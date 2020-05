Muere la creadora de "La Esquina del Chilaquil"

Doña Chayito, fundadora de las reconocidas tortas de "La Esquina del Chilaquil", ubicadas en la colonia Condesa, falleció este miércoles, informaron familiares.

Por medio de una publicación en Facebook, donde se observa una fotografía donde se ve a doña Chayito, fue dada a conocer esta noticia, sin embargo, no se revelaron los detalles de su muerte.

Hoy se despidió de este mundo una mujer que no tuvo oportunidad de estudiar una carrera ,una mujer que trabajó desde chica y que siempre decía: si vas hacer una tortera, la mejor. Ella es la que creó la esquina del chilaquil y hoy me dejó, pero ya me dejó instrucciones que todo diga igual, el sabor, el sazón y el amor que ella siempre me enseñó y seguirá su esencia de mi patrona. Te amo Chayito", se lee en la publicación.

El negocio de "La Esquina del Chilaquil" tomó fama debido al sazón de la mujer, que fue visitada por personajes como actores, youtubers y comediantes.

cmo