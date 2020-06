Mueren 24 médicos en Edomex por covid-19

CHIMALHUACÁN, Edomex.- El personal médico del hospital covid "90 Camas de Chimalhuacán" y el materno infantil Vicente Guerrero, laboran prácticamente sin equipos de protección, así como con carencia de espacios para atender las emergencias, y el covid-19 en el Estado de México no cede.

Las calles se llenan de gente y parece no comprender que no solo civiles fallecen por el virus, sino también médicos y enfermeras.

En el Estado de México han muerto 24 médicos y enfermeras que dieron su vida por atender a los pacientes que llegaban a sus hospitales.

Pero a pesar de que esos fallecimientos se dieron durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, ahora, con "la nueva normalidad" las consecuencias pueden ser mayores.

La alcaldesa de los Reyes la Paz, Olga Medina Serrano, expresó ante sus regidores en reunión de cabildo virtual, que afuera, en la calle "hay un relajamiento terrible, la gente piensa que la es vida es normal, pero Hugo López-Gatell (subsecretario de salud federal) ya lo dijo, no volverá a ser como antes".

Y si, las calles de los municipios de Los Reyes La Paz, Chimalhuacán, Chalco, Valle de Chalco, Texcoco, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, entre otros alejados de la metrópoli como Amecameca, están llenas de gente.

En Chalco, la autoridad municipal ya no pudo frenar la instalación del tianguis tradicional en pleno centro, y aunque sólo se permitió la venta de alimentos, la gente se amontona, no temen al contagio del covid-19.

Los tianguistas al menos cumplieron con usar cubrebocas y gel antibacterial, pero los consumidores llegan como si no existiera el virus.

De acuerdo con las autoridades de Salud, en Chalco, sin la instalación de los más de 2 mil tianguistas, se registraron 102 muertos y 857 contagiados; además, de 303 sospechosos.

Los hospitales de la región oriente están a su máxima capacidad con enfermos de covid-19, no se dan abasto y tampoco reciben equipos de protección de buena calidad.

El alcalde de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez, expuso que el personal médico de la hospital covid-19 "90 Camas" y el materno infantil Vicente Guerrero, laboran sin protección adecuada.

Hasta el día de ayer según cifras del gobierno federal, el municipio de Chimalhuacán registra 786 casos positivos y 107 defunciones, según cifras del gobierno estatal, 786 casos positivos y 64 defunciones

"Lo qué más me irrita, y si me permiten el término me encabrona, sí me encabrona repito, es enterarme ayer en la noche, que el Hospital covid de Chimalhuacán, prácticamente ya no tiene insumos para proteger la vida de los médicos, enfermeras y camilleros".

El alcalde de Chimalhuacán reconoció que el gobierno estatal envió equipos de protección, 56 mil piezas de diversos insumos, pero de mala calidad y no sirven para proteger al personal, así que fue guardado en una bodega.

"¿Qué fue lo que envió? envió mascarillas, cubrebocas, y trajes biológicos, pero oh sorpresa, todo es basura, hecho de material sumamente corriente.Todo este material basura está almacenado en la bodega del Hospital, porque el personal decidió, correctamente creo, no utilizarlo por miedo al contagio de covid".

Dijo que por este material de mala calidad, el personal del Hospital Materno Infantil ya sufrió la perdida de su director.

"El Hospital Materno Infantil "60 camas", acaba de perder a su Director, al Doctor Ramón César Aparicio Osorio, quien murió infectado por covid, ya que él decidió por su cuenta, sí utilizar los insumos de pésima calidad qué le envío el gobierno del Estado de México, para remate una pobre mujer que llegó a parir al Hospital Materno Infantil, la señora Yazmín Domínguez Valencia, también se infectó de covid, junto con su hijo recién nacido y hoy se debate entre la vida y la muerte", expresó.

El diputado local de Huixquilucan, José Antonio García García, reconoció que al menos 631 trabajadores de la salud en Edomex se han contacovid cogiado de covid-19 y 24 de ellos fallecieron.

Indicó que "de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal, hasta el 2 de junio del presente año, 20 mil 217 trabajadores de la salud han dado positivo a la prueba de covid-19, de los cuales lamentablemente 271 han muerto; en el Estado de México, al menos 631 trabajadores de la salud se han contagiado y 24 han fallecido a causa de dicho virus".

A la oficina de comunicación del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) se le consultó sobre la denuncia del alcalde de Chimalhuacán sobre la mala calidad de los materiales que repartieron en los hospitales de ese municipio, pero hasta el momento no hay respuesta.

(Sharira Abundez)