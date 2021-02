Mueren al menos 8 locatarios en Bodegas de Atizapán por covid-19

Al menos ocho locatarios de la Central del Abasto de Atizapán han muerto por covid-19, aunque los administradores de este centro de abastecimiento del Valle de México estiman que podría haber más decesos, pero éstos han sido ocultados entre las familias de los propios comerciantes, por lo que no se tiene un conteo real de las víctimas de este virus.

"Este lugar es uno de los que se ha visto más afectado, pues se ha dado un número de contagios mayor y aunque se sigan todas las recomendaciones y protocolos para evitarlos, es difícil saber quién está enfermo y acude a esta central (...) Estamos aislando a la gente que está reportando como enfermos y hemos dado pláticas a los locatarios para que, en caso de que sientan algunos síntomas, no se presenten a laborar, aunque ya hemos tenido ocho fallecidos", comentó el presidente del Congreso Laboral del Estado de México, Oscar Moreno.

Pese a ello, la central, mejor conocida como “Bodegas de Atizapán”, continúa operando con el 90 por ciento de sus locales abiertos, desde las 7:00 y hasta las 17:00 horas, para atender el consumo al mayoreo y medio mayoreo de este municipio, así como de las localidades vecinas de Cuautitlán Izcalli, Isidro Fabela, Jilotzingo, Naucalpan, Nicolás Romero y Tlalnepantla.

“Tenemos miedo, pero debemos comer”

Cecilia Luna, dueña de la Comercializadora "El Güero", es de los 400 locatarios que existen en esta central de abasto y que no han dejado de laborar un solo día durante la pandemia de covid-19, a pesar de la enfermedad crónica que acaba de vencer desde el inicio del año.

"Claro que nos da miedo venir todos los días. Yo, por ejemplo, acabo de vencer al cáncer, pero la enfermedad me dejó muchos gastos y nadie me ayuda a sacarlos. Tengo que trabajar porque si no no comemos y las deudas siguen creciendo. Mi vecina se ausentó todo un mes y tuvo que regresar la semana pasada porque ya no tenía para salir adelante y solo llegó más endeudada", resaltó.

Indicó que la única forma que les ha quedado para enfrentar la pandemia, ha sido tratar de cuidarse y seguir las recomendaciones de las autoridades, como usar tapabocas permanentemente, tener gel antibacterial para ella y sus clientes, así como generar una distancia de metro y medio con las decenas de personas que acuden a diario a comprarle bolsas de plástico.

Reducción de ventas hasta el 50 por ciento

Eloy Rodríguez es otro de los locatarios que no han parado durante esta contingencia, pues afirma que hacerlo implicaría pérdidas importantes para su familia, adicionales a las que ya tiene y que se han generado por una reducción de hasta 50 por ciento en las ventas de plátanos y otras frutas que realiza en su local.

"Hemos ido saliendo como podemos, pero sí nos hemos visto muy afectados por esta enfermedad y no hemos dejado de tener miedo de que nosotros o alguien de nuestra familia o trabajadores se enferme, pero está peor el hambre y solo nos queda encomendarnos a dios antes de empezar y agradecerle al siguiente día porque seguimos aquí", afirma el comerciante que emplea a siete personas de las más de dos mil que laboran en este centro a diario.

Regulan su capacidad

Aunque la mayoría de los locatarios reconocen que se han presentado contagios del covid-19 en este lugar, los encargados de la seguridad y de la limpieza del inmueble, conformado por cuatro bodegas, se dicen orgullosos de que este sitio es uno de los pocos en el Valle de México que no ha dejado de operar durante la contingencia, aun cuando recibe a 10 mil personas de lunes a viernes y 20 mil durante los fines de semana.

"Desde el inicio de la cuarentena, se establecieron medidas que nos han permitido salir adelante, como obligar a todos los locatarios y a los clientes a portar cubrebocas, sanitizar los pasillos al menos dos veces a la semana y pedirles a los comerciantes que laven todos los días sus espacios y a quien no lo haga la mesa directiva lo sanciona con una multa", subraya uno de los trabajadores, quien pidió no ser identificado para evitar represalias.

El personal de las Bodegas de Atizapán reconoció que, al interior del inmueble, es complicado que la gente conserve la sana distancia recomendada; sin embargo, aclaró que solo se permiten 200 clientes adentro y, si existe una afluencia mayor en algún horario, se controlan los siete accesos y se les pide que se formen en el estacionamiento para administrar su ingreso conforme ésta se vaya vaciando.

"No permitimos que la gente entre acompañada, sin cubrebocas y mucho menos que traigan niños, si lo hacen, se les impide el acceso, pero a estas alturas la gente sigue sin entender y viene con toda la familia y adentro se reúnen nuevamente. A veces les hemos pedido que se salgan, pero solo nos agreden", relata.

Otras medidas

Adicionalmente, como parte de las disposiciones sanitarias establecidas por el gobierno municipal, se acordó recortar el horario de operación de este centro de abasto hasta las 17:00 horas, aunque durante el mes de mayo, solo se permitió el funcionamiento hasta las 14:00 horas.

El gobierno municipal informó que, para evitar más contagios por este virus, este sitio junto con 49 lugares públicos más, se sanitiza con equipos vactors que lanzan una mezcla de cloro a presión.

"Estos lugares incluyen la Central de Abastos, 10 mercados municipales, la explanada del edificio de gobierno, Plazoleta Mausoleo Adolfo López Mateos, Kiosco de Atizapán y alrededor de 20 plazas o centros comerciales", resaltó.

Además, puso a disposición de los atizapenses los números telefónicos (55) 2661-7100 y 03 de Atención Médica, así como el (55) 2661 71 05 para Orientación Jurídica y Psicológica.

(Sharira Abundez)