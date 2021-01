Mueren 16 integrantes de familia de covid-19 en Tultepec

Dieciséis integrantes de una familia han muerto por la covid-19 en Tultepec, Estado de México, luego de gran parte de la familia acudió al velorio de un tío que murió de coronavirus sin saber a lo que se exponían, informó Milenio.

"No he tenido tiempo ni de llorar, estoy como pasmado. Mi mamá murió antier, a mi papá todavía lo tengo enfermo en casa y mi hermana ya logró salir adelante. No sé de dónde me salen fuerzas para seguir adelante", aseguró al diario José Martín Chávez Enríquez.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud mexiquense, hasta este lunes se registraron mil 282 contagios de coronavirus y 131 fallecidos en el municipio de Tultepec.

A nivel estatal se contabilizaron 135 mil 899 contagios y 15 mil 149 muertes, siendo Ecatepec el municipio con más contagios y defunciones, con 17 mil 255 y 2 mil 44, respectivamente.

El segundo lugar en contagios lo lleva Nezahualcóyotl con 12 mil 926, y 761 fallecimientos; mientras que el segundo lugar en defunciones pertenece a Toluca con mil 379 y 11 mil 257 contagios.

Según la Red IRAG, en el Estado de México hay una ocupación hospitalaria de 84.55 por ciento.

