e intento de feminicidio.

"Pudo más la impunidad, ya que en su primera audiencia fue liberado por un juez de Cuautitlán, no obstante las pruebas presentadas en contra del agresor Carlos, quien en todo momento se ha ostentado como una persona millonaria que puede comprarlo todo", explicó la joven.

La mujer narró entre lágrimas el calvario por el que ha pasado desde hace cinco años cuando fue violada y brutalmente golpeada por Carlos "N". "Fue en el año 2017 cuando, sin motivo alguno, fui atacada por el individuo, quien era mi novio y quien aparte de violarme, me golpeó de tal manera que me causó una lesión permanente en la columna y en el hombro".

Añadió que por ese motivo lo denunció, pero fue hasta febrero de este año cuando fue aprehendido y trasladado al penal de Cuautitlán, lugar donde sólo estuvo preso unos cuantos días hasta su primera audiencia, "en la que juez Miguel Ángel Legorreta Bravo, sin tomar en cuenta mis argumentos y pruebas, lo liberó"; señaló.

Agregó que derivado de esa injusticia presentó una apelación y ratificó su demanda, pero la licenciada Amairani Astrid Islas Aguiñiga, quien era el Ministerio Público del caso en Cuautitlán Izcalli, le dijo que ya no llevaría su caso e incluso le pidió salir del edificio rosa. "Sólo que cuando me lo dijo, estaba precisamente platicando con mi agresor, que seguramente fue a sobornarla, motivando su radical transformación de mi abogada", apuntó.

Con documentos, grabaciones y fotografías, "Mary" dijo a los medios de comunicación que teme por su vida y la de su familia, ya que desde que presentó la denuncia no han cesado las amenazas y actos intimidatorios por parte de Carlos "N".

Por lo anterior, la víctima pidió a las autoridades que validen sus argumentos y apliquen la justicia con auténtica equidad y apegados a derecho, "porque ahora resulta que Carlos fue el agredido porque le otorgan más garantías que a mí, cuando incluso por redes sociales la gente solidaria me han enviado pruebas de que este sujeto ya había sido detenido en varias ocasiones, por diversos delitos, antes de que yo lo conociera, lo que demuestra que es un auténtico peligro para la sociedad", dijo.

Este lunes, un grupo de feministas se manifestaron frente a la presidencia municipal pidiendo justicia para las personas víctimas de feminicidio en esta alcaldía, como los que suceden en los entornos, ya que no son casos aislados.

ENDURECER SANCIONES NO ELIMINA VIOLENCIA DE GÉNERO: LEGISLADORA

Al respecto, la diputada federal Johana Felipe Torres reconoció que hay violencia institucional contra mujeres que denuncian violencia de género y que se revictimiza a las mujeres víctimas de violencia familiar.

Destacó que a su consideración es urgente homologar las políticas públicas y darles un fundamento legal, porque endurecer las sanciones no elimina la violencia de género, dijo en en conferencia de prensa, donde añadió que en la entidad la violencia de género no disminuye.

Dijo que por lo anterior es que se deben homologar las políticas públicas para protección de las víctimas, entre los tres órdenes de gobierno y "porque los casos que son denunciados menos del 1% llegan a tener una condena, porque existe violencia institucional y se revictimizan a quienes sufren este tipo de violencia".

Diputada federal Johana Felipe Torres

Dijo que esa violencia institucional es que la que genera que las traten mal, que no les crean, las envíen a otros lugares innecesariamente, les pidan una paga probatoria que es difícil que aporten, si no llegan con golpes no las atienden", dijo la diputada federal.

Mientras que la legisladora local Karina Labastida subrayó que los problemas urgentes a atender por quien sea el nuevo fiscal del Estado de México son los feminicidios, delitos de género y desaparición de mujeres.

Añadió que son temas que ya han sido observados por instancias internacionales como Amnistía Internacional, quien denunció que autoridades de la fiscalía no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos o no resguardan las evidencias recopiladas.

La diputada añadió que la fiscalía general mexiquense deja el antecedente que no investiga de forma adecuada por "una sobrecarga de trabajo y carencia" de recursos, de manera que su personal debe pagar con sus propios medios el material necesario.

La legisladora local Karina Labastida, quien además es presidenta de la Comisión de "Declaratorias de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición de la LXI Legislatura del Estado de México" reconoció que esas carencias, deficiencias y falta de herramientas para la investigación, llevan a las familias de las víctimas, generalmente mujeres, a asumir el liderazgo de las investigaciones.

Por ello. añadió que sólo en enero de 2022 se registraron 14 presuntos feminicidios en el Estado de México.

Mientras que en el 2021 la entidad mexiquense cerró con 120 feminicidios oficialmente, colocándolo en el bochornoso primer lugar a nivel nacional de violencia hacia la mujer, hecho que sólo se ha visto reflejado en ocho sentencias vitalicias por feminicidios y dos por homicidio doloso, resultado que sirvió como discurso triunfal, pero incongruente con los resultados de justicia a todas las victimas por estos delitos.





(SAB)